Gehalt als Ingenieur oder Ingenieurin: Wie viel verdient man?

Ingenieure und Ingenieurinnen haben in Deutschland gute Berufschancen und ein hohes Gehalt zu erwarten. Dabei ist der Beruf besonders vielfältig.

07.12.2022 | Stand: 11:35 Uhr

Wie der Beruf ist auch das damit zusammenhängende Gehalt von Ingenieuren und Ingenieurinnen sehr vielfältig. Neben Maschinenbau- oder Metallbauingenieuren gibt es Forschungs-, Wirtschafts- und Bauingenieurinnen – um nur einen Teil zu nennen. Doch wie gut verdienen Ingenieurinnen und Ingenieure in Deutschland wirklich? Wie hoch ist das Einstiegsgehalt und in welchem Bundesland verdient man am besten? Diese und weitere Fragen sollen hier beantwortet werden.

Wie viel Gehalt verdienen Ingenieurinnen und Ingenieure in Deutschland im Schnitt?

Der Ingenieursberuf ist vielfältig und so unterscheidet sich auch das Gehalt aufgrund verschiedener Faktoren. Je nach Berufserfahrung, Branche und Bundesland kann sich die Einkommenssumme stark unterscheiden. Durchschnittlich lag das Jahreseinkommen 2021 bei Ingenieurinnen und Ingenieuren mit mehr als zwei Jahren Berufserfahrung bei etwa 65.605 Euro. Zu diesem Ergebnis kam die Einkommensstudie 2021 von ingenieur.de die auf den Angaben von mehr als 4000 Ingenieurinnen und Ingenieuren basiert. Je nach Studienabschluss kann das Gehalt hier noch einmal variieren.

Welches Einstiegsgehalt verdienen Ingenieure und Ingenieurinnen?

Je nach Bildungsabschluss steigt das Gehalt von Ingenieurinnen und Ingenieuren an. Entscheidet man sich nach einem Bachelorabschluss noch für ein Masterstudium, steigen damit auch die Gehaltsaussichten. Allerdings sollte man sich dabei immer vor Augen halten, dass die Gehaltschancen während des Studiums kleiner sind.

Studienabschluss Einstiegsgehalt pro Jahr Bachelor 46.827 Euro Master 51.130 Euro

Quelle: Erhebung von ingenieur.de

Welches Gehalt verdienen Ingenieurinnen und Ingenieure nach Berufserfahrung?

Die größten Gehaltssteigerungen erfahren Ingenieurinnen und Ingenieure zwischen 25 und 40 Jahren. Schon einige Jahre nach Berufseinstieg können Ingenieurinnen und Ingenieure mit mehr als 60.000 Euro brutto jährlich rechnen. Laut der Erhebung von ingenieur.de verdienen Ingenieurinnen und Ingenieure mit einer Berufserfahrung von etwa zehn Jahren über alle Spaten hinweg im Schnitt mehr als 66.000 Euro brutto jährlich. Danach steigt das Ingenieurgehalt im Mittel auf mehr als 80.000 Euro.

Welchen Einfluss hat die Branche auf das Gehalt von Ingenieurinnen und Ingenieuren?

Je nach Branche verdienen Ingenieurinnen und Ingenieure unterschiedlich viel Gehalt. Bauingenieurinnen und Bauingenieure verdienen einer Erhebung des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) zufolge durchschnittlich 4157 Euro brutto pro Monat. Hier wird immer von einer 40-Stunden-Woche ausgegangen. Maschinenbauingenieurinnen und -ingenieure verdienen derweil durchschnittlich etwa 5209 Euro monatlich und das Einkommen von Elektroingenieurinnen und -ingenieuren liegt im Schnitt bei 5266 Euro. Am meisten verdienen Ingenieurinnen und Ingenieure in der Chemie- und Pharmaindustrie. Bei mehr als zwei Jahren Berufserfahrung liegt das durchschnittliche Jahreseinkommen hier bei 79.556 Euro brutto.

Welches Gehalt verdienen Ingenieurinnen und Ingenieure laut Tarif?

Im Vergleich zu nicht tariflich gebundenen Betrieben verdienen Ingenieurinnen und Ingenieure in tarifgebundenen Betrieben zwischen 14 und 22 Prozent mehr Gehalt. Knapp 45,4 Prozent der vom WIS befragten Bauingenieurinnen und -ingenieure gaben an, in einem tarifgebundenen Betrieb zu arbeiten. Im Bereich Maschinenbau fällt dieser Wert mit 60 Prozent deutlich höher aus. Auch die Chance auf ein Weihnachtsgeld ist in tarifgebundenen Betrieben höher. Während 70 Prozent aller Befragten aus tarifgebundenen Betrieben angaben, Weihnachtsgeld zu erhalten, lag der Anteil bei Arbeitnehmenden ohne tarifliche Bindung bei gerade einmal 44,4 Prozent.

Gehalt Ingenieur: Unterschiede in den Bundesländern

Je nach Bundesland unterscheiden sich die Durchschnittsgehälter von Ingenieurinnen und Ingenieuren in nicht unerheblichem Maße. Bayern ist hier mit im Schnitt 64.800 Euro jährlich Spitzenreiter. Das Schlusslicht bildet Sachsen mit einem durchschnittlichen Jahreseinkommen von 51.295 Euro brutto.

Bundesland Durchschnittliches Ingenieurgehalt Bayern 64.800 Euro Hessen 64.428 Euro Nordrhein-Westfalen 63.845 Euro Hamburg 62.426 Euro Rheinland-Pfalz 62.097 Euro Baden-Württemberg 62.081 Euro Saarland 62.081 Euro Bremen 61.917 Euro Schleswig-Holstein 61.436 Euro Niedersachsen 61.134 Euro Berlin 56.888 Euro Brandenburg 54.594 Euro Mecklenburg-Vorpommern 53.161 Euro Thüringen 52.295 Euro Sachsen-Anhalt 51.784 Euro Sachsen 51.295 Euro

Quelle: Stepstone Gehaltsreport 2022

