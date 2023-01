Gesetzliche Feiertage in Hamburg 2023 und 2024: Alle Termine

Wie viele Feiertage hat Hamburg 2023 und 2024? Wann ist der nächste Feiertag? Hier finden Sie alle Termine für gesetzliche Feiertage.

20.01.2023 | Stand: 09:29 Uhr

Wann sind Feiertage in Hamburg? In diesem Artikel bekommen Sie eine komplette Übersicht mit allen Terminen für 2023 und 2024. Damit wissen Sie immer, wann der nächste Feiertag ist.

Darüber hinaus finden Sie die Termine für weitere besondere Tage im Jahr - darunter Vatertag, Allerheiligen oder Heiligabend. Zu allen Tagen bieten wir auch weitere Informationen rund um Bedeutung und Bräuche. Klicken Sie für mehr Details einfach auf die blauen Links.

Welche und wie viele gesetzliche Feiertage hat Hamburg?

In Hamburg gibt es zehn Feiertage von Neujahr bis zum 2. Weihnachtstag. Die Menschen haben hier an den neun bundesweiten Terminen und zusätzlich noch am Reformationstag am 31. Oktober arbeitsfrei oder schulfrei. Das sind alle Feiertage in Hamburg im Überblick:

Ist der 1. November ein Feiertag in Hamburg? Nein, an Allerheiligen haben die Menschen hier genauso wenig frei wie an Heilige Drei Könige, Fronleichnam oder Mariä Himmelfahrt. Während das in einigen Bundesländern Feiertage sind, müssen die Hamburger an diesen Terminen ganz normal zur Arbeit oder Schule. Schulfrei ist aber noch in den Ferien in Hamburg.

Wann ist der nächste Feiertag in Hamburg?

Nächster Feiertag in Hamburg ist der Karfreitag 2023 am 7. April, auf den drei Tage später der Ostermontag am 10. April folgt.

Feiertage in Hamburg 2023

Neujahr: 01.01.2023 (Sonntag)

Karfreitag: 07.04.2023 (Freitag)

Ostern

1. Mai - Tag der Arbeit: 01.05.2023 (Montag)

Christi Himmelfahrt: 18.05.2023 (Donnerstag)

Pfingsten - Pfingstmontag: 29.05.2023 (Montag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2023 (Dienstag)

Reformationstag: 31.10.2023 (Dienstag)

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2023 (Montag)

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2023 (Dienstag)

Feiertage in Hamburg 2024

Neujahr: 01.01.2024 (Montag)

Karfreitag: 29.03.2024 (Freitag)

Ostern - Ostermontag: 01.04.2024 (Montag)

1. Mai - Tag der Arbeit: 01.05.2024 (Mittwoch)

Christi Himmelfahrt: 09.05.2024 (Donnerstag)

Pfingsten - Pfingstmontag: 20.05.2024 (Montag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2024 (Donnerstag)

Reformationstag: 31.10.2024 (Donnerstag)

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2024 (Mittwoch)

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2024 (Donnerstag)

Neun gesetzliche Feiertage 2023 und 2024 in Deutschland gelten davon für alle Bundesländer.

Weitere besondere Termine in Hamburg

Hier erhalten Sie die Übersicht über weitere wichtige Termine im Kalender:

Fronleichnam ist kein Feiertag in Hamburg - Reformationstag am 31. Oktober schon

Hamburg hat im Vergleich zu anderen Bundesländern eher wenige Feiertage, da die Menschen hier zum Beispiel am Dreikönigstag oder an Fronleichnam nicht frei haben. Dafür gilt hier der Reformationstag als Feiertag, was nur in einem Teil von Deutschland der Fall ist - neben Hamburg nämlich noch in Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen.

Am 31. Oktober wird die Reformation der Kirche durch Martin Luther gefeiert. Das Datum geht auf den Thesenanschlag in Wittenberg zurück, der laut der Überlieferung am 31. Oktober 1517 stattgefunden haben soll.

Vergangene Feiertage in Hamburg

2022

Neujahr: 01.01.2022 (Samstag)

Karfreitag: 15.04.2022 (Freitag)

Ostern - Ostermontag: 18.04.2022 (Montag)

1. Mai - Tag der Arbeit: 01.05.2022 (Sonntag)

Christi Himmelfahrt: 26.05.2022 (Donnerstag)

Pfingsten - Pfingstmontag: 06.06.2022 (Montag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2022 (Montag)

Reformationstag: 31.10.2022 (Montag)

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2022 (Sonntag)

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2022 (Montag)

(sge)

Lesen Sie auch