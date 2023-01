GMX-Login-Probleme: Was tun?

Kurz mal die Mails checken und dann funktioniert der Login nicht. Eine Übersicht, woran es beim E-Mail-Anbieter GMX liegen könnte, was man dagegen tun könnte und wer helfen kann.

16.01.2023 | Stand: 09:46 Uhr

Wenn es Probleme mit dem Login auf der Website oder in der App des E-Mail-Anbieters GMX gibt, kann das verschiedene Gründe haben. Eine Übersicht, welche Gründe es für die Login-Probleme geben kann und was man dagegen unternehmen kann, liefert GMX selbst. Eine Zusammenfassung.

Probleme beim Login bei GMX: Falsche Zugangsdaten

Der Klassiker unter den Login-Problemen: Das Passwort oder der Benutzername stimmen nicht. Entweder man hat vielleicht sein Passwort vergessen oder sich einfach beim eingeben vertippt. Immer sinnvoll ist es zu kontrollieren, ob man aus Versehen die Feststelltaste aktiviert hat.

Bei händisch notierten Passwörtern lohnt es sich, bei leicht zu verwechselnden Symbolen – wie O (Buchstabe) und 0 (Zahl) oder I (großes i) und l (kleines L) – dazuzuschreiben, um welches Symbol es sich handelt. So lassen sich Fehler vermeiden. Wer verhindern will, ständig seine Passwörter zu vergessen kann sich überlegen, sich einen "Passwort-Manager" zuzulegen. Dieser Dienst wird von vielen Firmen angeboten und garantiert sichere Passwörter. Gleichzeitig muss man sich nur ein Passwort merken, nämlich das, um in den Passwort-Manager hineinzukommen.

GMX: Login-Sperre, weil das Passwort zu oft falsch eingegeben wurde

Schafft man es nicht rechtzeitig, sich an das richtige Passwort zu erinnern oder den Fehler bei der Eingabe des Passworts zu entfernen, kann es passieren, dass der Login in das GMX-Konto vorübergehend gesperrt wird. In das der Fall, erscheint ein Hinweis, dass ein Login unter der aktuellen IP-Adresse für einen bestimmten Zeitraum (meist mehrere Stunden) nicht mehr möglich ist. Dieser Sicherheitsmechanismus soll das GMX-Konto vor Hackerangriffen schützen.

Wenn man aber keine Zeit hat, die Entsperrung abzuwarten, gibt es einige Möglichkeiten, sie zu umgehen. Man kann etwa ein anderes Gerät nutzen, da dieses dann eine neue IP-Adresse hat und sich einloggen kann. Alternativ kann man auch den W-LAN-Router neu starten, dabei erhält er eine neue IP-Adresse und das selbe Gerät kann erneut zum Login verwendet werden. Damit das alles funktioniert, muss man natürlich die richtigen Anmeldedaten haben, ansonsten wird der Login nur wieder gesperrt.

Um eine solche Sperre des GMX-Logins vorzubeugen, kann man in seinem GMX-Konto seine Handynummer hinterlegen. Dadurch kann, falls das Passwort vergessen wurde, ganz einfach die "Passwort vergessen"-Funktion verwendet werden. Dabei wird ein Freischalt-Code per SMS an die hinterlegte Nummer gesendet und so kann ein neues Passwort generiert werden.

GMX-Postfach ist wegen Sicherheitslücken gesperrt

Sollte GMX den Verdacht haben, dass Hacker sich Zugang zu einem GMX-Konto verschafft haben, wird der Login gesperrt. Beim Versuch sich anzumelden erhält man eine Sicherheitsmeldung.

Um diese Login-Sperre seines GMX-Kontos zu entgehen, muss der Kunde sich als tatsächlicher Besitzer des Postfachs identifizieren. Das kann entweder über eine App oder per SMS-Code erfolgen. Dann kann ein neues Passwort festgelegt werden.

GMX-Konto wird wegen veraltetem Browser eingeschränkt

Bei diesem Fall handelt es sich zwar nicht um eine Sperre des Logins in sein GMX-Konto, lästig kann die Maßnahme dennoch sein. Sollten die Sicherheitssysteme von GMX registrieren, dass ein Kunde einen veralteten Browser oder vielmehr die veraltete Version eines Browsers verwendet, wird das als Sicherheitslücke identifziert und das GMX-Konto eingeschränkt.

Es ist dann zwar noch möglich, sich in sein GMX-Postfach einzuloggen, eine Login-Sperre gibt es also nicht, aber man erhält bei der Anmeldung einen Warnhinweis über die Sicherheitslücke und kann sein Postfach nur in reduziertem Umfang verwenden. Um zu vermeiden, dass es zu weit kommt, bietet GMX einen kostenlosen Browser-Check an. Hier kann getestet werden, ob man einen veralteten Browser verwendet. Sollte das der Fall sein, kann man ganz einfach ein Update durchführen und eine lästige Einschränkung seines GMX-Kontos vermeiden.

GMX-Postfach: Login-Probleme wegen Cookies oder Cache

Nicht immer steckt eine Login-Sperre dahinter, wenn man Schwierigkeiten hat, sich in sein GMX-Postfach einzuloggen. Manchmal sind es auch technische Schwierigkeiten. Blockiert der verwendete Browser etwa die sogenannten "Cookies", Datenschnipsel, die Browser beim Verwenden im Hintergrund sammeln, kann das zu Login-Problemen in das GMX-Postfach führen. Um das Problem zu lösen, muss man das Sammeln von Cookies beim Verwenden von GMX zulassen.

Auch zu viele alte oder fehlerhafte Cookies können einen erfolgreichen Login verhindern. Ist der Browser gefüllt mit ihnen, kann das Schwierigkeiten verursachen. Hier reicht es ganz einfach, die alten Cookies zu löschen.

Manchmal kann es auch ganz einfach der Fall sein, dass die Ladezeiten zu lang sind, um sich in sein GMX-Postfach einzuloggen. Wenn das passiert, ist üblicherweise ein überfüllter "Cache" der Grund für den langsamen Browser. Manchmal sind hier zu viele Daten gespeichert, sodass eine Website wie das GMX-Postfach nicht laden können. Um das zu umgehen, gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder man lädt die Seite durch die Taste F5 oder den kleinen Pfeil links neben der Adresszeile neu, denn dabei wird nicht auf Inhalte aus dem Cache zurückgegriffen. Oder man leert ganz einfach seinen Cache.

Login-Probleme wegen Störungen bei GMX

Zu guter Letzt gibt es natürlich auch die Möglichkeit von Betriebsstörungen bei GMX, die einen Login in das Postfach verhindern. Diese Störungen sind meistens nach kurzer Zeit behoben, danach sollte in der Regel der Login ohne Probleme funktionieren. Ob es aktuell Störungen bei den GMX-Servern gibt, lässt sich auf dieser Seite einsehen.

Lesen Sie auch