Glasperlenspiel: So tickt das Elektropop-Duo mit Sängerin Carolin Niemczyk

Mit ihrem Lied "Echt" wurde Glasperlenspiel 2011 bekannt. Privatleben, Lieder, Album - hier erfahren Sie alles über das Paar Carolin Niemczyk und Daniel Grunenberg.

Daniel Grunenberg und Carolin Niemczyk stehen seit ihrer Schulzeit zusammen auf der Bühne - 2006 wurden die beiden ein Paar. Wie es ist, mit dem Partner zusammenzuarbeiten, ob die beiden vorhaben zu heiraten und welches ihr größter Hit ist - das alles lesen Sie hier.

Infos über Glasperlenspiel im Steckbrief

Gesangsduo

Genre : Elektro-Pop

: Elektro-Pop Alter : Carolin Niemczyk 32 Jahre &Daniel Grunenberg 34 Jahre

: Carolin Niemczyk 32 Jahre &Daniel Grunenberg 34 Jahre Geburtstag : Carolin Niemczyk 24. Juli 1990 in Singen &Daniel Grunenberg 8. November 1988 in Stockach

: Carolin Niemczyk 24. Juli 1990 in Singen &Daniel Grunenberg 8. November 1988 in Stockach Band-Gründung : 2010

: 2010 Wohnort des Paars : Bodenseeraum

: Bodenseeraum Erfolgreichstes Lied: Geiles Leben 2015

Glasperlenspiel: Wie Sängerin Carolin Niemczyk zur Band kam

Der Grundstein für die spätere Erfolgsband Glasperlenspiel wurde noch zur Schulzeit von Carolin Niemczyk und Daniel Grunenberg in Stockach am Bodensee gelegt. Die Schülerband "Crazy Flowers" suchte damals eine Sängerin, woraufhin sich die 14-jährige Carolin Niemczyk sogar mit einer Demo bewarb. Mit "Beautiful" von Christina Aguilera machte sie Eindruck. Kurze Zeit später coverte sie gemeinsam mit Daniel als Keyboarder Popsongs und christliche Lieder. 2010 gründeten Carolin Niemczyk und Daniel Grunenberg dann das Duo Glasperlenspiel. Auf den Namen kamen sie, weil sie für ein selbstgebautes Instrument – eine Art elektronisches Glockenspiel – noch einen Namen suchten. Dabei stolperten sie über den gleichnamigen Roman von Hermann Hesse. "Wir haben das gelesen und fanden die Wertevorstellungen super. Das hat sehr dazu gepasst, wie wir Songs schreiben wollten," verrät Daniel in einem Interview. So hatte nicht nur das selbstgebaute Instrument einen Namen, sondern auch das Duo.

Als 2011 die erste Single "Echt" von Glasperlenspiel erschien, trafen die beiden damit voll ins Schwarze: Sie belegten nicht nur den vierten Platz beim Bundesvision Songcontest, sondern landeten 34 Wochen auf Platz neun der deutschen Charts. Kurz darauf folgte das erste Studioalbum "Beweg dich mit mir", das ganze 26 Wochen auf Platz 15 der deutschen Charts kam. Von da an war den beiden klar: Musik machen ist nicht mehr nur ein Hobby – es ist jetzt ihr Job. In einem Interview mit Focus Online verrät Daniel: "Wir müssen uns ab und zu wirklich immer noch kneifen, um zu sehen, ob das alles wirklich passiert. Das ist schon irgendwie mächtig, wenn man seinen Traum zum Beruf gemacht hat und auch davon leben kann." Zwei Jahre nach dem ersten Album folgte mit "Grenzenlos" das zweite Studioalbum.

Bisherige Alben von Glasperlenspiel

Beweg dich mit mir (2011)

Grenzenlos (2013)

Tag X (2015)

Licht & Schatten (2018)

Glasperlenspiel: "Geiles Leben“ wird zum Sommerhit 2015

Im Jahr 2014 macht das Duo nicht nur mit ihren eigenen Songs Schlagzeilen: Fortan singt Glasperlenspiel den Titelsong der RTL-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" und ihr eigenes Lied "Lasst uns was bewegen" wird zum Titellied der RTL-II-Dokusoap "Zuhause im Glück". Im Sommer 2015 kommt dann der erste große Hit: "Geiles Leben" landet ganze 56 Wochen auf Platz zwei der deutschen Charts, 38 Wochen auf Platz zwei in Österreich und in der Schweiz war das Lied 37 Wochen auf Platz eins. Die Single wurde über eine Millionen Mal verkauft. Diesen enormen Erfolg haben sie vermutlich auch ihrem Job als Vorband von Helene Fischer bei ihrer Stadiontour 2015 zu verdanken. In ihrem vierten Studioalbum "Licht & Schatten" kollaboriert Glasperlenspiel mit dem Gladbacher Rapper Summer Cem. Auch in ihrer Single "Sunglasses" von 2022 probiert sich das Duo mit einem Sample des berühmten Hits "Sunglasses at Night" von Corey Hart neu aus.

