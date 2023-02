So bleiben Rosen länger frisch: 6 Experten-Tipps

Rosen gehören zu den beliebtesten Schnittblumen in Deutschland. Doch wie kann man frische Rosen länger haltbar machen? Das sagt die Expertin.

16.02.2023 | Stand: 15:44 Uhr

Rosen gelten als Klassiker unter den Schnittblumen. In der Blumensprache stehen sie für Liebe und Leidenschaft und werden deshalb vor allem am Valentinstag und zum Hochzeitstag verschenkt. Selbst die Anzahl der Rosen hat beim Schenken eine bestimmte Bedeutung. Doch egal welche Farbe oder wie viele Rosen der Strauß hat - beim Empfänger sorgt er sicher für gute Laune. Damit das auch so bleibt und die Rosen die Köpfe nicht hängen lassen, haben wir Ihnen hier Tipps einer Expertin zusammengestellt.

So bleiben Rosen länger frisch

Im Gegensatz zu Frühjahrsblumen, wie Tulpen und Narzissen, brauchen Rosen weniger Wasser, trotzdem sollten sie ausreichend versorgt sein. Damit die Blumen lange frisch bleiben sollten bereits für den Transport Vorkehrungen getroffen werden: bei einer langen Fahrt können die Rosen mit einem feuchten Küchentuch umwickelt werden. Die Stiele sollten bei der Fahrt auch nicht gequetscht werden, da die Wasseraufnahme dadurch beeinträchtigt wird. Eine Expertin der Blumenmanufaktur Augsburg hat folgende Tipps gegeben, um Rosen möglichst lange haltbar zu machen:

1. Saubere Vase: Bakterien verunreinigen das Wasser und beeinträchtigen die Haltbarkeit der Rosen enorm. Die Vase sollte vor jedem Benutzen gründlich gereinigt werden.

2. Anschnitt: Die Rosen sollten mit einem scharfen Messer quer angeschnitten werden. So erhöht sich die Fläche über die das Wasser aufgenommen werden kann. Mit einer stumpfen Schere würden die Stiele nur gequetscht werden. Es reicht übrigens nicht aus den Anschnitt aus dem Blumenladen zu nutzen, da beim Transport Luft an die Stiele gerät, die von den Pflanzen angesaugt wird. Dadurch können sich Propfen bilden, die den Wassertransport verhindern.

3. Hygiene: Das Wasser sollte alle zwei Tage gewechselt werden, wie die Expertin rät. Falls sich ein Frischmittel wie Chrysal darin befindet. Ansonsten ist es besser das Wasser täglich auszutauschen, damit sich keine Bakterien bilden können.

4. Blätter: Die wichtigste Stellschraube für frische Rosen ist sauberes Wasser. Damit das auch so bleibt, sollten die Blätter nicht ins Wasser ragen, da sie gären können und das Wasser verschmutzen.

5. Standort: Rosen blühen bei Sonneneinstrahlung auf. Je mehr Sonneneinstrahlung die Rosen ausgesetzt sind, desto schneller blühen sie auf. Der Strauß sollte deshalb nicht direkt an der Fensterbank aufgestellt werden, da auch zu hohe Temperaturen den Blumen schaden. Rosen fühlen sich an einem kühlen Ort mit indirekter Sonneneinstrahlung am wohlsten.

6. Hausmittel: Laut der Expertin ist das Experimentieren mit Hausmitteln nicht sinnvoll. Zucker kann zum Frischhalten verwendet werden, ist jedoch ein sehr guter Nährboden für Bakterien. Das angereicherte Wasser müsste deshalb täglich ausgetauscht werden. Die Methode ist in der Floristik-Branche umstritten.

Rose lässt den Kopf hängen? So wird sie wieder frisch

Falls die Rosen den Kopf hängen lassen, könnte das an einer unzureichenden Wasserzufuhr liegen. Eventuell wurde das Wasser zu selten gewechselt und die Stiele sind gefault. In dem Fall sollte die Vase gründlich gereinigt und der faule Teil abgeschnitten werden. Laut der Expertin kann bei Rosen ruhig ein "gutes Stück" abgeschnitten werden, um sie wieder frisch aussehen zu lassen. Falls das nicht hilft kann die Rose für eine kurze Zeit in ein Glas Wasser gelegt werden, um sie wiederzubeleben - aber nur als letzter Schritt.

So machen Sie Rosen haltbar

Um die Rosen auf ewig haltbar zu machen, können sie getrocknet werden. Das ist bei Rosen relativ einfach, es gibt nur einige Schritte zu beachten:

Wählen Sie eine Rose, die nicht zu stark aufgeblüht ist, sonst fallen die Blätter beim Trocknen ab. Sprühen Sie die Rose mit Haarspray ein. Hängen Sie die Rose kopfüber an einen kühlen und dunklen Ort, damit sie ihre Form behält. Nach etwa zwei bis drei Wochen ist der Prozess beendet und die Rose kann in eine Vase ohne Wasser gestellt werden.

Lesen Sie auch