GNTM-Finale 2023: Germany's next Topmodel 2023 steht fest

Beim Finale von GNTM 2023 wurde die nächste Siegerin von "Germany's Next Topmodel" gekrönt. Wie lief das ab? Hier können Sie unseren Live-Ticker nachlesen.

26.06.2023 | Stand: 06:25 Uhr

Die GNTM-Gewinnerin 2023 GNTM-Gewinnerin 2023: Wer hat gewonnen? GNTM-Finale steht fest: Vivien gewinnt als erstes Curvy Model Germany's Next Topmodel.

18 lange Wochen haben wir gewartet, aber am 15. Juni 2023 hieß es dann: "'Germany's Next Topmodel' ist...". Ja, 18 Wochen und 30 GNTM-Kandidatinnen, die wir bewusst mitbekommen haben, waren ins Land gezogen. Doch nun fand das GNTM-Finale 2023 statt und wir haben es im Live-Ticker begleitet, den Sie hier nochmal nachlesen können.

GNTM-Finale 2023 im Live-Ticker zum Nachlesen

23:07: Wer wird Germany's Next Topmodel 2023?

Wie jedes Jahr warten wir alle gespannt, wessen Cover-Foto auf der Leinwand hinter Heidi und den Mädels erscheinen wird. Wir hören ungefähr zwölfmal ein "Wer wird Germany's Next Topmodel 2023?" von Heidi: Und dann erscheint das Bild plötzlich: Vivien ist Germany's Next Topmodel 2023!

23:01: Das Ensemble des Friedrichstadt-Palast-Theaters ist wieder da

Das Friedrichstadt-Palast-Ensemble performt nochmal, genauso wie die Scorpions. Dazu laufen Somajia und Vivien nochmal in Glitzer-Outfits über den Laufsteg.

Heidi Klum schreitet zu ihnen. Und das kann nur eines bedeuten: Die letzte Entscheidung steht nun ENDLICH an!

22:36: Die Scorpions haben ihren großen Auftritt

Nach der Werbepause werden wir begrüßt von... Leni Klum! Wer hätte das gedacht? Langsam müssten doch wirklich alle verstanden haben, dass sie auch dabei ist.

Die Scorpions, die laut Günther Klum nur aus Geldmangel eingeladen wurden, haben nun ihren Auftritt. Aber man muss schon zugeben: Spätestens als sie den Klassiker "Rock You Like A Hurricane" anstimmen, ist jeder von dieser Band überzeugt – auch die ganz jungen. Nebenbei laufen Vivien und Somajia nochmal über den Laufsteg, aber das kriegt man beim Abzappeln zu dieser Hymne kaum mit.

22:14: Die Kandidatinnen spielen eine Szene aus Jennifer Lawrence' neuem Film nach

Die nächste Challenge steht an: Die Finalistinnen spielen eine Szene aus Jennifer Lawrence' neuem Film nach. Darin müssen sie mit Marcus Schenkenberg um ein Glas voll Geld kämpfen. Jennifer Lawrence steht daneben und man weiß eigentlich auch nicht genau, wieso.

22:10: Die erste Kandidatin der nächsten Staffel steht fest

Katherine geht durch die Ränge und interviewt Kandidatinnen aus den vergangenen Staffeln. Tracy, die diese Staffel freiwillig verlassen hatte, nutzt den Moment und bittet Heidi, in der nächsten Staffel dabei sein zu dürfen. Natürlich darf sie! Wie sollte es auch anders sein?

22:03: Steht die nächste Entscheidung schon an?

Direkt nach dem Walk und einer Werbepause steht schon die nächste Entscheidung an. Kurz wird Leni wieder inszeniert – und dann stellt sich Heidi vor Somajia, Olivia und Vivien.

Bleiben dürfen Somajia und Vivien. Damit endet für Olivia die Reise.

m Finale vom Finale stehen also nun eine Person of Color und ein Curvy Model.

21:38: Endlich! Der Allstars-Walk

Kurz kommt Modeschöpfer Christian Cowan auf die Couch und dann geht es weiter mit dem großen Auftritt von Singer-Songwriterin und Grammy-Preisträgerin Kim Petras. Dazu haben die Top-20-Kandidatinnen dieser Staffel ihren großen Auftritt. In einem U-Bahn-Setup und mit Protestplakaten gegen sexuelle Belästigung schreiten sie über den Laufsteg.