Glasperlenspiel: Erfolgreichste Lieder

Echt (2011)

Ich bin ich (2012)

Freundschaft (2012)

Nie vergessen (2013)

Geiles Leben (2015)

Das macht Glasperlenspiel heute

Nach einem vollen Festival-Sommer 2022 mit zahlreichen Auftritten arbeitet Glasperlenspiel nun an neuen Musik-Projekten. Auf der Silvesterfeier am Stuttgarter Schlossplatz verabschiedet das Duo neben dem berühmten Tenor Paul Potts das alte Jahr.

Glasperlenspiel privat: Seit 16 Jahren ein Paar

Für Carolin Niemczyk war es Liebe auf den ersten Blick, als sie in die Schülerband Crazy Flowers mit Keyboarder Daniel Grunenberg eintrat. Doch es dauerte noch ein paar Jahre, bis es auch bei ihm Klick machte. Ihr erstes Date hatten sie beim Bäcker: "Es war wunderschön, aber es war auch einfach sehr spontan", verrät Daniel in einem Interview mit Place to B. Ein Paar sein und gleichzeitig zusammen zu arbeiten – das sei Fluch und Segen, verrät Carolin Niemczyk. Einerseits habe sie immer eine Vertrauensperson an ihrer Seite, andererseits streiten sie sich so wie jedes andere Paar auch. "Ich denke jede Beziehung ist am Ende Arbeit," resümiert Daniel Grunenberg. Bevor sie auf die Bühne gehen, legen sie Konflikte aber immer bei. "Daniel ist jemand, der nicht lange sauer sein kann und das ist eine Eigenschaft, die uns da absolut zu Gute kommt", erklärt Carolin Niemczyk.

Aus ihrer Beziehung machen sie kein Geheimnis, dennoch werden sie ständig gefragt, ob sie wirklich offiziell ein Paar seien. Seit dem Musikvideo zu ihrer Single "Immer da", welches im Corona-Lockdown 2020 entstand, wird diese Frage wohl kaum noch aufkommen. Hier sieht man das Duo so privat wie nie. Aufnahmen aus der Kindheit, Konzertvideos und ganz private Videos reihen sich an Clips aus der gemeinsamen Wohnung des Paares, in der Carolin singt und tanzt. Aber auch auf dem Instagram Account der Band, als auch von Carolin Niemczyks und Daniel Grunenbergs Accounts geben die beiden immer wieder Einblicke in ihren Alltag als Paar.

Sängerin Carolin Niemczyk: Dann trennt sie sich

Trotz ihrer langjährigen Beziehung denken die beiden nicht ans Heiraten. "Ich finde dieses Konstrukt einfach so seltsam, weil jedes zweite oder dritte Kind ist Scheidungskind," erklärt Carolin Niemczyk bei Place to B. Ihr Vater verließ ihre Familie als Carolin 16 Jahre alt war. Zum Thema Ehe sagt sie: "Braucht man nicht, wir sind glücklich so zusammen." Ihr persönliches Horror-Szenario wäre ein Heiratsantrag auf der Bühne: "Wenn du das machen würdest, dann wäre alles vorbei." Dem Thema Kinder sind die beiden jedoch offen gegenüber. Allerdings bevor sie ihre Familienplanung von drei bis vier Kindern angehen, wollen sie noch unterwegs sein und die Musik an erste Stelle stellen.

Soziales Engagement: Glasperlenspiel und Herzenssache e. V.

Ihr Herz für Kinder zeigt sich nicht nur bei der Familienplanung: Seit 2015 engagiert sich Glasperlenspiel bei dem Verein Herzenssache. Ein Kinderhilfsaktion von SWR, SR und Sparda-Bank unterstützt mit zahlreichen Projekten benachteiligte Kinder in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und im Saarland. Schirmherr des Vereins ist Hartmut Engler, der Leadsänger von PUR. Auf den Verein kam Glasperlenspiel wegen ihrer Heimatverbundenheit mit dem Bodensee. "Wir wollen das Sprachrohr der Musik sinnvoll nutzen", erklärt Carolin Niemczyk bei einem Beitrag des Vereins.

Glasperlenspiel: "Das war für uns super bewegend“

Sie haben auch einige Projekte selbst besucht, weil sie wissen wollten, wie der Verein arbeitet und wo das Geld genau hinfließt. Besonders in Erinnerung geblieben ist den beiden ihr Besuch auf der Pferde-Insel. Aber auch ein Besuch bei einer Familie mit zwei Frühchen blieb Carolin Niemczyk und Daniel Grunenberg besonders im Gedächtnis. "Das war für uns super bewegend diese Familie zu besuchen und zu sehen, was für krasse Schicksale es gibt", erzählt Carolin. Nicht nur bei ihrem sozialen Engagement setzen sie sich für Kinder und Jugendliche ein und verleihen ihnen damit eine Stimme. In ihrem Lied "Du bist" singt Glasperlenspiel gemeinsam mit dem Kinderchor Gordi Singers.

