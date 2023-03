Formel 1: Bahrain-GP 2023 heute in Sakhir - Termine, Zeitplan, Uhrzeit und Strecke

Der große Preis von Bahrain 2023 ist in der Formel 1 das erste Rennen der Saison. Den gesamten Zeitplan, alle Termine und Infos zur Strecke finden Sie hier.

03.03.2023 | Stand: 15:23 Uhr

Die Formel-1-Saison 2023 beginnt morgen mit dem großen Preis von Bahrain. Das Rennen wurde erstmals 2004 auf dem Bahrain International Circuit ausgetragen. Die Strecke liegt im Südwesten des Wüstengebiets As-Sachir und ist etwa 30 Kilometer vom Zentrum der Hauptstadt Manama entfernt. Das erste Rennen in der Wüste gewann 2004 Michael Schumacher im Ferrari. Sebastian Vettel hat den großen Preis von Bahrain satte vier Mal gewonnen – nur Lewis Hamilton konnte mit fünf Siegen öfter auf der Strecke gewinnen. In diesem Jahr wird Vettel beim Rennen in Bahrain jedoch nicht dabei sein. Er gab während der Saison 2022 bekannt, dass er seine Formel 1 Karriere beendet.

Wann startet die Formel 1 mit dem großen Preis von Bahrain 2023 in die neue Saison? Den Zeitplan und alle Termine sowie wissenswerte Infos zur Wüstenstrecke haben wir hier für Sie.

Zeitplan beim großen Preis von Bahrain 2023: Alle Termine im Überblick

Formel 1-Kenner dürften mit dem üblichen Zeitplan vor dem Rennen bestens vertraut sein. Auch in der neuen Saison ändert sich daran nichts: Los geht es laut dem Formel-1-Rennkalender 2023 morgen, am 3. März, mit zwei Trainings-Sessions, woraufhin am 4. März das dritte Training und danach das Qualifying für das Rennen am Sonntag folgt. Zwischen Deutschland und Bahrain besteht eine Zeitverschiebung – der Inselstaat ist uns zwei Stunden voraus. Wenn es bei uns das 1. Training um 12.30 Uhr beginnt, ist es vor Ort bereits 14.30 Uhr. Wir geben hier alle Termine in deutscher Zeit an. Das ist der Zeitplan beim großen Preis von Bahrain 2023 im Überblick:

1. Training: Freitag, 3. März 2023, ab 12.30 Uhr

2. Training: Freitag, 3. März 2023, ab 16.00 Uhr

3. Training: Samstag, 4. März 2023, ab 12.30 Uhr

Qualifying: Samstag, 4. März 2023, ab 16.00 Uhr

Rennen: Sonntag, 5. März 2023, ab 16.00 Uhr

Wenn Sie die Rennen in Bahrain 2023 live im TV und Stream verfolgen möchten, kommen Sie um ein Sky-Abo nicht herum. RTL hat sich aus der Formel-1-Übertragung zurückgezogen, vier Rennen der Saison werden aber dennoch im Free-TV zu sehen sein. Welcher Sender die Formel 1 in diesem Jahr im Free-TV zeigen wird, ist derzeit noch nicht bekannt.

Formel 1 in Bahrain 2023: Alle Infos zur Strecke

Die Strecke wurde für den 2004 erstmals ausgetragenen großen Preis von Bahrain gebaut und war seither mit einer Ausnahme in jedem Jahr ein Schauplatz in der Formel 1. 2011 wurde der Bahrain-Grand-Prix aufgrund von politischen Unruhen abgesagt. Was die Strecke in der Wüstenregion As-Sachir einzigartig macht, ist ihre Lage in der Wüste. Windverwehungen können dafür sorgen, dass Sand auf die Strecke gelangt, was unter Umständen zur Unterbrechung des Rennens führen könnte. Nur wenige Sandkörner im Getriebe können bereits fatale Folgen für den Motor haben.

Insgesamt ist der Kurs in Bahrain sehr eben und hat keine hohen Curbs (Randsteine). Fahrer können die Kurven dadurch aggressiv angehen, was auf der ohnehin bremsintensiven Rennstrecke dazu führt, dass im Vergleich zu anderen Rennen mehr Bremskühlung benötigt wird.

Wissenswertes zur Rennstrecke in Bahrain auf einen Blick:

Länge : 5,412 Kilometer

: 5,412 Kilometer Renndistanz: 308,238 Kilometer

308,238 Kilometer Eröffnung: 2004

2004 Runden: 54

54 Kurven: 14

14 Rundenrekord: 1:31.447 min Pedro de la Rosa (2005)

