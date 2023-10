Eröffnung 2024: Im Peppa-Pig-Park gibt es eine Achterbahn für Kinder

Direkt neben dem Legoland Günzburg entsteht derzeit ein Themenpark mit "Peppa Wutz". Weitere Details wurden am Mittwoch bekannt. Welche Attraktionen der Park bieten wird.

26.10.2023 | Stand: 10:53 Uhr

Es ist ein einmaliger Freizeitpark, der in Günzburg direkt neben dem Legoland an der A8 entsteht: Die Arbeiten für den europaweit ersten Peppa-Pig-Park laufen auf Hochtouren, schließlich soll im kommenden Jahr die Eröffnung gefeiert werden. Noch ist auf der Baustelle quasi nichts zu sehen von den fünf Fahrgeschäften und den sieben Spielplätzen, die auf der 1,6 Hektar großen Parkfläche errichtet werden. Am Mittwoch gab Legoland-Deutschland-Geschäftsführerin Manuela Stone , die künftig auch für den Peppa-Pig-Park verantwortlich ist, zumindest eine Attraktion bekannt. Es ist eine Achterbahn , die für Vorschulkinder konzipiert ist.

Das kultige Schweinchen Peppa Wutz, das im Original Peppa Pig heißt, ist eine der meistgesehenen Kindersendungen aller Zeiten. In Florida wurde vergangenes Jahr der weltweit erste Peppa-Pig-Themenpark eröffnet. Dieser ist so erfolgreich, dass Merlin Entertainments, die Muttergesellschaft der Legoland-Parks, im August 2022 Überlegungen anstellte, auch in Europa einen solchen Park zu installieren – und zwar wie in Florida in direkter Nachbarschaft zu einem Legoland-Ressort. An mehreren Standorten wurden Machbarkeitsstudien in Auftrag gegeben, am Ende sprach vieles für Günzburg . Dazu zählen laut Stone unter anderem die "super Gästezahlen", die im Rekordjahr 2019 knapp 1,9 Millionen Besucher betrugen. Vor vier Monaten wurde dann offiziell bekannt, dass Peppa Wutz nach Günzburg kommt, damit bestätigten sich Berichte unserer Redaktion rund zwei Monate zuvor.

Legoland in Günzburg hat mehr Besucher als Schloss Neuschwanstein

Durch die Legoland-Ansiedlung 2002 wurde Günzburg auf einen Schlag deutschlandweit bekannt. Inzwischen ist es die größte Tourismusdestination Schwabens – noch vor Schloss Neuschwanstein , wie Landrat Hans Reichhart nun hervorhob. Die Übernachtungszahlen in Günzburg stiegen von 61.000 im Jahr 2001 auf 564.000 Übernachtungen im vergangenen Jahr. Oberbürgermeister Gerhard Jauernig spricht von einem enormen Wirtschaftsfaktor für die Stadt und die Region, Legoland sei einer der größten Glücksfälle für Schwaben . "Die Magnetkraft des Tourismusstandorts wird durch Peppa Pig deutlich erhöht", ist sich Jauernig sicher.

Während das Legoland als Zielgruppe Familien mit Kindern im Alter von zwei bis zwölf Jahren angibt, soll sich der neue Park vor allem auf Familien mit Kindern im Alter von zwei bis sechs Jahren konzentrieren. "Alle Attraktionen und Erlebnisse werden darauf ausgerichtet sein, die Bedürfnisse und Vorlieben unserer kleinsten Gäste zu erfüllen", sagt Stone . Passend dazu wird eine 155 Meter lange Achterbahn mit einer voraussichtlichen Maximalgeschwindigkeit von 26 Kilometern pro Stunde kindgerecht gebaut. Solch eine Papa-Wutz-Achterbahn steht auch in Florida und bietet Platz für 20 Fahrgäste. Momentan sind in Günzburg aber nur die Fundamente der Bahn zu sehen, das wird sich in den kommenden Monaten gehörig ändern. Im zweiten Quartal 2024 wird der Park eröffnet, sicher ist, dass es nach Ostern ist.

Legoland nennt keine Details zu den vier weiteren Fahrgeschäften im Peppa-Pig-Park

Lesen Sie auch

Rekorde Höher, schneller, weiter: 6 extreme Fahrgeschäfte und ihre Standorte

Über die anderen vier Fahrgeschäfte schweigt Legoland zum aktuellen Zeitpunkt und möchte keine Spekulationen kommentieren. Nach Informationen unserer Redaktion werden die Fahrgeschäfte aber sehr ähnlich, wenn nicht sogar identisch mit denen in Florida . Es soll eine Dinosaurierfahrt geben, wo auf einer Schiene ein Elternteil mit seinem Kind auf einem sich sanft bewegenden Dino sitzt und umherfährt. Ein anderes Geschäft soll eine Ballonfahrt in wenigen Metern Höhe sein, zudem eine Bootsfahrt und eine Art Mini-Freefall. Das Besondere an all diesen Fahrgeschäften ist, dass die Eltern diese immer zusammen mit ihren Kindern fahren können. Außerdem sind mehrere Spiel- und Unterhaltungsbereiche sowie ein Mehrzweckgebäude mit Kinosaal vorgesehen.

Keine Angaben macht Stone über die Höhe der Investition für den neuen Park. Es wird aber, schaut man die Investitionen in der jüngeren Vergangenheit an, vermutlich ein hoher Millionenbetrag sein. So kostete der dieses Jahr im Legoland Günzburg eröffnete Themenbereich Lego Mythica mit seiner Flügelachterbahn mehr als 15 Millionen Euro.

Peppa Pig Park und gleichzeitig Peppa Wutz

Neben dem Park entstehen zusätzlich etwa 630 Parkplätze. Offiziell heißt der neue Freizeitpark übrigens "Peppa Pig Park Günzburg ", innerhalb des Geländes wird dagegen der deutsche Name Peppa Wutz verwendet. Das habe mit den stringenten Regeln des Spieleverlags Hasbro zu tun, mit dem entsprechende Lizenzvereinbarungen gelten. Über die Höhe der Eintrittspreise ist noch nichts bekannt, sicher ist, dass es Kombitickets für den Besuch des Legolands und Peppa-Pig-Parks gibt.