Gehalt in der Bundeswehr: Wie viel verdient man?

Soldaten und Soldatinnen sind unter anderem für den Schutz und die Sicherheit der Bevölkerung zuständig. Je nach Dienstgrad unterscheidet sich ihr Gehalt.

21.04.2023 | Stand: 10:24 Uhr

Mehr als 260.000 Menschen in Deutschland dienen bei der Bundeswehr. Nicht alle von ihnen sind auch Soldaten und Soldatinnen in Uniform. Auch im Zivildienst bildet die Bundeswehr jedes Jahr zahlreiche Menschen aus. Ihr Auftrag lautet die Bevölkerung Deutschlands zu schützen – nicht zuletzt auch durch humanitäre Katastrophenhilfe im In- und Ausland. Nicht selten gehen Soldatinnen und Soldaten damit ein hohes Risiko für Leib und Leben ein. Doch wie wird dieser Einsatz bezahlt? Welche Faktoren beeinflussen das Gehalt? Dieser und weiteren Fragen soll im folgenden Artikel auf den Grund gegangen werden.

Das Gehalt von Bundeswehrsoldaten und -soldatinnen wird durch die Besoldungstabelle für Bundesbeamte festgelegt und ist somit klar geregelt. Je nach Dienstgrad verdienen Soldatinnen und Soldaten ein unterschiedliches Grundgehalt, das durch verschiedene Zulagen ergänzt wird.

Gehalt bei der Bundeswehr: Grundausbildung

Es gibt verschiedene Einstiege in die Bundeswehr. Nach abgeschlossener Schullaufbahn gibt es die Möglichkeit eines freiwilligen Wehrdienstes. Die Dauer dieses Wehrdienstes liegt zwischen sieben und 23 Monaten und kann von der oder dem Wehrdienstleistenden frei gewählt werden. Dazu zählt eine dreimonatige Grundausbildung, die absolviert werden muss. Das Gehalt kann hier je nach persönlicher Lebenssituation laut Bundeswehr zwischen 1430 und 1890 Euro netto liegen.

Ähnlich sieht es beim Freiwilligen Wehrdienst im Heimatschutz aus. Dieses Ausbildungsprogramm läuft unter dem Namen „Dein Jahr für Deutschland“ und ist auf 12 Monate begrenzt. Die Aufgaben in diesem einjährigen Programm fokussieren sich auf Einsätze im Reservedienst und Heimatschutz. Auch hier ist die dreimonatige Grundausbildung Voraussetzung. Laut Bundeswehr liegt das Gehalt hier je nach Lebenssituation zwischen 1430 und 1630 Euro netto monatlich.

Bundeswehr Gehalt nach Dienstgrad

Je nach Dienstgrad unterscheidet sich das Grundgehalt der Besoldungstabelle für Soldatinnen und Soldaten. Dabei kann sowohl die Besoldungsgruppe als auch die jeweilige Erfahrungsstufe innerhalb der Besoldungsgruppe eine Rolle spielen. Außerdem zahlt die Bundeswehr verschiedene Zulagen für Familien, Stellen und Ämter. Diese werden zum Grundgehalt hinzugerechnet.

Stellendienstzulagen: Diese Zulagen erhalten Soldatinnen und Soldaten für Außendienste oder Einsätze an Sonn- und Feiertagen. Aber auch Pilotinnen, Minentaucher und Fallschirmspringerinnen erhalten für ihre Stellen extra Zulagen.

Amtszulagen: Im Gegensatz zu Stellendienstzulagen zählen diese zum Grundgehalt.

Familienzuschlag: Verheiratete Soldatinnen und Soldaten mit Kindern erhalten einen Familienzuschlag. Dieser ist abhängig von den jeweiligen Familienverhältnissen und der Besoldungsgruppe, in der sich der Soldat oder die Soldatin befindet.

Hier finden sie einige Beispiele für Dienstgrade, ihre Bezeichnungen und die jeweiligen Grundgehälter nach Besoldungsgruppen:

Soldat / Soldatin A3

Stufe Grundgehalt pro Monat 1 2370 Euro 2 2424 Euro 3 2477 Euro 4 2520 Euro 5 2563 Euro 6 2606 Euro 7 2650 Euro 8 2693 Euro

Quelle: Besoldungsgesetz ab April 2022

Feldwebel A7

Stufe Grundgehalt pro Monat 1 2614 Euro 2 2697 Euro 3 2805 Euro 4 2916 Euro 5 3024 Euro 6 3134 Euro 7 3216 Euro 8 3298 Euro

Quelle: Besoldungsgesetz ab April 2022

Leutnant A9

Stufe Grundgehalt pro Monat 1 2985 Euro 2 3083 Euro 3 3237 Euro 4 3393 Euro 5 3547 Euro 6 3652 Euro 7 3761 Euro 8 3867 Euro

Quelle: Besoldungsgesetz ab April 2022

Hauptmann / Frau Hauptmann A11

Stufe Grundgehalt pro Monat 1 3652 Euro 2 3858 Euro 3 4062 Euro 4 4268 Euro 5 4409 Euro 6 4550 Euro 7 4691 Euro 8 4832 Euro

Quelle: Besoldungsgesetz ab April 2022

Major / Majorin A13

Stufe Grundgehalt pro Monat 1 4592 Euro 2 4820 Euro 3 5048 Euro 4 5276 Euro 5 5433 Euro 6 5592 Euro 7 5749 Euro 8 5904 Euro

Quelle: Besoldungsgesetz ab April 2022





Oberst / Frau Oberst A16

Stufe Grundgehalt pro Monat 1 6368 Euro 2 6677 Euro 3 6911 Euro 4 7145 Euro 5 7377 Euro 6 7613 Euro 7 7846 Euro 8 8078 Euro

Quelle: Besoldungsgesetz ab April 2022

General / Generalin B10

Grundgehalt: 14.626 Euro pro Monat

Die Besoldungsgruppe B ist den höheren Posten der Bundeswehr vorbehalten. Hier gibt es keine Stufen innerhalb der Besoldungsgruppe, sondern lediglich noch Zulagen, die individuell zum Grundgehalt hinzukommen.