Geld sparen mit Eisspeicherheizung? Kosten und weitere Infos

Energie gewinnen anhand einer Eisspeicherheizung? Was zunächst unrealistisch klingt, kann langfristig dabei helfen, Geld zu sparen. Wir erklären, worum es sich handelt.

08.12.2022 | Stand: 06:43 Uhr

Die Klimawende wird vorangetrieben und alternative Quellen für Strom und Wärme sollten forciert werden, um einerseits Abhängigkeiten von anderen Ländern zu reduzieren sowie andererseits auch Geld damit zu sparen. Eine bislang eher selten anzutreffende Methode in Deutschland ist die Eisspeicherheizung, angesichts der aktuellen Energiekrisen rückt jedoch auch sie in den Vordergrund.

Wärme durch Eis erzeugen? Die Antwort lautet Kristallisationsenergie

Die Funktionsweise ist spannend: Der Eisspeicher setzt Energie frei, wenn das beinhaltete Wasser zu Eis gefriert. Beim Wechsel des Aggregatzustands ("Phasenwechsel") entsteht Experten zufolge eine Energiemenge, die etwa der Erhitzung von einem Liter Wasser von 0 auf eine Temperatur von 80 Grad entspricht. In der Praxis bedeutet das, eine Eisspeicherheizung mit einem Volumen von zehn Kubikmetern liefert die gleiche Energiemenge wie die Verbrennung von 110 Liter Heizöl. Heizen mit Eis nutzt die Kristallisationsenergie der Eisbereitung. Dafür bedarf es eines Wärmetauschers und einer Wärmepumpe. Was kompliziert klingt, ist in der technischen Umsetzung ziemlich simpel:

Der Eisspeicher für diese Form der Wärmegewinnung ist ein mit Wasser gefüllter, großer Betonbehälter. Dort wird der Außenumgebung (auch durch solare Einstrahlung möglich) Wärme entzogen. In den Behälter ist ein spiralförmiger Wärmetauscher integriert, dem mittels WärmepumpeWärme entzogen wird.

Bei diesem Prozess sinkt die Temperatur im Eisspeicher auf den Gefrierpunkt, was wiederum Kristallisationsenergie freisetzt. Diese kommt schließlich der Gebäudebeheizung sowie der Aufbereitung von Warmwasser zugute.

Eisspeicherheizung: Kosten der Anschaffung zunächst immens

Lohnt es sich, die Energieversorgung auf eine Eisspeicherheizung umzustellen? In jedem Fall ist ein langer Atem nötig: Die Anschaffungskosten sind äußerst hoch und verschlingen Tausende von Euro. Doch am Ende winkt eine kräftige Ersparnis: Im Vergleich zu herkömmlichen Heizungsformen soll eine Energieersparnis bis zu 50 Prozent möglich sein.

Die Eisheizung kostet je nach Größe etwa 10.000 Euro aufwärts. Dazu kommen die Arbeiten, um den Eisspeicher unter die Erde zu befördern. Diese sind je nach Region und Anbieter unterschiedlich, beginnen jedoch bei etwa 5000 Euro. Dazu kommt die Sole-Wasser-Wärmepumpe, für die bei Anschaffung und Montage wohl ab 8000 Euro aufwärts fällig werden.

Dazu kommen gegebenenfalls die anfallenden Kosten für die Umrüstung bereits vorhandener Heizkörper.

Es gibt einige Hersteller, die eine Eisspeicherheizung anbieten. Die in Deutschland wohl bekannteste Firma ist Vießmann, darüber hinaus gibt es Anbieter wie JG Eisheizung GmbH oder Ecotherm. Energiegewinnung per Eisspeicher und Wärmepumpe ist auch für kommunale Zwecke möglich. Zunächst einmal ist natürlich ein ausreichend großes Grundstück nötig, um einen Eisspeicher im Garten (oder unter die Garage) zu stellen.

Eisspeicherheizung förderungsfähig? Auch Solarthermie ist möglich

Der deutsche Staat hat ein Interesse an nachhaltigen Energiekonzepten und gibt bei der Finanzierung von erneuerbarer Energie finanzielle Unterstützung. Wie sieht es mit einer Förderung beim Kauf einer Eisspeicherheizung aus? Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) kann die Anschaffung einer Eisheizung bezuschussen, jedoch nur indirekt: Sie selbst wird im Jahr 2022 nicht direkt gefördert - jedoch befinden sich Förderungen für Wärmepumpen sowie Solarthermie-Anlagen in der Auflistung.

Denn der Temperaturaustausch per Eisspeicher lässt sich auf diese Weise erweitern: Mit Solarthermiekollektoren lässt sich neben der Erdwärme zusätzlich Energie aus der Umwelt gewinnen - anhand von Sonnenbestrahlung, die zusätzlich der Wärmepumpe zugeführt wird. Besteht kein Bedarf an Wärme, beliefern die Solar-Luftabsorber zusätzlich den Eisspeicher mit Wärme, beschleunigen so den Regenerationsprozess.

Wärme aus Eis erzeugen: Vorteile der Eisspeicherheizung - und Nachteile

Eis als Speicher für Energie ist ein vergleichsweise neues Mittel auf dem Weg zur Klimawende. Wer sich für die Nutzung einer Eisspeicherheizung entscheidet, profitiert von Vorteilen im Vergleich zu anderen Energiequellen. Hersteller Vießmann listet folgende Vorteile auf:

effizienter und sicherer Betrieb, weil der Eisspeicher angeblich wartungsarm ist

umweltfreundliche Technologie

Nutzung kostenloser Erdwärme sowie Kristallisationsenergie

"Natural Cooling" in den Sommermonaten, wenn weniger Wärme erzeugt wird

Regenerationsprozess lässt sich beliebig wiederholen

Montage ohne Genehmigung möglich, da keine tiefen Bohrungen nötig sind

Wie sieht die Kehrseite der Medaille aus? Mit dem hohen finanziellen Aufwand wurde der wesentliche Nachteil einer Eisspeicherheizung bereits erläutert. Das zweite Problem: Der vergrabene Eisspeicher erfordert viel Platz, wodurch sich in der Regel nur bei einem größeren Grundstück die Überlegung dieser Form der Energiegewinnung aufdrängt. Ein weiterer Punkt: das Risiko von technischen Problemen, infolge des Aufwands sowie der Komplexität des Gesamtsystems.

