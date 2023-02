"GNTM" 2023: Die Kandidatinnen in Staffel 18

Wer sind die "GNTM"-Kandidatinnen 2023? Wir stellen Ihnen die Teilnehmerinnen von Staffel 18 in Wort und Bild vor.

Es geht wieder los: Heidi Klum bittet zum Casting. Der Start am 16. Februar und die donnerstäglichen Sendetermine von "GNTM" 2023"GNTM" 2023: Start und SendetermineProSieben stehen fest. Wer von den insgesamt 29 hoffnungsvollen Kandidatinnen wird in Staffel 18 der Show zu "Germany’s Next Topmodel" 2023 gekrönt? Wir stellen Ihnen die nach Los Angeles ("Stadt der Engel") eingeladenen jungen Damen hier in Wort und Bild persönlich vor. Der Hashtag zur Show: #GNTM.

Wer sind die Kandidatinnen bei "GNTM" 2023?

Ida spricht fünf Sprachen, Emilia ist mit ihren stolzen 1,94 m die größte Kandidatin, Ana verweist auf ihre Liaison mit einem veritablen Pop-Star... Bleiben Sie bei uns! Hier kommen insgesamt 29 Kurz-Porträts.

Alina, 21, aus Oberding

Alina hat sich auf den allerletzten Drücker bei "GNTM" beworben - mit Erfolg, wie man sieht. Sie möchte es allen Leuten, die sich über sie lustig gemacht haben, mal so richtig zeigen.

Ana, 22, aus Ostrohe

Ana ist mit Singer-Songwriter Tom Gregory liiert. Seit sie das erste Mal "Germany's Next Topmodel" gesehen hat, will sie unbedingt Model werden,

Anna, 24, aus Bochum

Anna setzt bei "GNTM" auf ihre facettenreichen Art. Sie gibt als Berufsziel "Biologin, Fußballerin und Model" an. Angst vor der Konkurrenz hat sie überhaupt nicht.

Anya, 19, aus Berlin

Anyas größter Traum ist es, den Titel "Top Model 2023" zu erringen. Sie selbst bezeichnet sich als Einzelkämpferin ohne einen allzugroßen Freundeskreis.

Cassy, 23, aus Hamburg

Sie will mit Ihrem Selbstbewusstsein und gewissen Verrücktheiten punkten. Cassy sieht sich selbst als Rampensau: "Die Bühne ist einfach mein Zuhause".

Coco, 20, aus München

Coco strotzt vor Ehrgeiiz und nimmt für sich die nötige Disziplin in Anspruch, um bei "GNTM" ganz vorn mitzumischen. Ihr Traum ist ein Shooting für Chanel - kein Wunder bei ihrem programmatischen Namen!

Elisabeth, 22, aus Grasbrunn

Elisabeth möchte natürlich bei "GNTM" 2023 so weit wie möglich kommen. Die leidenschaftliche Kunst-Liebhaberin setzt dabei auch auf ihren unverwüstlichen Optimusmus. "Mein Glas ist immer halb voll!" gibt sie zu Prototoll.

Eliz, 21, aus München

Die Jurastudentin spielt Tennis und Golf, fühlt sich aber auch an den Klaviertasten zu Haus. Sie mag die Diversity bei "Germany's Next Topmodel": "Jeder Bodytype ist schön!"

Elsa, 18, aus Baden

Elsa würde später gern mal für Victoria's Secret laufen. Ihr größtes Vorbild ist allerdings kein Model. Sie möchte am liebsten so sein oder werden wir ihre Mama.

Emilia,19, aus Kelkheim

Emilia misst stolze Einsvierundneunzig. Obwohl viele Models ebenfalls sehr groß sind, hält sie bei "Germany's Next Topmodel" den Größenrekord. Sie wollte schon immer zu "GNTM" und wünscht sich schon lange eine Reise nach LA. Voilà - beides wird jetzt wahr.

Ida,23, aus Köln

Sie will bei "Germany's Next Topmodel" 2023 mit ihren Catwalk-Runs überzeugen: "Da kann man seine Attitude und Power richtig zeigen".Die Rheinländerin hat albanischen Wurzeln.

Indira, 20, aus Samswegen

Indira studiert Statistik, hat zwei Ponys und tanzt Modern Jazz. Jetzt träumt sie auch noch von einer Karriere als Model und hofft auf "GNTM" als Sprungbrett.

Jülide, 23, aus Paderborn

Eine Model-Karriere war schon in der Kindheit ihr großer Traum. Sie möchte andere Frauen ermutigen, an ihren Träumen immer festzuhalten. Die Jurastudentin liebt außer dem Modeln auch das Rappen.