21:34: Weiter moderiert Leni Klum

Anstatt von Katherine moderiert jetzt Leni Klum aus dem Backstage. Die Interviews mit den Ex-Kandidatinnen, die auf ihren Walk warten, wirken ein wenig verkrampft, aber das wird schon.

21:26: Die nächste Entscheidung steht an

Nach der Werbepause hat Majnoon eine neue Frisur. Aber das ist nicht das Spannendste. Die nächste Entscheidung steht an! Diesmal bekommen die, die weiter sind, keine Fotos, sondern riesige Zugfahrkarten mit ihren Namen darauf. Aber nicht von der Deutschen Bahn. Damit würden sie nur zu spät zum Finale kommen.

Ohne Zugticket bleibt: Selma. Damit ist eine weitere Top-Favoritin raus.

21:08: Die Finalistinnen performen Majnoons Choreo

In knappem Lackleder gekleidet stehen die Kandidatinnen auf der Bühne. Ooooh, Vivien tanzt gleich zu Beginn schon falsch. Mal schauen, ob sie das retten kann.

21:03: Majnoon mit Mama auf Bühne

Choreograf und Tänzer Majnoon bringt seine Mutter mit auf den Laufsteg. Schon süß. Vorher hat er Heidis Mädels noch eine Choreo beigebracht. Mal sehen, wie die Kandidatinnen diese umsetzen.

20:57: Die erste Entscheidung fällt

"Nur eine kann Germany's next Topmodel werden." Endlich ist der Satz gefallen. Die erste Entscheidung steht an. Wer ist nach dem "Reverse Walk" raus?

Kurz und schmerzlos wird entschieden: Best-Agerin Nicole ist raus!

20:50: Die Finalistinnen laufen rückwärts

Die erste Challenge für die Finalistinnen findet während Loreens Auftritt statt. Die Kandidatinnen müssen rückwärts laufen und sich einen Mantel ausziehen. Das ist wohl schwer. Sieht in der Slomo aber cool aus.

20:40: Zweifache ESC-Gewinnerin Loreen auf der Bühne

Loreen performt in einem Meer aus animierten Kirschblüten und mit den längsten Fingernägeln der Welt den ESC-Gewinnersong "Tattoo".

20:35: So sieht's im Backstage aus

Heidis Mädels bedanken sich alle aus der Backstage-Schalte für die tolle Zeit, die sie bei GNTM hatten. Schön. Alles harmonisch hinter den Kulissen also.

Vergangenes Jahr war GNTM in Kritik geraten, nachdem Ex-Kandidatin Lijana in einem YT-Video erzählt hatte, wie falsch sie dargestellt wurde und wie die Kandidatinnen hinter den Kulissen schikaniert wurden.

20:31: Interview mit Jean-Paul Gaultier

Heidi interviewt den französischen Mode-Designer Jean-Paul Gaultier. Es geht besonders um Diversität (und damit soll natürlich nicht betont werden, wie toll GNTM das mit der "Diversity" macht).

20:23: Leni Klum tanzt mit Friedrichstadt-Palast-Ensemble

Auftritt Heidi: Die GNTM-Chefin erklärt, dass sie mit 50 langsam zu alt ist, um einen großen Auftritt zu haben und stellt so ihre Tochter Leni vor. Die tanzt in einem gelben Kleid auf einem Plateau beim Auftritt des Friedrichstadt-Palast-Ensembles mit.

Laut Gerüchten soll Leni Klum ja bald neue Chefin von Germany's next Topmodel werden. Ob das vielleicht schon der erste Hinweis darauf war?

20:18: Überraschende Performance

Nein, es ist keine Gesangsperformance von Heidi Klum. Das Ensemble des Friedrichstadt-Palast-Theaters Berlin hat einen Gast-Auftritt. Die Outfits glitzern, der Song ist funky – und unsere fünf Finalistinnen Nicole, Olivia, Selma, Somajia und Vivien haben ihren ersten Auftritt am heutigen Abend.

