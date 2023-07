Girokonto: Wie viel Geld kann man pro Tag vom Automaten abheben?

Beim Einkauf kommen die meisten Menschen selten in die Situation, hohe Summen von ihrem Konto abzuheben. Doch wie viel Bargeld kann man eigentlich täglich von einem Bankautomaten abheben?

25.07.2023

Jeder Mensch, der ein eigenes Girokonto besitzt, hat sich schon einmal gefragt, wie viel Bargeld man täglich von einem Bankautomaten abheben kann. Die Antwort darauf kann allerdings von Bank zu Bank variieren.

Wie viel Geld kann man pro Tag abheben? Eine Frage der Bank

Laut Informationen auf der Website der Berliner Sparkasse und dem Portal Finanztip, hängt das tägliche Abhebelimit tatsächlich stark von der jeweiligen Bank und dem Kontomodell ab. Bei der Berliner Sparkasse beispielsweise können Kunden in der Regel bis zu 1.500 Euro pro Tag abheben. Bei anderen Banken kann dieser Betrag jedoch variieren, wie das Beispiel der VR Banken zeigt.

Hier gibt einmal die VR Bank Bad Kissingen ihr tägliches Limit mit 1000 Euro beziehungsweise 3500 Euro wöchentlich an, während die VR Bank Fürstenfeldbruck schreibt: "An unseren Geldautomaten können Sie täglich zweimal 1000 Euro abheben." Bei der ING Diba ist das Limit pro Kalenderwoche hingegen bei 4000 Euro gesetzt, doch auch hier können Kunden täglich nur 1000 Euro an einem Automaten abheben.

Für Sie als Kunden gilt also: Wollen Sie wissen, wie viel Geld Sie täglich maximal von einem Automaten Ihrer Bank abheben können, müssen Sie dies am besten bei Ihrer Bank vor Ort erfragen oder deren Website aufsuchen. Für allgemeingültige Aussagen zum Tages- und Wochenlimit sind die Praktiken der einzelnen Banken in Deutschland zu verschieden.

Es gibt im Übrigen auch Ausnahmen für das Tageslimit. Einige Banken erlauben es ihren Kunden, das tägliche Abhebelimit temporär zu erhöhen, wenn sie beispielsweise eine größere Anschaffung planen. Trifft das auf Sie zu, sollten Sie sich im Voraus mit der Bank in Verbindung zu setzen, um das Limit eventuell aufzuheben.

Bargeld-Limit am Automaten - Warum ist das so?

Für das Abheben von Bargeld gibt es an deutschen Geldautomaten also ein tägliches Limit. Doch warum ist das eigentlich so?

Wie die Sparkasse auf ihrer Website angibt, sei die Grenze primär ein Sicherheitsmechanismus, um das Vermögen der Kunden zu schützen. "So können Kriminelle, sollten sie auf ein fremdes Konto zugreifen, nur einen begrenzten Betrag auf einmal ergaunern", heißt es auf der Website. Das Limit soll Sie also schützen, falls Sie einmal ihre Geldkarte verloren haben und den Verlust zunächst nicht bemerken. Übrigens haben die Deutschen laut einer Bundesbank-Umfrage so viel Netto-Vermögen auf ihren Konten, wie noch nie seit Beginn der Erhebung.

Allerdings gibt es laut dem Portal wmn.de noch zwei weitere Gründe für das Bargeld-Limit an Automaten. Einer davon ist die Verfügbarkeit von Bargeld in den Geldautomaten. Denn wenn es kein Limit gäbe könnten wenige Personen den Automaten leeren, was dazu führen könnte, dass über den Tag verteilt andere Kunden überhaupt nicht mehr an Bargeld kämen.

Zudem wird durch die Begrenzung der Summe die Geldwäsche in Deutschland erschwert, denn große Bargeld-Abhebungen können ein Indikator für illegale Aktivitäten sein. Mit der Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie in deutsches Recht wurde der Schwellenwert der Bargeldgeschäfte von 15.000 Euro auf 10.000 Euro herabgesenkt. Durch das Limit an den Automaten werden illegale Transaktionen also erschwert.

Wussten Sie schon? Viele Bankgebühren sind rechtswidrig. Beispielsweise können Kontogebühren von der Bank zurückgefordert werden.