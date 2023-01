Guinness-Buch der Weltrekorde: Zehn skurrile Bestmarken

Im Guinnessbuch der Weltrekorde gibt es allerhand Absurditäten. Wir erläutern zehn außergewöhnliche Bestmarken, bei denen einem die Haare zu Berge stehen.

19.01.2023 | Stand: 17:18 Uhr

Verrückte Weltrekorde gibt es reichlich. Die einen sind außergewöhnlich, die anderen absurd. Manche sind eklig, andere wiederum waghalsig. Ob Sinn oder Unsinn, darüber lässt sich streiten. Jedenfalls wirkt die ein oder andere Bestmarke unglaublich. Wir präsentieren zehn skurrile Rekorde aus dem Guinnessbuch der Rekorde:

Eier- und Hampelmann, Guinness-Dauergast: Ashrita Furman

Beginnen wir mit einer Weltrekord-Ikone: Die Person mit den meisten Weltrekorden im Guinnessbuch ist der in Brooklyn geborene Ashrita Furman. Eines seiner Kunststücke: Eier an den eigenen Kopf klatschen! Das machte der Amerikaner in einem Café der Metropole New York mit genau 80 Stück - und setzte sich hiermit ein skurriles Denkmal. Ob und wie viele Kontrahenten im Eier zerdrücken zum Vergleich standen? Unklar. Übrigens knackte der passionierte Rekordhalter im Jahr 1979 seine erste Bestmarke - indem er beachtliche 27.000 Hampelmänner machte.

Dart- und Klettergenie bei "Wetten, dass...?": Maiko Kiesewetter

Dartpfeile werfen und dann auf ihnen hinaufklettern: Im Jahr 2009 trat Maiko Kiesewetter mit diesem Kunststück bei der ZDF-Kultshow "Wetten, dass...?" auf - und sorgt für einen neuen Weltrekord. Der Trick: Die Pfeile mit Wucht auf eine Holzwand schmettern, anschließend auf ihnen in die Höhe klettern. Der damals 13-Jährige konnte so auf eine Höhe von fünf Metern emporsteigen.

Ekliger Weltrekord: Australier mit eigentümlicher Sammel-Leidenschaft

Einen recht eigenwilligen Rekord stellte ein Mann namens Graham Barker auf. Ganze 26 Jahre lang sammelte der Australier Textilreste aus seinem Bauchnabel. 22,1 Gramm (in vier Glasdosen!) hatte er zusammen - und wurde dafür tatsächlich mit einem Weltrekordeintrag im Guinness-Buch ausgezeichnet. Fragen nach der Motivation? Findet Barker, der sich selbst "normal" findet, unzulässig. Vielmehr ist der Mann aus "Down Under" scheinbar weiter am Sammeln, er sagte gegenüber dem Portal Blick.ch: "Ich höre erst auf zu sammeln, wenn es mir körperlich nicht mehr möglich ist."

Verrückter Guinnessbuch-Weltrekord: Sprinten mit Beinen und Armen

Mit wesentlich mehr Kraftaufwand ist der Weltrekord von Kenichi Ito verbunden: Kein Mensch der Welt war bislang derart schnell unterwegs wie er, 2015 stellte der Asiate den Weltrekord auf und sah dabei aus wie ein sich ganz flink bewegendes Äffchen: 100 Meter auf Händen und Füßen waren in gerade mal 15,71 Sekunden bewältigt. Zuvor studierte der Mann angeblich Jahre lang verschiedene Tierarten, um seine Fortbewegung diesbezüglich zu optimieren.

Verrückter Weltrekord: Malaysier zieht Eisenbahn mit Zähnen

Gute Gene oder eine exzellente Zahnpflege? Man weiß es nicht. Rathakrishnan Velu aus Malaysia gelangte im Jahr 2007 ins Guinnessbuch der Rekorde indem er lediglich durch seine Beißer einen 297 Tonnen schweren Zug zog. Woran "normale" Menschen bereits anhand ihrer Körperkraft scheitern, bewegte der Rekordhalter Lokomotive und Eisenbahnwaggons auf einem Bahnhof in Kuala Lumpur über eine Distanz von 2,8 Meter.