20:15: Es geht loooooos!

Das Finale beginnt – erstmal mit einem Countdown. Wir haben wohl noch nicht lang genug gewartet.

20:11: Was erwartet uns beim GNTM-Finale?

Erinnert ihr euch noch? 2019 heiratete GNTM-Kandidatin Theresia Fischer live beim Finale ihren Verlobten Thomas. Ob es so ein Event wohl nochmal geben wird? Theresia jedenfalls sagte in einem Interview der BUNTEN, sie würde heute nicht mehr im Fernsehen das Ja-Wort geben.

19:55: GNTM-Finale findet in kleinem Studio statt

In ein paar Minuten geht es los! Das große Finale! Anstatt wie sonst in einer großen Halle, findet es dieses Jahr in einem kleinen TV-Studio mit Platz für rund 300 Zuschauer statt. Nur Freunde und Familie der fünf Finalistinnen sind geladen.

Heidi-Papa Günther Klum wetterte in einem Video auf seiner Website am Montag gegen diese Location. Er unterstellt dem Fernsehsender Pro7 einen "Sparkurs". Deswegen die kleine Location und ein Auftritt der Scorpions, für die sich junge Leute nicht interessieren würden: "Die können mit dem Namen gar nichts mehr anfangen."

Fun Fact am Rande: Auch Journalisten und Fotografen dieses Jahr nicht beim Finale zugelassen. Der angebliche Grund: Heidi Klum möchte nicht, dass Porträtfotos von ihr veröffentlicht werden, die sie vorher nicht freigegeben hat. So jedenfalls sagte es ein Insider der BILD-Zeitung.

18:12: Katherine übernimmt Backstage-Moderation

Nachdem Cassy die Backstage-Moderation kurzfristig hingeschmissen hat, übernimmt nun die 20-jährige Katherine Markov. Die Verzweiflung, schnell Ersatz zu finden, war wohl groß. Mitten in der Nacht wurde sie gestern angerufen, erzählt die Flensburgerin in ihrer Instagram-Story.

16:54: Ex-Kandidatin Cassy sagt Moderation ab

Der erste Gossip aus dem GNTM-Finale entsteht bereits, bevor es überhaupt losgegangen ist. Eigentlich sollte Anna Celina Cassau, genannt Cassy, in diesem Jahr die traditionelle Backstage-Moderation übernehmen. In ihrer gestrigen Instagram-Story verkündet die 23-Jährige nun aber: "Ich habe mich DAGEGEN entschieden, beim großen Finale backstage zu moderieren. Tut mir leid."

Dieser Sinneswandel kam plötzlich: Erst vor einer Woche hatte die bereits ausgeschiedene Topmodel-Kandidatin freudig strahlend auf Instagram erzählt, dass sie im Finale backstage moderieren werde. Warum Cassy sich jetzt doch dagegen entschieden hat, erzählt sie nicht. Sie ist aber beim Finale vor Ort dabei und wird gemeinsam mit den anderen Mädels beim Allstars-Walk über den Laufsteg schweben.

GNTM 2023: Im Live-Finale warten viele Gäste auf die Topmodel-Fans

Im GNTM-Finale gibt es erst mal jede Menge zu erleben - zum Glück keine Hochzeit, auch wenn die Heidi Klum gerne erneut geplant hätte. Aber selbst verständlich halten wir euch heute in unserem GNTM-Final-Live-Ticker auf dem Laufenden, was so alles - auch an möglichen anderen Peinlichkeiten - passiert. Es werden auf jeden Fall jede Menge bekannte Gesichter heute erwartet wie:

Oscarpreisträgerin Jennifer Lawrence

Designerikone Jean Paul Gaultier

Rocklegenden Scorpions

Grammy-Gewinnerin Kim Petras

Topmodel Leni Klum

Creative Director Thomas Hayo

Zweifache ESC-Gewinnerin Loreen

Modeschöpfer Christian Cowan

Choreograf und Tänzer Majnoon

Warte die Scorpions? Ja, diiiieeee Scorpions, die gerade auf Tour sind und uns erst vor kurzem in München beehrt haben. Hach, das kann ja dann gar nicht so kitschig werden.

