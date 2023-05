Nachbarschaftsstreit eskaliert – Holzscheit zu Bombe umgebaut

Wegen einer Rohrbombe aus Holz muss die Polizei zu einer Wochenendsiedlung bei Gersthofen anrücken. Es ist der Höhepunkt eines Nachbarschaftsstreits, der vor Gericht landet.

Auf den ersten Blick wirkt die Wochenendsiedlung an einem Waldrand südlich von Gersthofen idyllisch. Doch die Realität sieht ganz anders aus. "Da geht es zu wie im wilden Westen", sagt Rechtsanwalt Dominik Hofmeister. Deshalb steht sein Mandant vor dem Augsburger Amtsgericht. Es geht um Beleidigung, Sachbeschädigung, Schüsse aus einem Luftgewehr und um ein Holzscheit, das zu einer Rohrbombe umgebaut wurde.

Immer wieder muss die Polizei zum Streit nahe Gersthofen anrücken

Seit mehr als zehn Jahren gibt es Zoff in der Siedlung, berichtet der Angeklagte. Der 59-Jährige erzählt, dass er die meiste Zeit auf dem Grundstück lebe, das er gepachtet habe, auch wenn er woanders gemeldet sei. Die Häuser und Hütten in der Siedlung seien zum großen Teil Wochenendhäuser. Es gibt große Gärten, hohe Hecken, viel Natur – doch auch jede Menge Ärger. Vor Gericht wird jedenfalls schnell klar, dass mindestens drei Nachbarn – einer davon ist der Angeklagte – sich regelmäßig gegenseitig anzeigen. Meist wegen Beleidigungen und falscher Behauptungen. Der zuständige Polizist berichtet von 29 Anzeigen in den vergangenen zwei Jahren. Eine Ursache für den jahrelangen Streit kann er nicht erkennen. Einen Hauptschuldigen könne er auch nicht erkennen. Fest steht: Immer wieder kommt es zu Polizei-Einsätzen. Zuletzt am vergangenen Samstag wegen Ruhestörung. Einer der Nachbarn rief die Polizei, weil ihm der Staubsauger des anderen zu laut war. Im Januar vergangenen Jahres war das anders.

Damals musste der Polizist gemeinsam mit 26 Kollegen zu einem Großeinsatz anrücken. Bewaffnete Einsatzkräfte umstellten ein Grundstück der Anlage, auf dem Schüsse gefallen sein sollten. Laut Anklage soll der Angeklagte damals mit einem Luftgewehr auf einen seiner Nachbarn geschossen haben. Nachweisen konnte das Gericht das aber nicht. Der 59-Jährige räumte zwar ein, mit einem Luftgewehr geschossen zu haben. Allerdings nicht in Richtung seines Nachbarn. Die Waffe, so der Angeklagte, habe er zusammen mit entsprechender Munition im Wald gefunden, als er mit seiner Katze spazieren ging. Eine von etlichen Aussagen, die das Gericht stutzig machten. RichterDaniel Grimm wurde während der Verhandlung mehrfach laut und forderte den Angeklagten eindringlich auf, Klartext zu sprechen. Ein umfassendes Geständnis legte der aber nicht ab. Letztlich lässt sich auch ein weiterer wesentlicher Anklagepunkt nicht nachweisen.

Eine selbst gebaute Rohrbombe aus Holz deponiert

Dabei geht es um eine Art selbst gebauter Rohrbombe, die der 58-Jährige laut Anklage auf dem Grundstück einer seiner Nachbarn deponiert haben soll. Dabei handelt es sich um ein ausgehöhltes Holzscheit. Etwa 18,5 Zentimeter lang und sieben Zentimeter dick. In das präparierte Holzscheit wurden 13 Kleinkaliber-Patronen sowie zwei Neun-Milliliter-Platzpatronen gefüllt. Das Holzscheit wurde laut Anklage in einer Schubkarre auf dem Grundstück eines Nachbarn des Angeklagten deponiert. Wer dahintersteckt, ließ sich während der Verhandlung aber nicht aufklären. Fest steht, dass die Holzbombe von der Polizei beschlagnahmt wurde. Gefunden wurde sie in der Schubkarre eines 65-Jährigen neben anderem Brennholz.

Der 65-jährige Rentner ist einer der drei Nachbarn, die laut Polizei Dauerzoff haben. Er sagte vor Gericht: "Ich musste davon ausgehen, dass da Sprengstoff drin ist." Wer das Holzscheit auf sein Grundstück gelegt hat, kann nicht bewiesen werden. Der Angeklagte streitet die Vorwürfe ab und beschuldigt den Dritten der Streithälse. Der wiederum bestreitet die Vorwürfe ebenso. Zeugen gibt es nicht.

Prozess in Augsburg: Wie gefährlich war die selbst gebaute Holzbombe?

Laut einem Gutachter des LKA wäre das präparierte Holzscheit wirklich gefährlich geworden, wenn es in einer offenen Feuerstelle verbrannt worden wäre. "Dann fliegen die Projektile durch die Gegend, aber nicht mit gleicher Wirkungskraft wie mit einer Waffe", so der Gutachter. Wäre zu diesem Zeitpunkt eine Person in der Nähe, sei mit erheblichen Verletzungen zu rechnen. Der Rentner, auf dessen Grundstück das präparierte Holzscheit gefunden wurde, hatte wohl großes Glück. Er gibt an, dass der Angeklagte ihm von der Holzbombe in seinem Garten erzählt habe. Ähnlich schildert es der Angeklagte selbst. "Ich weiß von dem Holzscheit nur vom Hörensagen." Präpariert haben soll das ein anderer Nachbar – der dritte Beteiligte im jahrelangen Streit in der Wochenendsiedlung. Beweise dafür gibt es nicht. Auch die Polizei fand bei ihrer Untersuchung keine Hinweise auf einen Täter.

Letztlich blieb nach rund vier Stunden Verhandlung nur noch wenig davon übrig, was Staatsanwältin Anna-Lena Pilsel dem Angeklagten ursprünglich zur Last gelegt hatte. Ein Geständnis legte der vielfach Vorbestrafte nur bezüglich mehrerer Beleidigungen und Sachbeschädigungen ab. Weil andere Nachbarn in der Siedlung seine Katze absichtlich anlockten, sei er ausgerastet. Ohne Erlaubnis drang er auf deren Grundstück ein und zerstörte dort eine Gartentür mit einem Vorschlaghammer. Außerdem beleidigte er seine Nachbarn und warf deren Handys in einen Gartenteich. Deshalb ist der 58-Jährige nun zu einer Gefängnisstrafe von neun Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Obendrein muss er 500 Euro an die Geschädigten und 2400 Euro an das Tierheim in Augsburg bezahlen. "Das ist ihre allerletzte Chance", stellte RichterGrimm klar. Sollte der Lastwagenfahrer gegen die Auflagen verstoßen, ende der Streit unter Nachbarn im Gefängnis.