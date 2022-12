Gehalt als Steuerfachangestellte oder Steuerfachangestellter: Wie viel verdient man?

Steuerfachangestellte sind die rechte Hand von Steuerberatern und -beraterinnen. Ihr Gehalt unterscheidet sich oft aufgrund der Region, in der sie arbeiten.

Steuerfachangestellte unterstützen Steuerberater und Steuerberaterinnen bei ihrer täglichen Arbeit. Sie helfen bei der Erstellung von Steuererklärungen und bereiten Jahresabschlüsse vor. Für viele ist die Ausbildung zum Steuerfachangestellten nur ein erster Schritt auf dem Weg zu weiteren beruflichen Zielen. Mit der Fortbildungsprüfung zum Steuerfachwirt oder zur Steuerfachwirtin ist in der Regel ein höheres Einkommen verbunden und viele nutzen diese Chance auf ein höheres Gehalt und mehr Verantwortung im Beruf. Doch auch andere Faktoren beeinflussen die Höhe des Gehalts von Steuerfachangestellten. Infos darüber, welche das sind, gibt es hier.

Wie viel Gehalt verdienen Steuerfachangestellte durchschnittlich in Deutschland?

Laut dem Entgeltatlas der Agentur für Arbeit liegt das mittlere Einkommen von Steuerfachangestellten deutschlandweit bei etwa 2970 Euro brutto. Verschiedene Faktoren können jedoch die Höhe des Gehalts beeinflussen. Ein besonders großer Einflussfaktor ist die Region, in der das Unternehmen angesiedelt ist. Denn die Höhe des Ausbildungsgehalts wird beispielsweise von der jeweiligen Steuerberaterkammer des Bundeslandes festgelegt.

Welches Gehalt verdienen Steuerfachangestellte während ihrer Ausbildung?

Das Gehalt von Steuerfachangestellten während der Ausbildung unterscheidet sich in Deutschland besonders anhand des Bundeslandes, in dem der oder die Auszubildende tätig ist. Das liegt daran, dass die einzelnen Steuerberaterkammern der Bundesländer Richtwerte für das Ausbildungsgehalt individuell festlegen. Von diesem Richtwert dürfen die Unternehmen nur um maximal bis zu 20 Prozent nach unten Abweichen. So kommt es zu Unterschieden im Ausbildungsgehalt. Das durchschnittliche Gehalt während der einzelnen Ausbildungsjahre kann somit je nach Bundesland stark variieren. Am besten informiert man sich hier noch einmal bei der jeweiligen Steuerberaterkammer der Region.

Ausbildungsjahr Durchschnittliches Gehalt 1 885 Euro 2 976 Euro 3 1075 Euro

Quelle: Bundessteuerberaterkammer

Welches Einstiegsgehalt verdienen Steuerfachangestellte?

Wie beim Ausbildungsgehalt ist auch beim Einstiegsgehalt je nach Bundesland mit starken Abweichungen zu rechnen. So kann man im Schnitt mit einem ersten Gehalt zwischen 1600 und 2600 Euro brutto im Monat rechnen. Auch die Größe des Unternehmens spielt hier eine tragende Rolle. Größere Unternehmen zahlen in der Regel besser.

Gehalt von Steuerfachangestellten: Unterschiede in den Bundesländern

Laut Bundesagentur für Arbeit verdienen Steuerfachangestellte in Hamburg im Mittel das meiste Gehalt. Während Thüringen mit über 1000 Euro Differenz das Schlusslicht bildet.

Bundesland Mittleres Bruttomonatseinkommen Hamburg 3494 Euro Baden-Württemberg 3232 Euro Hessen 3209 Euro Berlin 3172 Euro Bayern 3110 Euro Bremen 3014 Euro Nordrhein-Westfalen 3009 Euro Schleswig-Holstein 2951 Euro Rheinland-Pfalz 2840 Euro Niedersachsen 2811 Euro Saarland 2730 Euro Brandenburg 2642 Euro Mecklenburg-Vorpommern 2483 Euro Sachsen 2464 Euro Sachsen-Anhalt 2454 Euro Thüringen 2451 Euro

Quelle: Bundesagentur für Arbeit





