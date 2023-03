Haben Tankstellen an Karfreitag geöffnet?

Hier lesen Sie, ob Tankstellen am Karfreitag geöffnet haben dürfen und welche Einschränkungen es bundesweit gibt.

31.03.2023

Karfreitag ist ein wichtiger christlicher Feiertag in Deutschland, denn er gilt als Todestag von Jesu Christi. Aus diesem Grund gibt es an Karfreitag besondere Regelungen hinsichtlich der Öffnungszeiten im Einzelhandel. Dürfen Tankstellen an Karfreitagöffnen?

Haben Tankstellen am Karfreitag geöffnet?

Die kurze Antwort: Ja, Tankstellen haben am Karfreitag geöffnet. Laut dem Feiertagsgesetz in Deutschland sind an Karfreitag öffentliche Veranstaltungen, wie Musikveranstaltungen, Tanzveranstaltungen und Sportveranstaltungen, verboten, soweit sie nicht der Würdigung des Feiertages dienen. Auch die Öffnungszeiten von Geschäften sind eingeschränkt. Es gibt aber auch Ausnahmen, wozu Tankstellen eindeutig gehören.

Öffnungszeiten der Tankstellen am Karfreitag: Gesetze und Co.

Am Karfreitag gilt das Ladenschlussgesetz. Dieses besagt, dass "Verkaufsstellen (...) für den geschäftlichen Verkehr mit Kunden" an Sonn- und Feiertagen geschlossen sein müssen. In §6 gibt es eine Ausnahmeregelung für Tankstellen. Diese besagt:

"Abweichend von den Vorschriften des § 3 dürfen Tankstellen an allen Tagen während des ganzen Tages geöffnet sein."

"An Werktagen während der allgemeinen Ladenschlusszeiten (§ 3) und an Sonn- und Feiertagen ist nur die Abgabe von Ersatzteilen für Kraftfahrzeuge, soweit dies für die Erhaltung oder Wiederherstellung der Fahrbereitschaft notwendig ist, sowie die Abgabe von Betriebsstoffen und von Reisebedarf gestattet."

Für Tankstellen, die nur Treibstoff verkaufen gelten am Karfreitag keinerlei Einschränkungen. Tankstellen, die Artikel für den täglichen Bedarf anbieten, müssen sich am Karfreitag zumindest beim Verkauf einiger Artikel einschränken. Unter Reisebedarf fallen laut dem Ladenschlussgesetz folgende Produkte:

Zeitungen, Zeitschriften, Straßenkarten und Stadtpläne

Reiselektüre und Schreibmaterialien

Tabakwaren, Schnittblumen und Reisetoilettenartikel

Filme, Tonträger, Bedarf für Reiseapotheken, Reiseandenken und Spielzeug geringeren Wertes

Lebens- und Genussmittel in kleineren Mengen

ausländische Geldsorten

Diese Artikel dürfen demnach auch am Karfreitag an Tankstellen verkauft werden. Zu "Genussmittel in kleineren Mengen" zählt auch Alkohol. Hier ist die Menge je nach Alkoholgehalt pro Person begrenzt.

Tankstellen am Karfreitag: Diskussion um Öffnungszeiten

In Deutschland gibt es immer wieder Diskussionen um die Öffnungszeiten von Geschäften an Feiertagen. Während einige Verbraucher für eine liberalere Regelung plädieren, argumentieren andere, dass Feiertage dazu dienen, sich eine Auszeit vom Alltag zu nehmen. Besonders in Ballungsräumen ist die Nachfrage nach Einkaufsmöglichkeiten an Feiertagen groß, da viele mit einem Vollzeitjob erst an solchen Tagen Zeit für größere Besorgungen haben. Obwohl es in den vergangenen Jahren immer wieder Lockerungen der Öffnungszeiten an Sonn- und Feiertagen gab, ist der Karfreitag bundesweit als stiller Feiertag mit einigen Einschränkungen verbunden, die je nach Bundesland variieren. Tankstellen dürfen trotzdem rund um die Uhr öffnen.

