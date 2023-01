Handball-WM 2023: Deutschland - Argentinien live im Free-TV und Stream sehen

In der 1. Hauptrunde der Handball-WM 2023 trifft Deutschland auf Argentinien. Hier erfahren Sie alles rund um Termin, Uhrzeit und Live-Übertragung des Spiels im TV und Stream.

18.01.2023 | Stand: 13:35 Uhr

Die Handball-WM 2023 geht in die 1. Hauptrunde. Erster Gegner der deutschen Handballmannschaft ist Argentinien und deutsche Fans erwarten den sicheren Sieg gegen den eher schwächeren Kontrahenten.

Deutschland - Argentinien bei der Handball-WM 2023: Termin und Uhrzeit des Spiels

Dem Spielplan der Handball-WM zufolge hat die 1. Hauptrunde des Turniers begonnen. Das Spiel Deutschland - Argentinien findet am 19. Januar 2023 um 18 Uhr statt. In dieser WM sind die Spielorte und Stadien in Schweden und Polen, Deutschland und Argentinien treffen in der Spodek-Arena im polnischen Katowice aufeinander.

Handball-WM 2023: Übertragung Deutschland gegen Serbien live im Free-TV und Stream

Die Fans der Deutschen Nationalmannschaft können sich freuen, denn alle Deutschland-Spiele gibt es live im TV und Stream bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDFzu sehen. Jedes Spiel des deutschen Teams wird bei einem der beiden Sender im Free-TV übertragen. Für 15 weitere Spiele ohne deutsche Beteiligung gibt es ebenfalls eine Übertragung live im Free-TV bei Eurosport.

Nach makelloser Vorrunde: DHB-Team will "Flow" mitnehmen

Auch im Stream sind die Spiele der deutschen Handballmannschaft zu sehen und werden bei der ARD-Sportschau gratis zum streamen angeboten. Der Streaming-Anbieter Sportdeutschland.tv bietet bei Abschluss eines Abos, das einmalig 15 Euro kostet, sämtliche 112 Spiele der Handball-WM 2023 im Stream an.

Deutschland gegen Argentinien wird bei der ARD im Free-TV und im Stream bei der ARD-Sportschau übertragen. Die Infos zur Übertragung auf einen Blick:

Spiel: Deutschland - Argentinien, 1. Hauptrunde der Handball-WM 2023

Deutschland - Argentinien, 1. Hauptrunde der Handball-WM 2023 Datum: Donnerstag, 19. Januar 2023

Donnerstag, 19. Januar 2023 Uhrzeit: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Stadion: Spodek-Arena, Katowice (Polen)

Spodek-Arena, Katowice (Polen) Übertragung im Free-TV: ARD

ARD Übertragung im kostenpflichtigen Live-Stream:ARD-Sportschau

Deutschland gegen Argentinien: Bilanz der Nationalmannschaften

Deutschland war in der Gruppenphase Favorit in Gruppe E, zu der neben Serbien noch Katar und Algerien gehörten. Gegen jedes Team hat die deutsche Handball-Nationalmannschaft bisher gewonnen, der Deutschland-Kader hat seinen Ehrgeiz und sportliches Können bisher definitiv unter Beweis gestellt.

Argentiniens deutliche Niederlagen gegen die Niederlande und Norwegen scheinen die Südamerikaner nicht zu einer großen Bedrohung für die DHB-Auswahl zu machen. Argentinien hat in dieser Handball-WM keine Chance mehr auf das Viertelfinle. Ein völlig ungefährlicher Gegner ist Argentinien aber auch nicht. In der letzten Handball-WM fehlte den Argentiniern nämlich nur ein einziges Tor im letzten Hauptrundenspiel gegen Katar, um das Viertelfinale zu erreichen.

Schon 1938 wurde damals das Deutsche Reich Handball-Weltmeister und im Jahr 1954 belegte das deutsche Team den zweiten Platz bei der Handball-WM. Nachdem die deutsche Handball-Nationalmannschaft bei der letzten Weltmeisterschaft nur den zwölften Platz erreichte, stehen die Chancen auf eine deutsche Medaille bei der Handball-WM dagegen dieses Jahr nicht schlecht. (AZ)

Lesen Sie auch