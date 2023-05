Gehalt als Postbote: Wie viel verdient man?

Ob schwere Pakete oder wichtige Dokumente: Als Postbote und Postbotin trägt man viel Verantwortung. Je nach Lieferdienst unterscheidet sich das Gehalt.

26.05.2023 | Stand: 10:34 Uhr

Postboten und Postbotinnen tragen viel Verantwortung. Sie sind dafür zuständig, dass Post und Pakete sicher und zuverlässig bei den Empfängerinnen und Empfängern ankommen. Auch wenn sie nicht immer nur frohe Botschaften zu übermitteln haben, ist ihre Arbeit dennoch unverzichtbar. Gerade bei besonders schweren Paketen bekommt man als Empfänger schnell einmal ein schlechtes Gewissen, denn der Job als Postbotin oder Postbote ist oft mit harter körperlicher Arbeit verbunden. Doch wird diese Arbeit entsprechend der Verantwortung und des körperlichen Aufwands auch bezahlt? Wie viel Gehalt verdienen Postboten und Postbotinnen in Deutschland eigentlich und mit welchen Faktoren hängt ihr Einkommen zusammen? Diese Fragen sollen im Folgenden näher untersucht werden.

Durchschnittliches Gehalt als Postbote in Deutschland

Als sogenannte Fachkraft für Brief- und Frachtverkehr verdient man laut Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit in Deutschland ein mittleres Einkommen von 2680 Euro. Die Bundesagentur berechnet hier den Median-Wert. Das heißt, dass 50 Prozent der Postboten mehr und 50 Prozent der Postboten weniger verdienen als diesen Wert. Im Gegensatz zum Durchschnitt ist der Median dadurch weniger anfällig für sehr hohe oder sehr niedrige Extremwerte.

Dabei unterscheidet sich das mittlere Einkommen je nach Bundesland geringfügig. Auch spielen die Unternehmen, bei denen die Postboten angestellt sind, eine Rolle bei der Höhe des Gehalts. Denn je nachdem, ob das Gehalt durch einen Tarifvertrag geregelt ist oder nicht, kann sich das auch auf dem Lohnzettel bemerkbar machen.

Gehalt als Postbote nach Tarifvertrag

Postboten und Postbotinnen der Deutschen Post werden tariflich bezahlt. Dabei erhöht sich das Einkommen mit den Berufsjahren. In der Tarifrunde 2023 wurden im März neue Ergebnisse erzielt. Demnach erhalten Angestellte der Deutschen Post AG ab April 2024 340 Euro mehr Gehalt pro Monat. Außerdem wird eine Sonderauszahlung von insgesamt 3000 Euro über 15 Monate Schrittweise ausbezahlt. Ein Inflationsausgleich in Höhe von 1020 Euro im April 2023 macht dabei den Anfang. Anschließend werden von Mai 2023 bis März 2024 monatlich 180 Euro steuerfrei hinzugerechnet. Neuangestellte erhalten nach 30 Tagen Tätigkeit einen Anspruch auf ein 13. Monatsgehalt.

Lesen Sie auch

Gehalt Gehalt als Automobilkaufmann oder Automobilkauffrau: Wie viel verdient man?

Laut Ausschreibung der Deutschen Post AG bietet diese ihren Postboten für Pakete und Briefe einen Tarif-Stundenlohn in Höhe von 15,49 Euro. Ab April 2024 wird dieser dann auf 17,60 pro Stunde erhöht.

Gehalt als Paketzusteller bei Hermes, UPS und DHL

Paketzusteller geraten oft an ihre körperlichen Grenzen. Die Arbeit ist hart, der Zeitdruck in Zeiten von Online-Expresshandel oft groß. Je nach Lieferdienst kann sich dieses Gehalt jedoch unterscheiden.

Hermes gibt bei der Stellenausschreibung zum Paketzusteller oder zur Paketzustellerin nur an, dass eine „Bezahlung deutlich über dem Mindestlohn“ geboten wird. Da DHL zur Deutschen Post gehört, verdienen Paketzusteller hier einen sicheren Tariflohn von 15,99 Euro die Stunde. UPS bietet seinen Paketzustellern und Paketzustellerinnen nach eigenen Angaben einen Anfangslohn von 20,60 Euro die Stunde. Damit verdienen Paketzustellerinnen und -zusteller bei UPS am meisten Gehalt.

Lieferdienst Durchschnittlicher Stundenlohn Hermes* 13,77 Euro DHL 15,99 Euro UPS 20,60 Euro

Quelle: indeed.de und DHL und UPS

*Schätzwert

Gehalt von Postboten als Quereinsteiger

In ihren Stellenausschreibungen für Postboten für Pakete und Briefe nennt die Deutsche Post AG verschiedene Voraussetzungen. So sollten Bewerber einen Führerschein der Klasse B besitzen, sich auf Deutsch unterhalten können, körperlich fit sein und auch die Bereitschaft zeigen, bei schlechtem Wetter draußen zu arbeiten. Eine Ausbildung wird nicht vorausgesetzt. Somit kann man auch aus Quereinsteiger bei der Deutschen Post Geld verdienen. Die Bezahlung ist auch hier wieder tariflich geregelt.

Gehalt von Postboten in den Bundesländern

Der Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit bietet eine gute Übersicht über die mittleren Gehälter von Fachkräften im Brief und Frachtverkehr. Dabei unterscheiden sich die Einkommen je nach Bundesland geringfügig. In Baden-Württemberg verdienen Postbotinnen und Postboten demnach mit 2731 Euro am meisten, während in Sachsen nur ein Medianwert von 2543 Euro erreicht wird.

Baden-Württemberg 2731 Euro Bayern 2725 Euro Rheinland-Pfalz 2723 Euro Hamburg 2710 Euro Nordrhein-Westfalen 2684 Euro Berlin 2662 Euro Hessen 2660 Euro Sachsen-Anhalt 2659 Euro Bremen 2647 Euro Niedersachsen 2637 Euro Schleswig-Holstein 2634 Euro Thüringen 2625 Euro Saarland 2617 Euro Mecklenburg-Vorpommern 2595 Euro Brandenburg 2575 Euro Sachsen 2543 Euro

Quelle: Entgeltatlas 2021