Handball-WM 2023: Katar - Serbien live im Free-TV und Stream sehen

Die Handball-WM 2023 geht in den 3. Spieltag, Katar spielt gegen Serbien. Alle Informationen zu Termin und Übertragung im TV und Stream finden Sie hier.

09.01.2023 | Stand: 15:26 Uhr

Bei der 28. Handball-Weltmeisterschaft der Männer jagen sich vom 11. bis zum 29. Januar 2023 die Teams der 32 teilnehmenden Nationen in 112 Spielen über die Handball-Plätze der Gastgeberländer. Am 3. Spieltag der Handball-WM stehen sich Katar und Serbien gegenüber.

Neben den beiden Kontrahenten sind auch Algerien und Deutschland in Gruppe E vertreten, was das Ergebnis der Partie zwischen Katar und Serbien auch für das deutsche Handball-Team wichtig macht. Alles rund um Termin und Uhrzeit, sowie live Übertragung und einer Bilanz der Nationalteams finden Sie hier.

Katar - Serbien bei der Handball-WM 2023: Termin und Uhrzeit

Laut Spielplan der Handball-WM 2023 findet das Handball-Spiel zwischen Katar und Serbien am 17. Januar um 20.30 Uhr statt. Die beiden Teams treffen in der Spodek-Arena im polnischen Katowice aufeinander.

Fragen und Antworten zur Handball-WM in Polen und Schweden

In der Handball-WM 2023 ist neben Polen auch Schweden Gastgeberland und die Spiele der Handball-WM finden an insgesamt neun Spielorten, wie etwa Stockholm, Malmö und Göteborg sowie Krakau, Danzig und Płock statt.

Handball-WM 2023: Übertragung von Katar gegen Serbien live im Free-TV und Stream

Das Match Katar gegen Serbien der Handball-WM 2023 wird live im Free-TV von Eurosport 1übertragen und wird im Live-Stream bei discovery+ zu sehen sein. Am 17. Januar ist das Spiel also kostenlos mit Berichterstattung von Eurosport zu verfolgen. Ein Überblick der Infos zur Übertragung:

Spiel: Katar - Serbien, Gruppenphase der Handball-WM 2023

Katar - Serbien, Gruppenphase der Handball-WM 2023 Datum: Dienstag, 17. Januar 2023

Dienstag, 17. Januar 2023 Uhrzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Stadion: Spodek, Katowice (Polen)

Spodek, Katowice (Polen) Übertragung im Free-TV: Eurosport 1

Eurosport 1 Übertragung im kostenpflichtigen Live-Stream:discovery+

Spielt Deutschland, ist die Übertragung der Handball-WM 2023 im ARDals auch das ZDF, sowie live im Stream bei sportschau.de und zdf.de. Deutschlands erster Gegner in der Handball-WM 2023 ist Katar. Die anderen beiden Herausforderer in der Gruppenphase sind Serbien und Algerien.

In der Gruppenphase der Handball-WM 2023 werden am 1., 2. und 3. Spieltag diese Konstellationen der Gruppe E gegeneinander antreten:

1. Spieltag, 13. Januar: Deutschland - Katar, 18.00 Uhr.

1. Spieltag, 13. Januar: Serbien - Algerien, 20.30 Uhr.

2. Spieltag, 15. Januar: Deutschland - Serbien, 18.00 Uhr.

2. Spieltag, 15. Januar: Katar - Algerien, 20.30. Uhr.

3. Spieltag, 17. Januar: Algerien - Deutschland, 18.00 Uhr.

3. Spieltag, 17. Januar: Katar - Serbien, 20.30 Uhr.

Katar vs. Serbien bei der Handball-WM 2023: Bilanz der Nationalteams

Für Deutschland war Katar in der Vergangenheit ein harter Gegner, welcher seit 2014 unangefochten als Asiens Handball-Favorit gilt. So gewann Katar bei der Heim-WM 2015 im Viertelfinale mit 26:24 gegen die deutsche Mannschaft, welche dagegen Katar 2016 mit 34:22 im Olympischen Viertelfinale von Rio besiegte. Eine weitere Niederlage erlebte das deutsche Handball-Team bei der WM 2017 in Frankreich mit knappen 20:21 für Katar im Achtelfinale.

Diese Nuss dürfte auch für die serbische Handballnationalmannschaft schwer zu knacken sein. Bei der Handball-WM 2019 belegte Serbien Platz 18 von 24 insgesamt Mannschaften, für die Weltmeisterschaft 2021 hatte sich das serbische Handballteam gar nicht erst qualifiziert. Darüber hinaus ist noch unklar, ob Serbiens Torhüter Dejan Milosavljev, der sich im Dezember eine Bänderverletzung im Fuß zugezogen hatte, bis zum ersten Handball-Spiel wieder fit ist.

Das deutsche Handball-Team trifft bereits am 13. Januar auf Katar und am 15. Januar auf Serbien. Somit ist das Spiel Katar gegen Serbien das letzte der Gruppe E in der Gruppenphase der Handball-WM 2023. (AZ)

