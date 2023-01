Größtes Baby der Welt: Das waren die größten Babys bei Geburt

Groß, größer, Weltrekord. Immer wieder kommen Babys auf die Welt, die Rekorde aufstellen. Wie groß war das größte und schwerste Baby aller Zeiten?

23.01.2023 | Stand: 12:41 Uhr

In Brasilien ist vergangene Woche ein nationaler Rekord aufgestellt worden: In Parintins im Bundesstaat Amazonas hat eine 27-jährige Mutter das größte Baby, das je in Brasilien geboren wurde, auf die Welt gebracht. Der Neugeborene mit dem Namen Angerson wiegt 7,328 Kilogramm und ist 59 Zentimeter groß.

Immer wieder kommen solche Geschichten in die Schlagzeilen, sehr häufig ist von dem "größten" oder "schwersten" Baby aller Zeiten die Rede, die Nachrichtenquellen überschlagen sich in Superlativen. Aber was ist wirklich das größte und schwerste Baby, das jemals auf die Welt gekommen ist? Hier eine Übersicht der extremen Rekorde.

Das größte Baby aller Zeiten

Laut Guinness-Buch der Rekorde wog das größte Baby, das je geboren wurde und überlebte, 10,2 Kilogramm, war also nochmal gut drei Kilogramm schwerer als das jetzt geborene Baby in Brasilien. Der Junge wurde im Jahr 1955 in Aversa, nahe Neapel in Italien geboren. Es gibt noch einige unbestätigte Legenden von noch größeren Babys. So auch die Geschichte eines Kindes, das im Jahr 1879 bei der Geburt angeblich über elf Kilogramm gewogen haben soll.

Das größte beziehungsweise schwerste deutsche Baby jemals wurde 2013 in Leipzig geboren. Das Mädchen mit dem Namen Jasleen wog 6,1 Kilogramm und war 57,5 Zentimeter groß. Ein noch größeres, allerdings nicht schwereres Kind, kam 2016 mit einer Länge von 62 Zentimetern in Südhessen auf die Welt.

Das leichteste Baby jemals

Auch das Gegenteil gibt es, Rekorde für das leichteste beziehungsweise kleinste Baby aller Zeiten. Hier gibt es unterschiedliche Angaben. Das Guinness-Buch gibt als Rekordhalterin ein 2004 in Chicago, in den USA, geborenes Mädchen an, das nur 260 Gramm wog und 25 Zentimeter groß war. Aber erst 2018 wurde in San Diego, ebenfalls in den USA, ein noch leichteres Kind geboren. Das Mädchen wog bei der Geburt nur 245 Kilogramm und kam als Frühchen schon in der 23 Schwangerschaftswoche per Kaiserschnitt auf die Welt. Nach Monaten im Krankenhaus wurde es als gesundes Baby mit einem Gewicht von 2,5 Kilogramm entlassen.

Lesen Sie auch