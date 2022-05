GP der Niederlande in der Formel 1: Alle Infos zu Zeitplan, Übertragung und Strecke

Im Herbst findet in der Formel 1 der Große Preis der Niederlande in Zandvoort statt. Wissenswertes rund um Zeitplan, Uhrzeit, Übertragung live im Free-TV und Stream auf RTL und Strecke, gibt es hier.

10.05.2022 | Stand: 08:10 Uhr

Die neue Formel 1 Saison 2022 startete bereits im Frühjahr. Die Weltmeisterschaft findet 2022 zum 73. Mal statt. In diesem Jahr gibt es jedoch ein paar Änderungen, beispielsweise technische Reglements und einen neuen Großen Preis, der in den USA ausgetragen wird. Erstmals wird es einen Großen Preis von Miami geben. Dieser GP findet am International Autodrome statt.

Auch in der letzten Formel 1 Saison wurde bereits ein Rennen in Zandervoort ausgetragen. Vergangenes Jahr gewann Max Verstappen das Rennen. Den zweiten Platz belegte Lewis Hamilton, gefolgt von Valtteri Bottas.

Möchten Sie gerne mehr zum diesjährigen GP der Niederlande in Zandervoort erfahren, wie der Zeitplan aussieht und ob es eine Übertragung live im Free-TV oder Stream geben wird? Dann sind Sie hier genau richtig. In diesem Artikel erfahren Sie alles rund um Zeitplan, Uhrzeit, Übertragung live im Free-TV und Stream auf RTL und zur Strecke.

Formel 1 2022 - GP der Niederlande in Zandervoort: Übertragung, Datum, Uhrzeit und Strecke - Infos im Überblick

Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zum GP der Niederlande in Zandervoort kompakt zusammengefasst:

Rennen: Großer Preis der Niederlande in Zandervoort

Großer Preis der Niederlande in Zandervoort Datum: 04. September 2022

04. September 2022 Uhrzeit: 15.00 Uhr

15.00 Uhr Strecke: Circuit Park Zandervoort

Circuit Park Zandervoort Streckenlänge: 4,3 Kilometer

4,3 Kilometer Übertragung: Sky (Pay-TV)

Sky (Pay-TV) Free-TV:RTL

Niederlande GP in Zandervoort in der Formel 1 2022: Alle Termine und Zeitplan für Training, Qualifying und Rennen

Der Große Preis der Niederlande in Zandervoort findet vom 02. bis 04. September 2022 statt. Das Rennen ist am 04. September 2022. Hier haben wir den genauen Zeitplan für die Trainingseinheiten, das Qualifying sowie das Rennen:

1. Training: 02. September, 14.00 bis 15.00 Uhr

2. Training: 02. September, 17.00 bis 18.00 Uhr

3. Training: 03. September, 13.00 bis 14.00 Uhr

Qualifying: 03. September, 16.00 bis 17.00 Uhr

Rennen: 04. September: 15.00 bis 17.00 Uhr

Formel 1 2022 Übertragung: Wo ist der GP der Niederlande live im TV und Stream zu sehen?

Die Formel 1 Saison 2022 ist prinzipiell beim kostenpflichtigen Streaming-Anbieter Sky Sportzu sehen. RTLüberträgt in dieser Saison lediglich vier Rennen - darunter ist aber auch der Große Preis der Niederlande in Zandervoort. Hier erhalten Sie eine Übersicht zur Übertragung:

Was? Wann? Uhrzeit? Sender? 1. Training 02. September 2022 ab 14.00 Uhr Sky Sport 2. Training 02. September 2022 ab 17.00 Uhr Sky Sport 3. Training 03. September 2022 ab 13.00 Uhr Sky Sport Qualifying 03. September 2022 ab 16.00 Uhr Sky Sport Rennen 04. September 2022 ab 15.00 Uhr Sky Sport, RTL

Formel 1 2022 - GP der Niederlande in Zandervoort: Das ist die Strecke

Im Rennkalender der Formel 1 2022 sind wieder zahlreiche Strecken mit dabei. Die Strecke Circuit Park Zandervoort liegt an der Nordsee in der Nähe von Zandervoort. Entworfen wurde die Strecke 1948 von Johannes Hugenholtz und ist knapp 4,3 Kilometer lang. Zuletzt gewann Max Verstappen das Rennen in Zandervoort.

Bekannt ist die Strecke durch die scharfen Kurven, die auf einige Aufholmanöver hoffen lassen. Die bekannteste Kurve ist die "Tarzan-Kurve", die erste Kurve nach einer Geraden. Weiterhin gibt es auf der Strecke Höhenunterschiede von bis zu 15 Metern. Insgesamt gibt es 14 Kurven, wovon zehn nach rechts und vier nach links ausgerichtet sind. Hier erhalten Sie eine Übersicht: