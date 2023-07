Formel 1: Großbritannien-GP 2023 in Silverstone - Termine, Zeitplan, Uhrzeit und Strecke

Im Juli 2023 geht es in der Formel-1-Weltmeisterschaft um den British Grand Prix auf der Rennbahn in Silverstone. Alles über die Termine, Zeitplan und Uhrzeit, sowie Informationen zur Strecke haben wir hier für Sie.

07.07.2023 | Stand: 15:06 Uhr

Die 74. Formel-1-Weltmeisterschaft hat 2023 begonnen. Im Sommer geht es unteranderem um den British Grand Prix in Silverstone. Seit 1950 gibt es auf dieser Rennstrecke bereits jährliche Formel-1-Rennen. Der Grand Prix in Großbritannien gehört zu den ersten der Formel 1 und neben dem Großen Preis von Italien ist er der Einzige, der seit der Gründung des Motorsports jedes Jahr regelmäßig ausgetragen wurde.

Von den deutschen Rennfahrern sind in dieser Weltmeisterschaft Mick Schuhmacher als Test- bzw. Ersatzfahrer mit Mercedes sowie Niko Hülkenberg als Stammfahrer mit Ferrari vertreten. Sebastian Vettel hatte bereits 2022 im Juli seinen Rücktritt aus der Formel-1-Weltmeisterschaft zum Saisonende verkündet, weshalb in diesem Jahr Fernando Alonso im Cockpit von Aston Martin sitzt.

Bei der Formel-1-Weltmeisterschaft gibt es im Jahr 2023 einige Neuerungen. So wurde die Anzahl der 2021 eingeführten Sprint-Rennen von drei auf sechs erhöht, und zwar in Belgien, Baku, Brasilien, Österreich, Austin und Katar. Auf den Strecken in Bahrain, Dschidda, Melbourne, Baku und Miami wurden zusätzlich die DRS-Zonen geändert.

Der Große Preis von Großbritannien 2023: Termin und Uhrzeit zum Rennen

Der Formel-1-Rennkalender der Saison 2023kündigt es bereits an: Im Juli steigt das Formel-1-Rennen um den British Grand Prix auf der Strecke in Silverstone. Von 7. bis 9. Juli 2023 treten die Rennfahrer in Großbritannien gegeneinander an. Es beginnt mit der ersten und zweiten Trainingseinheit am 7. Juli. Am Tag darauf folgt das dritte Training und anschließend das Qualifying. Das Rennen findet schließlich am 9. Juli statt und startet um 16 Uhr.

Das sind alle Termine des British Grand Prix auf einen Blick:

1. Training: Freitag, 7. Juli 2023, 13.30 Uhr - 14.30 Uhr

2. Training: Freitag, 7. Juli 2023, 17 Uhr - 18 Uhr

3. Training: Samstag, 8. Juli 2023, 12.30 Uhr - 13.30 Uhr

Qualifying: Samstag, 8. Juli 2023, 16 Uhr - 17 Uhr

Rennen: Sonntag, 9. Juli 2023, ab 16 Uhr

Formel 1 in Großbritannien 2023: Infos zur Strecke

Als ehemalige Zufahrtsstraße zum Militärflugplatz der RAF wurde die Bahn nach dem 2. Weltkrieg zur heute existierenden Rennstrecke umfunktioniert und 1947 das erste Mal für ein Autorennen genutzt. Der erste Grand Prix für die Formel-1-Weltmeisterschaft fand am 13. Mai 1950 statt. Damaliger Gewinner war der italienische RennfahrerGiuseppe Farina, der in seinem Alfa Romeo 158 antrat.

Tatsächlich verglich der britische RennfahrerLewis Hamilton die Silverstone-Etappe beim Großen Preis von Großbritannien 2018 mit dem Fliegen eines Kampfjets, da sie mit zu den schnellsten Strecken des Formel 1 gehört. Darüber hinaus hat sie zwar einige Layout-Veränderungen hinter sich, doch die bekannten historischen Kurven wie Maggotts, Becketts und Abbey zählen noch immer zu den größten Herausforderungen für die Rennfahrer.

Mit 52 Runden bei Streckenlänge von 5,891 Kilometern legen die Fahrer insgesamt eine Renndistanz von 306,198 Kilometern zurück. Der Streckenrekord liegt bei RennfahrerLewis Hamilton, der die Route 2020 mit 1:24,303 Minuten bezwang.

Wissenswertes zur Rennstrecke in Großbritannien auf einen Blick: