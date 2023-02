Geld zurückholen bei PayPal: So klappt es

Passiert beim Zahlen mit PayPal ein Fehler, lässt sich das Geld zurückzuholen. Aber was muss man tun, um das Gezahlte wieder zu erhalten?

07.02.2023 | Stand: 05:37 Uhr

Der falsche Betrag, der falsche Empfänger oder oder ein anderes Missgeschick: Beim Zahlen mit PayPal können einem auch mal Fehler unterlaufen. Unter Umständen kann dabei ganz schön viel Geld futsch gehen. Doch es gibt Möglichkeiten, um bei PayPal eine Zahlung rückgängig zu machen. Hier erfahren Sie, wie sie Ihr Geld wieder zurückholen können.

Zunächst ist dabei wichtig, in welchem Stadium sich die Zahlung befindet: Ist die Zahlung bereits vollständig abgeschlossen, das Geld also schon beim Verkäufer angekommen? Oder haben Sie den Fehler bereits frühzeitig gemerkt und der Zahlvorgang läuft noch? Danach entscheidet sich nämlich, wie Sie am besten vorgehen.

Geld zurück bei PayPal: Welchen Status hat die Zahlung?

Nach dem Einloggen bei PayPal finden Sie unter dem Menüpunkt „Aktivitäten“ all Ihre bisherigen Käufe aufgelistet. Dort können Sie auch den Status der jeweiligen Zahlung sehen. Dieser kann lauten:

offen

abgeschlossen

einbehalten

zurückgebucht.

Geld zurück bei PayPal: Zahlung noch offen

Ist die Zahlung noch offen, wenn sie den Fehler bemerken und ihr Geld zurückwollen, haben sie dafür die besten Chancen. Dann ist es nämlich noch möglich, die Transaktion zu stornieren. Dafür finden Sie in Ihrem PayPal-Konto im Feld "Aktivitäten" die Funktion "Stornieren" neben der Zahlung. Dafür haben Sie etwa einen Monat Zeit: "Wenn die Zahlung mehr als 30 Tage lang nicht gebucht wird, wird automatisch eine Rückzahlung geleistet", heißt es vom PayPal-Hilfe-Center.

In jedem Fall ist es aber auch ratsam, sich per E-Mail an den Verkäufer zu wenden, damit dieser weiß, dass und warum Sie die Zahlung storniert haben.

PayPal: Geld nachträglich zurückfordern

Ist die Zahlung bereits abgeschlossen und das Geld beim Verkäufer, ist das Zurückholen etwas mühsamer. Dennoch können Sie Ihr Geld bei PayPal dank des Käuferschutzes innerhalb von 180 Tagen nach der Zahlung zurückfordern. Dafür müssen Sie zunächst im "Aktivitäten"-Menü zu den Details der Zahlung und dort auf den Menüpunkt "Problem melden".

Jetzt benötigt PayPal weitere Angaben zu Ihrem Problem. Dafür können Sie folgende Auswahl treffen:

Sie haben den Artikel nicht erhalten.

Der erhaltene Artikel entspricht nicht der Beschreibung oder ist beschädigt.

Sie haben den Verdacht, dass jemand unbefugten Zugriff auf Ihr PayPal-Konto hatte.

Der Betrag, der abgebucht wurde, ist nicht korrekt.

Dann ist der Verkäufer am Zug. Er hat nach Ihrer Rückforderung 20 Tage Zeit, um zu reagieren und den Fall zu prüfen. PayPal informiert Sie im Normalfall, sobald der Verkäufer Stellung bezogen hat.

PayPal: Wann bekommt man kein Geld zurück?

Manche Käufe sind von einer Rückerstattung über PayPal ausgeschlossen. Dies sind in der Regel digitale Güter wie E-Books, Spiele-Downloads und Musik, Dienstleistungen und Gutscheine. Auch motorisierte Fahrzeuge fallen in die Kategorie von Artikeln, für die kein Käuferschutz per PayPal gilt. Bei eBay-Käufen, die über PayPal bezahlt werden, sind Zahlungen bis zu 1000 Euro versichert.

Lesen Sie auch