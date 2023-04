GNTM 2023: Frühere Mitbewohnerin verrät Geheimnis über Heidi Klum

In Folge neun der diesjährigen Staffel von GNTM gibt eine alte Bekannte interessante Details in das Zusammenleben mit Heidi Klum - und verrät ein Geheimnis.

14.04.2023

30 Jahre ist es her, da wohnte Kandidatin Nicole mit Heidi Klum in einer Model-WG in Mailand. In Folge neun erinnert sie sich an die gemeinsame Zeit mit dem GNTM-Star - und verrät ein süßes Geheimnis.

GNTM: Geheimnisse über die Vergangenheit von Heidi Klum

Nicole lernte Heidi Klum durch einen Zufall kennen, wie die Kandidatin sagt: "Nach der Schule bin ich ins Ausland und wollte modeln. Wir hatten zufällig die gleiche Agentur in Mailand." Sie verrät, dass Klum gerne Schoko-Bons gegessen habe. Der GNTM-Star bestätigt das mit einem Schmunzeln. Außerdem, verrät Nicole weiter, habe Klum immer viele Muffins gegessen. "So viele Muffins […], dass die mich Muffin genannt haben", sagt Heidi. Vielleicht hat Nicole ja bald weitere interessante Details aus ihrer Zeit mit Heidi auf Lager.

"Es ist komisch, sich nach so vielen Jahren wiederzusehen", sagte Nicole am Shooting-Set. In Staffel 18 von GNTM will Nicole ihre Chance als Nachrückerin nutzen. Sie lebt in Offenbach am Main und ist 49 Jahre alt.

GNTM Folge 9: Wer ist raus?

In Folge 9 von GNTM 2023 mussten sich die Model-Anwärterinnen beim Foto-Shooting am Venice Beach beweisen. Heidi Klum sagte dazu: "Die Looks, die meine Models heute tragen, sind inspiriert von dem wahrscheinlich bekanntesten Kleid der Welt. Vor 23 Jahren hat Jennifer Lopez das Jungle-Dress von Versace bei den Grammys unvergesslich gemacht."

Am Ende musste nur eine Kandidatin gehen: Ina ist rausgeflogen bei GNTM 2023. Die 44-jährige trug es mit Fassung, dass dieses Abenteuer schon wieder zu Ende für sie ist.