Juliette, 20, aus Bad Sobernheim

Juliette sagt von sich selbst, dass sie "Hummeln im Hintern" habe - stets auf Achse. Sie steht selbstbewusst zu ihrer Größe: "Ich möchte anderen Mädels Mut machen, sich nicht zu verstecken."

Katja, 20, aus Flensburg

Katja sieht sich selbst als Familienmensch. Ein dramatischer Unfall hat ihre Sicht auf das Leben grundlegend verändert - erst durch diesen Schicksalschlag wurde ihr die Bedeutung des Lebens sehr viel klarer.

Lara, 18, aus Aschbach

Schon als kleines Mädchen träumte Lara davon, Model zu werden. Nun kommt dieser Traum ein wenig mehr in Reichweite. Sollte sie die Show als Siegerin beenden, möchte sie mit der verbundenen Popularität Gutes bewirken.

Leona, 21, aus Großheubach

Leona findet sich "authentisch" und bescheinigt sich eine starke Persönlichkeit. Damit will die Groß- und Außenhandelskauffrau aus Unterfranken "Germany's Next Topmodel" 2023 werden. Ihr Traumreiseziel ist übrigens nicht LA, sondern Hawaii. Vielleicht kann sie ja beides verbinden.

Melina, 18, aus Linz

Melina pfeift auf Idealmaße: "Meine Kurven zeige ich gern".Mit dieser selbstbewussten Ansage hofft sie, "Germany's Next Topmodel" zu werden.

Melissa, 19, aus Düsseldorf

Sie liebt den Tanzsport und ist schon von daher wettbewerbsorientiert - Melissa misst sich gern mit anderen. Außerdem hofft sie, bei "GNTM" jede Menge zu lernen.

Mirella, 20, aus Berlin

Nach dem Abi wurde Mirella Sozialarbeiterin. Sie singt gern, schreibt Gedichte und fotografiert ganz oldschool - analog nämlich. Ihr Idol ist die weltberühmte Sängerin Lana Del Ray.

Nina, 22, aus Wetter

Sie wusste schon immer, dass sie eines Tages Model sein möchte - jetzt hofft sie, ihren früheren Job in einer Zoohandlung endgültig mit dem Laufsteg tauschen zu können. Nina hat ihre Tattoos höchstpersönlich gestochen, nachdem sie sich das Tätowieren selbst beigebracht hatte.

Olivia, 22, aus Hamburg

Die Studentin hat keine Berührunghsängste mit Umstylings: Olivia will bei "Germany's Next Topmodel" 2023 voll durchstarten. Sie sagt: "Es gibt nicht nur eine Version von hübsch."

Sarah, 20, aus Osnabrück

Sie selbst beschreibt sich als liebevoll, lustig, hilfsbereit, emotional und herzlich. Ihr größter Wunsch? So auszusehen wie Megan Fox.

Selma, 18, aus Berlin

Die Abturientin stand schon als Kind auf der Bühne - Selma genießt das Rampenlicht und ist fest davon überzeugt, nach ihren erste Modelerfahrungen jetzt die ganz große Karriere auf den Catwalks dieser Welt starten zu können.

Slata, 19, aus Leipzig

Außer vielleicht Prinzessin wollte die Studentin nie was anderes werden als Model. Ihr größter Wunsch ist es, mal für Victoria's Secret zu laufen. Slata beschreibt sich als "offen, laut und voller Euphorie".

Somajia, 21, aus Bielefeld

Somajia hat für ihren Traum alles auf eine Karte gesetzt und eine geplante Ausbildung kurzerhand gestrichen - sie möchte Topmodel werden und "zeigen, dass ein muslimisches Mädchen das Zeug dazu hat."

Tracy, 25, aus Essen

Tracy ist Medizinische Fachangestellte. Sie hat schon einige Shootings plus Model-Auftritte hinter sich und werde häufig mit Naomi Campbell verglichen, sagt sie nicht ohne Stolz. Nicht ganz abwegig, oder?

Vivien, 22, aus Koblenz

Die Halbbrasilianerin will ihren Beitrag zur Akzeptanz von Curvy-Models beitragen. Vivien gibt sich sehr selbstbewusst: "Ich will Vorbild für junge Frauen sein und ihnen zeigen, dass jede Frau schön ist."

Zoey, 26, aus Kornwestheim

Die gebürtige Griechin liebt den Kraftsport. Was ihre Maße angeht, haut sie in die gleiche Kerbe wie Vivien und verkündet "Mädels, die curvy sind, sind taff!"

