GNTM gestern am 16. März 2023: Wer ist rausgeflogen?

Wer ist raus bei GNTM? Wer ist weiter? In diesem Artikel erfahren Sie, wer gestern bei "Germany's Next Topmodel" 2023 rausgeflogen ist.

17.03.2023 | Stand: 11:31 Uhr

Für viele dürfte die gestrige Folge von "Germany's Next Topmodel" eine der spannendsten überhaupt gewesen sein. Denn es stand das große Umstyling an. Neue Frisur, neues Styling - alles, was man für den perfekten Modellook so braucht. Aber nicht alle Mädchen sind von dieser Folge begeistert - meistens rollen viele Tränen, da die Mädchen vorher nicht wissen, welche neue Frisur auf sie wartet. Daher kommt es auch nicht selten vor, dass sich Mädchen in dieser Folge gegen die Show und somit gegen Jurorin Heidi Klum entscheiden. Wie sieht es in diesem Jahr aus?

In diesem Jahr konnten sich die Zuschauer bei der "Umstyling-Folge" auf etwas Besonderes freuen. Nicht nur 12 Mädels wurden neu gestylt, auch "Model-Mama"-Heidi bekam eine Veränderung - auch, wenn es nur eine kleine war. Bei den Models gab es drei große Veränderungen. Somajia hat nun lange Rastazöpfe, Selma trägt nun pink und Anya hat in diesem Jahr das Los des Kurzhaarschnitts gezogen.

Die große Frage, die sich nun stellt, ist: Wer ist gestern am 16. März 2023 ausgeschieden? Wir informieren Sie.

GNTM gestern: Wer ist rausgeflogen am 16. März 2023?

In Folge 5 musste Heidi Klum nicht lange überlegen, wen sie am Ende der Woche nachhause schickt. Zwei Mädchen haben sich nämlich freiwillig entschlossen, die Show zu verlassen. Am 16. März 2023 sind Tracy und Sarah freiwillig ausgestiegen. Heidi hat deshalb kein weiteres Model nachhause geschickt.

GNTM 2023: Wer ist raus?

Für alle, die gerne wissen möchten, wer bisher ausgeschieden ist, gibt es hier eine Übersicht:

Folge 1: Ana, Indira, Elisabeth

Folge 2: --

Folge 3: Melissa, Slata, Melina, Juliette

Folge 4: Emilia, Eliz, Zoey

Folge 5: Tracy (freiwillig), Sarah (freiwillig)

Welche Kandidatinnen sind weiter bei "Germany’s Next Topmodel" 2023?

Hier erhalten Sie eine Übersicht zu allen Kandidatinnen in Staffel 18, die noch um den Sieg kämpfen:

Anna-Maria (24) aus Bochum

Anya (19) aus Berlin

Cassey (23) aus Hamburg

Coco (20) aus München

Elsa (18) aus Baden in Österreich

Ida (23) aus Köln

Jülide (23) aus Paderborn

Katja (20) aus Flensburg

Lara (19) aus Aschbach

Leona (19) aus Großheubach

Melina (18) aus Linz in Österreich

Mirella (20) aus Berlin

Nina (22) aus Wetter

Olivia (22) aus Hamburg

Selma (18) aus Berlin

Somajia (21) aus Bielefeld

Vivien (22) aus Koblenz

Wann läuft die nächste Folge von "Germany’s Next Topmodel" 2023?

Jeden Donnerstag wird "GNTM" 2023 auf ProSieben übertragen. Der nächste Termin ist am 24. März 2023.

