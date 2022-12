Gehalt als Steuerberater oder Steuerberaterin: Was verdient man?

Kaum ein Steuersystem ist derart komplex wie das in Deutschland. Gut, dass es Experten gibt: Steuerberater und Steuerberaterinnen. Wie viel Gehalt verdienen sie?

23.12.2022 | Stand: 14:47 Uhr

Das deutsche Steuersystem hat schon so manchen zum Verzweifeln gebracht. Es verwundert daher kaum, dass viele Menschen in puncto Steuererklärung auf die Hilfe echter Experten zurückgreifen wollen oder darauf schlichtweg angewiesen sind. Dies gilt für Privatpersonen ebenso wie für Unternehmen. Immer dann kommt der Steuerberater zum Einsatz. Aber wie viel Gehalt verdienen Steuerberater und Steuerberaterinnen für ihre Dienste eigentlich? Wir haben es für Sie herausgefunden.

Gehalt als Steuerberater und Steuerberaterin nach dem Abschluss

Wer Steuerberater beziehungsweise Steuerberaterin werden möchte, hat für gewöhnlich einen harten Weg vor sich. Ein Studium ist für diesen Beruf zwar nicht zwangsweise notwendig, ist mittlerweile unter den Steuerberatern und Steuerberaterinnen aber eher die Regel als die Ausnahme. Besonders geeignet sind dabei wirtschafts- und rechtswissenschaftliche Studiengänge. Aber auch wer den Weg über eine Ausbildung gehen möchte, hat eine echte Chance, das berüchtigte Steuerberaterexamen am Ende zu schaffen. Letzteres gilt übrigens als einer der hierzulande härtesten Prüfungen überhaupt. Festzuhalten bleibt, dass der Weg über ein Studium letztlich schneller zum Titel Steuerberater beziehungsweise Steuerberaterin führt. Somit können schließlich auch früher die vollen Gehälter bezogen werden.

Gehalt von Steuerberatern nach Unternehmensgröße

Wie in vielen anderen Berufen auch spielt die Größe der entsprechenden Firma beim Gehalt für Steuerberater und Steuerberaterinnen ebenfalls eine nicht zu unterschätzende Rolle. Nach Angaben von Gehalt.de beläuft sich die durchschnittliche Vergütung der Steuerexperten in einem Unternehmen mit bis zu 100 Mitarbeitenden auf ungefähr 72596 Euro brutto im Jahr. Wer für Kanzleien mit bis zu 1000 Mitarbeitenden arbeitet, darf bereits ein Gehalt von circa 78856 Euro brutto erwarten. In den besonders großen Unternehmen mit mehr als 1000 Mitarbeitenden fällt der Verdienst nochmals deutlich üppiger aus – hier sind für Steuerberater und Steuerberaterinnen im Schnitt zwischen 83327 Euro brutto und 90309 Euro brutto im Jahr möglich.

Gehalt als Steuerberater oder Steuerberaterin bei den "Big Four"

Für viele Steuerberater und Steuerberaterinnen ist es das Ziel, einmal für die sogenannten "Big Four" der Branche, also KPMG, PwC, Ernst & Young oder Deloitte zu arbeiten. Die Steuer-Fachschule Dr. Endriss hat unter Berufung auf das Portal Glassdoor.de die durchschnittlichen Verdienste für Steuerberater beziehungsweise Steuerberaterinnen bei diesen Firmen aufgelistet. Demnach ist etwa bei KPMG ein Gehalt von 60000 Euro brutto zuzüglich einer Prämie von 16000 Euro pro Jahr zu erwarten. Deloitte hingegen soll rund 63300 Euro brutto im Jahr zahlen. Üppiger fallen die Bezüge bei Ernst & Young mit knapp 71900 brutto jährlich aus. Spitzenreiter in dieser Hinsicht ist allerdings PwC, die ihren Steuerberatern und Steuerberaterinnen ein Jahresbrutto von fast 78700 Euro brutto plus eines individuellen Leistungsbonus zahlen. Selbstverständlich dürfen diese Angaben nicht pauschalisiert werden. So sind sowohl Ausreißer nach oben als auch nach unten möglich.

Gehalt von Steuerberatern in den unterschiedlichen Bundesländern

Sieht man sich den Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit an, fallen bei den Steuerberatern und Steuerberaterinnen die nicht zu unterschätzenden Gehaltsdifferenzen zwischen den einzelnen Bundesländern auf. So fällt der Verdienst für die Experten in Hessen mit etwa 7020 Euro brutto im Monat am höchsten aus. Es folgen Hamburg sowie Bayern mit 6896 Euro brutto respektive 6816 Euro brutto monatlich. Für viele Bundesländer, insbesondere die neuen, reicht allerdings die Datenlage nicht aus, um verlässliche Angaben zu machen. Das Schlusslicht in dieser nicht vollständigen Liste bildet somit Sachsen mit immer noch sehr respektablen 5807 Euro brutto pro Monat. Natürlich sei an dieser Stelle auch darauf hingewiesen, dass Steuerberater beziehungsweise Steuerberaterinnen sehr häufig als Freiberufler arbeiten. Dadurch lässt sich ein Durchschnittseinkommen noch schwerer ermitteln. Die nachfolgende Abbildung zeigt die Einkommensverteilung von Steuerberatern und Steuerberaterinnen nach Bundesland sowie für ausgewählte Städte. Für Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Saarland, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen liefert die Bundesagentur für Arbeit keine Daten.

Region Median Deutschland 6.502 € Baden-Württemberg 6.500 € Bayern 6.816 € Berlin 6.603 € Hamburg 6.896 € Hessen 7.020 € Niedersachsen 5.891 € Nordrhein-Westfalen 6.383 € Rheinland-Pfalz 5.997 € Sachsen 5.807 € Düsseldorf > 7.100 € Frankfurt am Main > 7.100 € Köln 6.738 € München > 7.100 € Stuttgart > 7.100 €

Quelle: Bundesagentur für Arbeit

Gehalt als Steuerberater und Steuerberaterin nach Alter und Geschlecht

Es überrascht wenig, dass Berufseinsteiger auch im Bereich der Steuerberatung für gewöhnlich niedrigere Gehälter haben als ihre Kollegen und Kolleginnen mit jahrelanger Erfahrung. Für die Altersgruppe unter 25 Jahre liegen gemäß dem Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit keine verlässlichen Daten zugrunde. Sieht man sich die Gruppe der 25-54-Jährigen an, ist für Steuerberater und Steuerberaterinnen ein Verdienst von 6487 Euro brutto im Monat zu erwarten. Männer bekommen hierbei über 6700 Euro, Frauen dagegen kommen auf circa 5889 Euro brutto im Monat. Mit zunehmendem Alter verändert sich der Wert bei den Männern nicht mehr, Steuerberaterinnen über 55 Jahre können dagegen ein Monatsbrutto von 6131 Euro erwarten. Den viel besagten Gender Pay Cap gibt es also auch in der Branche der Steuerberater und Steuerberaterinnen.

Lesen Sie auch