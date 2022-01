Gina-Maria Schumacher: Schumis Tochter freut sich über weiteren Nachwuchs

Gina-Maria Schumacher schwelgt wieder im Baby-Glück: Gerade erst hat sich die Tochter von Michael Schumacher über das erste Baby des Jahres gefreut, schon verkündet sie neuen Nachwuchs.

25.01.2022 | Stand: 07:17 Uhr

Stolz präsentiert die Tochter von Formel-1-Legende Michael Schuhmacher auf Instagram ihren kleinen Wonneproppen. Innerhalb von nur wenigen Wochen überrascht Gina-Maria Schuhmacher mit weiteren Baby-News.

"Sie ist da!", schreibt Gina-Maria Schuhmacher euphorisch zu dem Bild auf ihrem Social-Media-Kanal. "Heute Morgen gegen 5 Uhr ist ein kleines Stutenfohlen geboren." Noch etwas tapsig blickt das Neugeborene müde in die Kamera. Wie das Fohlen heißt, verrät die Tochter von Michael Schuhmacher aber noch nicht.

Erst vor wenigen Wochen, am 6. Januar, hatte sie Fohlen-Nachwuchs verkündet und damit bei Ihren 123.000 Followern auf Instagram für Freude gesorgt. Auch bei dem neuesten Nachwuchs im Stall der 24-Jährigen zeigen sich ihre Fans begeistert. In der Kommentarspalte häufen sich Herz-Emojis und zahlreiche Glückwünsche. "ohh Herzlich Willkommen auf der Welt", heißt es in einem Kommentar. "I can't handle it! How beautiful", schreibt eine andere Instagram-Nutzerin voller Freude über die Baby-News.

Mehr Artikel aus dem Panorama-Ressort finden Sie hier.

Lesen Sie auch