Geld abheben im Supermarkt: So klappt es bei Lidl, Netto, Penny und Co.

Bei fast allen Supermärkten und Drogerieketten in Deutschland können Kunden inzwischen Bargeld abheben. Doch wie funktioniert das bei Lidl, Aldi und Co. und wo liegen die Beschränkungen?

25.07.2023 | Stand: 17:37 Uhr

Wenngleich Kartenzahlung in den meisten Läden und Restaurants inzwischen möglich ist und einige Händler auch gar kein Bargeld mehr akzeptieren, kommt es doch immer wieder vor, dass man auf Münzen und Scheine zurückgreifen muss. Doch was tun, wenn gerade keine Bankfiliale in der Nähe ist oder man beim Automaten vor Ort ordentlich Gebühren für eine Abhebung abdrücken müsste? Eine Alternative sind dann Abhebungen in einem Super- oder Drogeriemarkt. Um herauszufinden, wie das im Einzelnen funktioniert, haben wir die Websites der jeweiligen Ketten durchforstet.

Geld abheben bei Lidl: So geht's

Laut der Website von Lidl können Kunden ab einem Einkaufswert von 10 Euro bis zu 200 Euro Bargeld an der Kasse abheben. Dieser Service ist kostenlos und kann nur mit einer Girocard durchgeführt werden.

Folgende Schritte sind übrigens bei allen Abhebungen gleich:

Sagen Sie beim Einkauf dem Kassierer oder der Kassiererin, dass Sie Bargeld benötigen und teilen ihnen auch den Betrag mit.

Daraufhin stecken Sie Ihre Girocard in den vorgesehenen Schlitz am Kassenterminal, um Ihren Einkauf zu bezahlen.

Jetzt einfach nur noch die Geheimnummer eintippen und Sie erhalten das Bargeld.

Wichtig: Nach Abschluss des Bezahlvorgangs ist es nicht mehr möglich, an der Kasse Geld abzuheben. Sagen Sie also rechtzeitig Bescheid, wenn Sie Geld abheben möchten.

Bargeld auszahlen bei Netto

Netto bietet ebenfalls den Service an, Bargeld an der Kasse abzuheben. Im Gegensatz zu Lidl muss der Einkaufswert hier allerdings schon bei 20 Euro liegen. Auch bei Netto beträgt die maximale Abhebesumme 200 Euro, wie das Unternehmen auf seiner Website schreibt.

Geld abheben bei Penny an der Kasse

Auch bei Penny müssen erst einmal Waren im Wert von 20 Euro landen, damit Kunden an der Kasse Geld abheben können. Und auch hier sind die Abhebungen auf 200 Euro begrenzt.

Bargeldauszahlung - aber nur bei Aldi Süd

Bei Aldi Süd können Kunden ebenfalls an der Kasse Bargeld abheben. Dieser Service ist ab einem Einkaufswert von 10 Euro verfügbar. Die maximale Abhebesumme beträgt 200 Euro. Wer sich jetzt fragt, wie es um die Filialen von Aldi Nord steht: Hier kann derzeit noch kein Bargeld abgehoben werden, wie das Unternehmen im Aldi Nord-FAQ mitteilt. Auch bei einer Neuerung unterscheiden sich Aldi Nord und Aldi Süd: Aldi Süd plant nämlich einen Lieferservice.

Kaufland: Mit Girocard bezahlen und Bargeld abheben

Auch Kaufland macht von der 20-Euro-Regel Gebrauch: Kunden können Bargeld abheben, solange der Einkauf einen Wert von 20 Euro und mehr beträgt. Die maximale Summe, die Kunden abheben können, beläuft sich ebenfalls auf 200 Euro.

Schnell noch Bargeld abheben bei Edeka

Wie Edeka auf seiner Website schreibt, gibt es in den Filialen die Möglichkeit, Bargeld mit der Girocard abzuheben. Ab einem Einkaufswert von 20 Euro können Kunden Geld abheben. Maximal jedoch 200 Euro.

Rewe: Geringer Einkaufswert für Abhebung

Bei Rewe liegt der Mindesteinkaufswert bei 10 Euro. Erst dann kann Bargeld abgehoben werden. Doch auch hier gilt: Mehr als 200 Euro können Sie sich an der Rewe-Kasse nicht auszahlen lassen.

Rossmann, DM und Müller: Auch hier können Kunden Geld abheben

Der Service des kostenlosen Geldabhebens beschränkt sich nicht nur auf Supermärkte. Auch Drogerien wie Rossmann, DM und Müller bieten ihren Kunden diese Möglichkeit an. Die Drogeriemarktketten orientieren sich dabei an dem gewohnten Rahmen: 20 Euro muss der Einkauf mindestens wert sein, damit Kunden maximal 200 Euro abheben dürfen.

