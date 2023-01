Glück gehabt: Wegen einer EDV-Panne müssen Parksünder nicht zahlen

In Mindelheim haben Parksünder ein Knöllchen bekommen - allerdings müssen sie nichts bezahlen. Grund dafür ist eine EDV-Panne. Wie es dazu kam.

26.01.2023 | Stand: 11:26 Uhr

Wer Post von der Kommunalen Verkehrsüberwachung der Stadt Mindelheim bekommt, ist in aller Regel wenig amüsiert. Konkret heißt das: man wird Geld los. So erging es kürzlich auch einem Mindelheimer. Er hatte in der Kornstraße die Parkzeit überschritten, war erwischt worden und bekam dafür ein Knöllchen verpasst. Der Haken an der Sache: Der Vorfall hat sich am 12. Oktober 2022 ereignet, die Post vom Mindelheimer Ordnungsamt ging am 18. Januar 2023 raus. Damit hatte der Verkehrssünder Glück gehabt.

Die Behörde darf das Geld nicht mehr eintreiben. Ordnungswidrigkeiten verjähren nach drei Monaten. Bei einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung StVO – etwa wenn man geblitzt wird wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung – handelt es sich um eine Ordnungswidrigkeit. Die Verjährungsfrist beginnt mit dem Tag, an dem die entsprechende Handlung beendet ist.

Was man mit den Knöllchen in Mindelheim gemacht hat

Der Leiter des Mindelheimer Ordnungsamts, Ralf Müller, räumt Fehler ein. „Die uns bekannten Fälle sind eingestellt worden“, teilte er auf Anfrage mit. Es handle sich um einige wenige Fälle vom 12. Oktober 2022 und nur um Parkverstöße in Mindelheim.

Normalerweise werde kurz nach dem Parkverstoß die Anhörung ausgedruckt und versandt. Dies sei damals nicht geschehen. Das Programm hätte einen Verarbeitungsfehler anzeigen müssen. Dies sei bei diesen Fällen nicht eingetreten. Momentan ist der Hersteller des Programms auf der Suche nach der Ursache, berichtet Müller. Solche Fehler dürften nicht passieren. Bei der Masse der verarbeiteten Fälle seien die wenigen Abweichungen leider nicht aufgefallen.

Alle Fälle, die der Stadt bekannt geworden sind, sind bereits eingestellt. „Bei den Betroffenen entschuldigen wir uns für die Mühe. Diese haben nun Glück im Unglück, da ihr Parkverstoß nicht mehr verfolgt wird.“