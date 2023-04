GNTM gestern am 13. April 2023: Wer ist rausgeflogen?

Bei GNTM 2023 gestern musste eine weitere Kandidatin gehen. Wer ist raus? Und welche Teilnehmerinnen sind nach Folge 9 vom 13. April 2023 noch dabei?

14.04.2023 | Stand: 07:04 Uhr

In Folge 9 von GNTM 2023 gestern wurde der Beachwalk nachgeholt, der eigentlich schon für Folge 2 geplant war und dann wegen eines Sturms abgesagt werden musste. Fast alle der GNTM-Kandidatinnen 2023 konnten am 13. April 2023 überzeugen, eine Teilnehmerin musste aber schon wieder abreisen - obwohl sie als Nachzüglerin noch nicht lange dabei war.

Wer ist raus? Und welche Teilnehmerinnen können weiter darauf hoffen, Germany’s Next Topmodel 2023 zu werden? Hier bekommen Sie die Infos zu Folge, in der Heidi Klum von Gast-JurorinNikeata Thompson unterstützt wurde.

GNTM gestern: Wer ist rausgeflogen am 13. April 2023?

In Folge 9 von GNTM 2023 mussten sich die Model-Anwärterinnen beim Foto-Shooting am Venice Beach beweisen. Heidi Klum sagte dazu: "Die Looks, die meine Models heute tragen, sind inspiriert von dem wahrscheinlich bekanntesten Kleid der Welt. Vor 23 Jahren hat Jennifer Lopez das Jungle-Dress von Versace bei den Grammys unvergesslich gemacht."

Am Ende musste nur eine Kandidatin gehen: Ina ist raus bei GNTM 2023. Die 44-jährige Nachzüglerin trug es mit Fassung, dass dieses Abenteuer schon wieder zu Ende für sie ist

GNTM 2023: Wer ist raus?

Mittlerweile sind viele GNTM-Kandidatinnen 2023 raus. Mit dieser Auflistung behalten Sie den Überblick:

Ina (44) aus Neuss (raus in Folge 9)

Leona (21) aus Großheubach (raus in Folge 8)

Zuzel (51) aus Kissing (raus in Folge 8)

Charlene (51) aus Georgensgmünd (raus in Folge 8)

Lara (19) aus Aschbach (raus in Folge 7)

Jülide (23) aus Paderborn (raus in Folge 6)

Elsa (18) aus Baden in Österreich (raus in Folge 6)

Tracy (25) aus Essen (freiwillig raus in Folge 5)

Sarah (20) aus Osnabrück (freiwillig raus in Folge 5)

Emilia (19) aus Kelkheim (raus in Folge 4)

Zoey (26) aus Stuttgart (raus in Folge 4)

Juliette (20) aus Bad Sobernheim (raus in Folge 3)

Melina (18) aus Linz in Österreich (raus in Folge 3)

Melissa (19) aus Düsseldorf (raus in Folge 3)

Slata (19) aus Leipzig (raus in Folge 3)

Alina (20) aus München (raus in Folge 1)

Ana (22) aus Heide (raus in Folge 1)

Elisabeth (20) aus München (raus in Folge 1)

Indira (20) aus Magdeburg (raus in Folge 1)

Welche Kandidatinnen sind weiter bei "Germany’s Next Topmodel" 2023?

Gleichzeitig sind aber auch noch so einige Teilnehmerinnen weiter dabei und haben die Chance, Germany’s Next Topmodel 2023 zu werden.

Hier die komplette Liste:

Anna-Maria (24) aus Bochum

Anya (19) aus Berlin

Cassey (23) aus Hamburg

Coco (20) aus München

Ida (23) aus Köln

Katja (20) aus Flensburg

Mirella (20) aus Berlin

Nina (22) aus Wetter

Olivia (22) aus Hamburg

Selma (18) aus Berlin

Somajia (21) aus Bielefeld

Vivien (22) aus Koblenz

Nicole (49) aus Offenbach am Main

Marielena (52) aus Frankfurt am Main

Maike (23) aus Hanau

GNTM gestern: Folge 9 als Wiederholung

Die Übertragung von "Germany's Next Topmodel" 2023 gibt es aktuell immer am Donnerstag ab 20.15 Uhr auf ProSieben. Es lassen sich auch ganze Folgen von GNTM" 2023 als Wiederholung zu sehen.

Folge 9 läuft am 14. April 2023 ab 20.15 Uhr als Wiederholung im TV - auf dem Sender sixx. Außerdem lässt sich die Episode online im Stream auf Joyn nachholen.

Wann läuft die nächste Folge von GNTM 2023?

Es stehen immer noch so einige Sendetermine von GNTM 2023 aus. Die nächste Folge 10 läuft am 20. April 2023 auf ProSieben und im Live-Sream auf Joyn. (sge)