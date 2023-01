Handball-WM 2023: Serbien - Algerien live im TV und Stream

Bei der Handball-WM treffen in Gruppe E, in der auch Deutschland ist, Serbien und Algerien aufeinander. Wir informieren Sie über alles rund um Termin und Live-Übertragung der Partie im TV und Stream.

09.01.2023 | Stand: 11:09 Uhr

Alle zwei Jahre findet die Handball-Weltmeisterschaft der Herren statt. Auch 2023 ist es wieder soweit: Diesmal treffen die 32 teilnehmenden Nationalmannschaften in den Stadien Polens und Schwedens aufeinander. Mit dabei ist auch der Deutschland-Kader, welchem die Gruppe E zugelost wurde. Ebenfalls in Gruppe E sind auch Serbien und Algerien, welche jeweils ihr erstes Turnier-Spiel gegeneinander absolvieren. Das letzte Gruppenmitglied ist Katar, welches sein Auftaktspiel gegen Deutschland bestreitet.

Beide Mannschaften sind Außenseiter des Turniers, niemand räumt ihnen wirklich Gewinnchancen ein. Denn obwohl Serbien und Algerien sehr häufig an der Weltmeisterschaft teilgenommen haben (die in früheren Jahren nur 24 Mannschaften umfasste), schafften sie es nie in die vorderen Ränge oder gar auf das Siegerpodest. Doch wie wir in den letzten beiden Fußball-Weltmeisterschaften gelernt haben, kann auch eine solche Mannschaft, wenn die Zeit reif ist, bis ganz nach oben kommen. So geschehen bei der kroatischen Fußball-Nationalmannschaft, die in den letzten Turnieren ihr Können unter Beweis stellen konnte.

Ein solches Szenario ist zwar durchaus denkbar, doch nicht unbedingt wahrscheinlich. Schließlich nehmen auch dieses Jahr wieder diverse Mannschaften teil, die bereits in der Vergangenheit Handball-Weltmeister geworden sind. Unabhängig von ihrer Chance auf den WM-Titel verspricht das Spiel Serbien - Algerien jedoch, ein spannendes Duell zu werden. Für alle, die keine Tickets für die Handball-WM 2023 haben, sind hier im Artikel alle Infos rund um Termin und Übertragung des Spiels zusammengefasst. So können Sie die Partie auch gemütlich von Zuhause aus verfolgen.

Serbien - Algerien bei der Handball-WM 2023: Termin und Uhrzeit des Spiels

Laut Spielplan der Handball-WM 2023 findet das Spiel Serbien - Algerien am Freitag, dem 13. Januar, um 20.30 Uhr statt. Gespielt wird im polnischen Katowice, in der Spodek Arena. Zeitgleich findet im schwedischen Malmö das Spiel Dänemark - Belgien statt.

Handball-WM 2023: Übertragung von Serbien vs. Algerien live im TV und Stream

Einige der Spiele in Gruppe E werden in Deutschland im Free-TV ausgestrahlt. Genauer gesagt sind alle Deutschland-Spiele live im TV bei der ARD und dem ZDF zu sehen. Weitere 15 Spiele (ohne deutsche Beteiligung) werden von Eurosport ebenfalls im Free-TV gesendet.

Die Übertragung der weiteren Partien findet leider nur im Stream statt. Für die Spiele der deutschen Nationalmannschaft gilt wiederum, dass sie frei zugänglich im Internet bei der ARD-Sportschau und im ZDF-Sportstudio gestreamt werden können. Alle anderen Spiele sind nur mit einem Abo beim Streaming-DienstSportdeutschland.tv zu sehen. Auch die Partie zwischen Serbien und Algerien zählt zu diesen Spielen. Wer das Match anschauen möchte, muss ein Abo über 15 Euro beim Streaming-Service abschließen. Dafür erhält man jedoch auch Zugang zu Streams von allen 112 Spielen der Handball-WM 2023. Alle Infos zur Übertragung auf einen Blick:

Spiel: Serbien - Algerien, Gruppenphase der Handball-WM 2023

Serbien - Algerien, Gruppenphase der Handball-WM 2023 Datum: Freitag, 13. Januar 2023

Freitag, 13. Januar 2023 Uhrzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Stadion: Spodek Arena, Katowice (Polen)

Spodek Arena, Katowice (Polen) Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im kostenpflichtigen Live-Stream:Sportdeutschland.tv

Serbien gegen Algerien: Bisherige Bilanz der Partie

Laut bild.de sind die beiden Nationalmannschaften erst ein einziges Mal aufeinandergetroffen. Die Partie verlief dem Ergebnis nach genauso spannend, wie man aufgrund der sonstigen Leistungen der Mannschaften vermuten würde. Mit 25:24 konnte sich am Ende Serbien knapp gegen den Kontrahenten durchsetzen. Wer die Partie bei der diesjährigen Weltmeisterschaft gewinnt, lässt aus diesem einen Ergebnis jedoch nicht ableiten.

