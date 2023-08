Der 1. Januar ist in Baden-Württemberg ein Feiertag, die Läden bleiben also geschlossen. Dürfen Bäcker an Neujahr trotzdem öffnen?

24.08.2023 | Stand: 06:21 Uhr

Neujahr - der erste Tag des Jahres ist in allen Bundesländern ein gesetzlicher Feiertag. Das bedeutet: In Baden-Württemberg bleiben die meisten Geschäfte am 1. Januar geschlossen. Aber es gibt einige Ausnahme. Gehören Backereien auch dazu? Hier finden Sie die Öffnungszeiten der Bäckereien in Baden-Württemberg an Neujahr.

Haben Bäcker an Neujahr in Baden-Württemberg offen? Das ist die Gesetzeslage

Wie das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) auf Anfrage mitteilte, liegt die Gesetzgebungskompetenz zu den Ladenöffnungszeiten seit der Föderalismusreform bei den Bundesländern. Die Änderungen traten am 1. September 2006 in Kraft. Das Ladenschlussgesetz des Bundes gibt es noch heute, es gilt aber mittlerweile lediglich in Bayern. "Der Freistaat hat als einziges Bundesland noch kein eigenes Ladenschluss- bzw. Ladenöffnungsgesetz beschlossen", bestätigt das BMAS.

In Baden-Württemberg gilt seit dem 6. März 2007 das "Gesetz über die Ladenöffnung" (LadÖG). In § 3 steht, dass Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen geschlossen bleiben müssen. Aber gilt das auch für Bäckereien an Neujahr?

Baden-Württemberg: Dürfen Bäckereien an Neujahr öffnen?

In §9 des Gesetzes über die Ladenöffnung sind einige Ausnahmen festgehalten. Das betrifft neben verderblichen Produkten, wie Milch und Bäckerwaren auch Zeitschriften.

Laut der Ausnahmeregelung dürfen Bäckereien in Baden-Württemberg an Neujahr öffnen. Trotzdem müssen sie bestimmte Auflagen erfüllen. Hier die wichtigsten Punkte im Überblick:

Bäcker dürfen an Neujahr in Baden-Württemberg maximal drei Stunden öffnen.

Der Inhaber kann wohl selbst festlegen, wann seine Bäckerei öffnen darf. Trotzdem muss laut Gesetz die "Zeit des Hauptgottesdienstes" berücksichtigt werden. Es geht darum, die Feiertagsruhe nicht zu stören.

Die Öffnungszeiten an Neujahr müssen für Kunden gut sichtbar angebracht werden. Das gilt allgemein für besondere Öffnungszeiten an Feiertagen.

Obwohl Bäckereien am 1. Januar trotz Ladenschlussgesetz in Baden-Württemberg ihre Waren verkaufen dürfen, kann es sein, dass der Lieblingsbäcker von nebenan trotzdem geschlossen bleibt. Manche Bäckereien gönnen ihren Mitarbeitern einen freien Tag oder nutzen den Feiertag für einen Betriebsurlaub – vor allem rund um Weihnachten und Neujahr.

Wer nicht auf frische Brötchen an Neujahr verzichten möchte, sollte sich sicherheitshalber einige Tage vorher bei der Bäckerei seiner Wahl nach den Öffnungszeiten erkundigen.