Aber gut: Werfen wir einen Blick auf die Finalistinnen werfen und was Heidi Klum zu ihren Models sagt.

GNTM-Finale: Kandidatin Nicole kennt Heidi Klum noch von früher

Da hätten wir als Erstes Nicole (49 Jahre, Offenbach am Main), eine der "Best-Ager", die später dazugestoßen sind und aus denen Heidi Klum lange ein Geheimnis gemacht hat: „Nicole hat das Modeln einfach nicht verlernt. Sie präsentiert sich immer positiv, hat eine gewisse Klasse und Eleganz. Alles auf ihre ganz natürliche Art.“ Heidi und Nicole kennen sich auch noch von früher, denn die beiden wohnten in einer WG in Mailand zusammen, wie zu Nicoles GNTM-Start herauskam. Bei GNTM durfte sie für Kilian Kerner auf der Berlin Fashion Week laufen.

Olivia steht im Finale von GNTM

„Ich liebe ihre direkte Art. Nicht nur, wenn sie redet, auch auf dem Catwalk. Olivia (22 Jahre, Hamburg) versprüht Stärke und schenkt uns dabei das schönste Lächeln", so Heidi. Dabei hat Olivia auch noch eine spezielle Geschichte, denn sie ist in einem Flüchtlingsheim groß geworden und hat ihrer Mutter viel zu verdanken. Aber sie hat auch ein großes Mundwerk und das kann schon mal, so wie im Halbfinale, für Irritation sorgen, wenn sie plötzliche Empathie mit Lügen gleichsetzt. Bei GNTM holte sie sich den NÉONAIL-Job.





GNTM-Finale: Selma ergatterte bereits drei Jobs

Selma machte wohl die größte Verwandlung beim Umstyling durch. Aus mittellangen braunen Haaren wurde plötzlich ein pinker Kurzhaarschnitt und von da an ging es bergauf für die 19-Jährige aus Berlin. Auch Heidi Klum ist begeistert: „Selma zeichnet ihre moderne, frische Art aus. Sie hat ein Million-Dollar-Lächeln und einen einzigartigen Gang. Auch ihre extravaganten Cotton-Candy-pinken Haare bleiben jedem im Gedächtnis.“ Sie gewann mit drei Jobs auch die meisten in dieser GNTM-Staffel: Yeauty, Emmi Caffè Latte und Peek & CloppenburgDüsseldorf.

"Germany's Next Topmodel": Somajia überzeugte beim Harper's-Bazaar-Covershooting

Fröhlich und laut wird es, wenn Somajia auftaucht, das findet auch Heidi Klum: „Somajia sprudelt bei allem, was sie tut, nur so vor Energie und Freude. Sie ist mit vollem Herzen dabei. Es macht einfach immer Spaß, ihr zuzusehen.“ Chefredakteurin der Harper's Bazaar, Kerstin Schneider, war beim Cover-Shooting begeistert von ihr. Ein Job holte sich Somajia nicht.

Vivien steht im GNTM-Finale - zu Beginn war sie noch eine der schwächsten

„Mit ihrer Liebe zu ihren Kurven gibt Vivien mir all das, was ich sehen möchte: Selbstsicherheit, Wandelbarkeit, Eleganz, Disziplin und am wichtigsten: Man sieht, dass es Vivien Spaß macht, " beschreibt Heidi Vivien, die mit ihrer brasilianischen Mutter gerne kocht. Zu Beginn in Los Angeles war sie keine Favoritin und schaffte die ersten Runden gerade so. Aber seit dem Sedcard-Shooting hat sie ihren "Killerblick", wie Heidi ihn nennt, ausgepackt. Für einen Job reichte es bisher aber nicht.

Das waren die fünf Finalistinnen im und wir sind gespannt, wer sich heute den Sieg 2023 holt. Ab 20.15 Uhr startet das Live-Finale im TV. Es gibt natürlich eine Wiederholung des GNTM-Finales, wer aber nicht so lange warten möchte und trotzdem nicht schauen kann, der erhält auch hier in unserem GNTM-Live-Ticker vom Finale alle wichtigen Infos.