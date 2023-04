GNTM 2023 Folge 9: Diese alte Bekannte kehrt zurück

In Folge neun von GNTM überrascht eine alte Bekannte die Models. Eine Kandidatin muss die Show mit einer Enttäuschung verlassen.

14.04.2023 | Stand: 10:49 Uhr

Für die Topmodel-Anwärterinnen ging es in Woche neun an den Strand. Genauer: Am Venice Beach stand ein ausgefallener Beach-Walk an, wie ProSieben in einer Pressemitteilung anteaserte. Das Motto der Folge: "Have fun! Go crazy!" Das zumindest war die Ansage von Heidi Klum.

GNTM: Eine besondere Herausforderung in Folge neun

Für ein Fotoshooting am Venice Beach mussten die Kandidatinnen eine ganz besondere Herausforderung meistern: Fotografin Sheryl Nields lichtete sie in einem überdimensionierten Greifarm-Automaten ab. "Die Models", heißt es in der Mitteilung von GNTM, "hingen darin als Hauptgewinn buchstäblich am Haken". Das solle man aber nicht zu wörtlich nehmen: "Einfach nur darin rumsitzen reicht nicht, das ist zu langweilig", sagte Klum. Wie immer mussten die Models kreativ werden, um bei der Jurorin zu punkten. "Ich bin gespannt, welche Posen sich die Models einfallen lassen. Heute kann man ruhig ein bisschen Spaß an den Tag legen. Lachen, verrückt sein: Habt Spaß!", so Klum.

Das war leichter gesagt als getan. Nicht jede der GNTM-Anwärterinnen sah aus, als sei ihr zum Lachen zumute. Und auch Model Coco ahnte bereits im Vorfeld: "Ich denke, man braucht da wirklich komplette Körperkoordination, um in dieser Kralle zu sitzen. Man muss einfach auf alles achten: Auf seine Füße, auf seine Finger, auf seine Zehen, auf sein Gesicht."

GNTM: Der Beachwalk wird nachgeholt

In Folge neun wurde außerdem ein Walk nachgeholt, den es eigentlich schon vor sechs Wochen, in Folge zwei, hätte geben sollen. Damals musste er ausfallen, wegen eines gewaltigen Sturms. Umso mehr Vorfreude herrschte bei Heidi Klum, auch, weil ihre Modells diesmal in die Fußstapfen der bekannten Sängerin und Schauspielerin Jennifer Lopez (53) traten: "Die Looks, die meine Models heute tragen, sind inspiriert von dem wahrscheinlich bekanntesten Kleid der Welt. Vor 23 Jahren hat Jennifer Lopez das Jungle-Dress von Versace bei den Grammys unvergesslich gemacht."

Lesen Sie auch

"Germany's Next Topmodel" GNTM gestern am 13. April 2023: Wer ist rausgeflogen?

Die Model-Anwärtinnen mussten beim Beach-Walk in Folge neun nicht nur Heidi Klum von sich überzeugen, sondern auch eine alte Bekannte: Gastjurorin Nikeata Thompson. "Heute trainieren wir für den Elimination-Walk", sagte Thompson. Die Freude unter den Topmodel-Anwärterinnen schien riesig. "Von Nikeata kann man sicher noch viel lernen", war sich Model Coco sicher. Nikeata Thompson steht seit vielen Jahren bei GNTM vor der Kamera. Sie ist 42 Jahre alt und arbeitet als Choreografin, Unternehmerin, Schauspielerin und Moderatorin.

GNTM: Dieses Model muss die Show in Folge neun verlassen

Für eine Kandidatin endete Folge 9 von GNTM mit einer großen Enttäuschung: Ina musste die Show nach gerade einmal zwei Wochen schon wieder verlassen. Sie nahm die Entscheidung enttäuscht, aber gefasst hin: "Mir ist jetzt keine Möglichkeit gegeben worden, mich weiterzuentwickeln. Das finde ich traurig."

GNTM: Wo die aktuelle Folge gezeigt wird

Wie es weiter geht bei GNTM? Über diesen Link gibt es Infos, wo die aktuellen Folgen und vergangene Übertragungen angesehen werden können.