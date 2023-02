Die fünf größten chinesischen Unternehmen, die kaum jemand kennt

China hat große Konzerne, die weltweit in der obersten Liga spielen - über die hierzulande jedoch nur wenig bekannt ist. Wir stellen fünf der gigantischen Firmen vor.

09.02.2023 | Stand: 17:36 Uhr

Vom Status eines Schwellenlandes hat sich China längst verabschiedet. Das bevölkerungsreichste Land der Erde ist wirtschaftlich und industriell zu einem der wichtigsten Global Player geworden, zudem handelt es sich um eine Technologie-Supermacht. Der Aufschwung wirkt sich unweigerlich auf den Rest der Menschheit aus, sei es im Konsumbereich, der Energie oder auch hinsichtlich Politik. In der aktuellen Rangliste "Fortune Global 500" der weltgrößten Konzerne liegen alleine vier Unternehmen aus dem Reich der Mitte innerhalb der Top Ten.

Chinas größte Unternehmen dominieren auch globale Rangliste

Derartige Statistiken basieren in der Regel auf einer Kombination aus Umsatz, Nettogewinn, Aktiva und Marktwert. Freilich haben in einer Welt des stetigen Wandels mit einem fragilen Wirtschaftssystem Ranglisten nicht allzu lange Bestand. Jedoch verdeutlichen sie, dass chinesische Konzerne auch global enorm an Bedeutung gewonnen haben, was sich auch in Deutschland massiv bemerkbar macht. Kein Wunder also, dass der wirtschaftspolitische Wettstreit der Großmächte - gerade zwischen den USA und China - in den vergangenen Jahren immer eisiger wurde.

Zum ersten Mal hat der Gesamtumsatz der Fortune Global 500-Unternehmen aus China (inklusive Taiwan) die Umsatzerlöse der US-Unternehmen überholt und macht 31 Prozent des Gesamtumsatzes aus. Zudem stellt China auch die höchste Zahl der dort aufgelisteten Unternehmen, vor den USA und Japan. Jedoch datieren die jüngsten Geschäftsergebnisse zumeist vom Frühjahr 2022, in der das destruktive Ausmaß der Ukraine-Krise noch nicht abgebildet ist. Wir stellen die fünf größten Unternehmen Chinas vor, die hierzulande kaum bekannt sind - und wie die Firmen Milliardensummen erwirtschaften:

State Grid (SGCC): Energieversorger

Die State Grid Corporation of China fand sich in den vergangenen Jahren im „Fortune“-Ranking kontinuierlich auf den Toprängen wieder. Gemessen am Umsatz ist dieser Konzern der größte Energieversorger von China, der ganzen Welt - und damit auch für die Energie der meisten Menschen zuständig.

2022 belegte eines der größten chinesischen Unternehmen mit einem Umsatz von umgerechnet 461 Mrd. Dollar (Zuwachs von 19 Prozent) Rang drei. Der Gewinn von State Grid kletterte laut dem Ranking im Geschäftsjahr 2021 um 28 Prozent auf 7,1 Mrd. Dollar. Global gibt es nur zwei Unternehmen, die noch mehr Geld verdient haben: US-Handelsriese Walmart und Shoppinggigant Amazon. Der Energieversorger SGCC ist für den Großteil des elektrischen Netzbetriebes im Reich der Mitte zuständig.

China National Petroleum Corporation: Staatlicher Ölkonzern

Das Thema Energie spielt auch im bevölkerungsreichsten Land der Erde eine übergeordnete Rolle, das war bereits vor Beginn des Ukraine-Krieges so. Die China National Petroleum Corporation wies laut „Fortune Global 500“ bis März des vergangenen Jahres einen Jahresumsatz von umgerechnet rund 411 Mrd. US-Dollar aus - das bedeutet ein Plus von 45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Gewinn belief sich auf 9,6 Mrd. Dollar und wurde innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt.

Sinopec Group: Staatliches Erdgas- und Mineralölunternehmen

Der Energiesektor dominiert die Liste der größten Unternehmen der Welt, das hat sich nach Corona und abseits des Ukraine-Kriegs weiter verfestigt. Auch in China hat diese Begebenheit Bestand. Die Sinopec Group (China Petrochemical Corporation) belegte mit umgerechnet 401 Mrd. Dollar (plus 41 Prozent) weltweit den fünften Platz der größten Konzerne - und innerhalb Chinas Rang drei. Der Gewinn konnte laut dem Ranking um rund ein Drittel auf 8,3 Mrd. Dollar gesteigert werden. Die Sinopec Corp. ist in der Heimat der größte Anbieter von raffiniertem Öl (Benzin, Diesel, Kerosin) sowie Petrochemikalien. Schon lange befindet sich die Sinopec Corp. auch global unter den industriellen Giganten: 2016 war es das Öl- und Gasunternehmen mit dem weltweit größten Umsatz.

China State Construction Engineering: Größter Baukonzern der Welt

Die China State Construction Engineering ist mit 294 Mrd. Dollar Umsatz auf dem neunten Platz in der Rangliste der weltgrößten Unternehmen, besitzt jedoch die Spitzenposition innerhalb der Baubranche: Die Hauptgeschäftsfelder des chinesischen Konzerns sind Planung und Entwurf, Projektentwicklung, Maschinenleasing, Handel, Bauüberwachung und Anlagenmanagement. Auf dem Heimatkontinent Asien ist das Unternehmen für zahlreiche Großbauten und weitere architektonische Umsetzungen verantwortlich. Der Umsatz belief sich im jüngsten Geschäftsjahr auf rund 4,4 Mrd. Dollar. Umsatz als auch Gewinn sind dem Baukonzern CSCEC zufolge um rund ein Viertel in die Höhe gegangen.

Industrial & Commercial Bank of China (ICBC): Weltgrößte Bank

Den größten Gewinn der chinesischen „Fortune Global 500“-Unternehmen erwirtschaftete die Industrial & Commercial Bank of China. Das Institut ICBC war zuletzt laut dem Ranking gemessen am Umsatz die weltweit größte Bank auf dem Finanzmarkt. Laut S&P Global Market Intelligence Report handelt es sich um die größte Bank der Welt nach Bilanzsumme - und das zum zehnten Mal in Folge. Die Bilanzsumme beträgt schwer vorstellbare 5,5 Billionen US-Dollar.

2022 kam die Industrial & Commercial Bank of China mit 209,9 Mrd. Dollar insgesamt auf Platz 22 der „Fortune Global 500“, mit einem Umsatzwachstum von 14 Prozent. Der Gewinn stieg laut dem Ranking zuletzt auf 54,0 Mrd. Dollar, was einer Steigerungsrate von 18 Prozent entspreche. Insgesamt beschäftigt die einflussreiche Großbank beinahe 500.000 Mitarbeiter, im Ausland gibt es offenbar mehr als 200 Niederlassungen.