Bärtige Frau im Guinnessbuch der Weltrekorde: Harnaam Kaur

In jungen Jahren litt Harnaam Kaur aus Großbritannien unter ihrem Bartwuchs, mittlerweile hat die bärtige Frau mit ihrem Schicksal offenbar ihren Frieden gemacht: Denn Tausende Follower bewundern ihr Selbstbewusstsein auf sozialen Netzwerken wie Instagram.

Sie rasierte ihn zweimal die Woche, versuche Waxing und bleichte die Haare sogar. Heute geht die Frau aus Großbritannien mit ihrem übermäßigen Haarwuchs um, der auf einer Stoffwechselkrankheit (PCOS) beruht: Auf Instagram zeigt sie selbstbewusst ihren dichten Vollbart - und begeistert damit Tausende Menschen.

Legendärer Stuntman im Guinnessbuch der Weltrekorde: Evel Knievel

Der wohl bekannteste Stuntman aller Zeiten verbuchte einen Weltrekord, auf den er vermutlich gerne verzichtet hätte: Im Laufe seiner Karriere zog sich Robert "Eve" Knievel Jr. 433 Knochenbrüche zu. Hart im Nehmen war der US-Amerikaner allemal - keiner der Unfälle sollte den tollkühnen Motorradfahrer davon abhalten, immer wieder waghalsige Kunststücke aufzuführen. 2007 starb der weltbekannte US-Amerikaner schließlich im Alter von 69 Jahren - an Lungenversagen.

Siebenmal vom Blitz getroffen: Wildhüter Roy Sullivan

Ähnlich gefährlich war das Leben von Landsmann Roy Sullivan: Der Wildhüter ist laut Guinnessbuch der Mensch, der am meisten vom Blitz getroffen wurde. Keiner dieser Zwischenfälle kostete den Amerikaner die Existenz - er überlebte sie allesamt. Die Chance, dass ein Mensch so oft vom Blitz getroffen wird, ist statistisch weitaus niedriger als ein Lottogewinn. Jedoch arbeitete Sullivan als Wildhüter in einem Nationalpark unter freiem Himmel, außerdem gibt es im US-Staat Virginia circa 40 Gewittertage pro Jahr. Dass er die angeblichen Einschläge allesamt überlebt hat, können sich Wissenschaftler bis heute nicht erklären. Um den Tod von Sullivan ranken sich mysteriöse Umstände: Im Alter von 71 beging er Suizid neben seiner 30 Jahre jüngeren Ehefrau.

Fitnessfan nimmt Katze als Inspiration - und knackt Weltrekorde

Tazio Gavioli nennt sich der "italienische Schmetterling". Der Fitnessfreak hält verschiedene Weltrekorde – zum Beispiel den der meisten einarmigen Klimmzüge, im einarmigen Leiter-Klettern sowie die meisten Klimmzüge nur an den kleinen Fingern: 36-mal gelang ihm dieses Kunststück im Jahr 2018. Dass er viele seiner Übungen nur einarmig oder mit den kleinen Fingern macht, hat einen rührenden Hintergrund: Seine Katze inspirierte ihn zu diesen Herausforderungen, als sie nach einem Unfall die Welt fortan nur noch auf drei Füßen meistern konnte.

Guinnessbuch: Deutscher zockt 1940 Stunden Fußball-Simulation

Den letzten skurrilen Weltrekord unserer Auflistung widmen wir dem Deutschen Sepp Hedel. Der hat so viele Saisons wie noch niemand zuvor Fußball-Manager gezockt. Es handelt sich um ein Managerspiel, bei dem man die Geschicke eines Vereins führt und sich um das sportliche Drumherum kümmert. Hedel simulierte nicht weniger als 333 Spielzeiten - und verbrachte demzufolge 1940 Stunden vor dem Monitor. Das brachte ihm im Jahr 2019 einen Eintrag im Guinnessbuch der Weltrekorde. Jedoch ist Ruhm vergänglich und die Bestmarke zwischenzeitlich geknackt...

