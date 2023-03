Gäste bei "Hart aber fair" heute am 20. März 2023: Öko-Umbau mit der Brechstange?

Bei "Hart aber fair" heute am 20. März 2023 diskutieren die Gäste über ein aktuelles Thema. Es geht dabei unter anderem um das Verbot von Ölheizungen.

20.03.2023 | Stand: 18:15 Uhr

Louis Klamroth hat bei "Hart aber fair" heute Abend sechs Gäste im Studio. Die Sendung vom 20. März 2023 ist ab 21 Uhr in der ARD zu sehen.

Wer gehört zur Diskussionsrunde? Worum geht es bei dem Thema genau? Und gibt es eine Wiederholung? Hier finden Sie die Informationen zur aktuellen Ausgabe der Talkshow.

"Hart aber fair": Gäste heute am 20. März 2023

Bevor weiter unten das Thema genauer erklärt wird, bekommen Sie hier erst einmal eine Übersicht über die Gäste von "Hart aber fair" heute am 20. März 2023:

Frank Schätzing: Buchautor von "Was, wenn wir einfach die Welt retten?"

Buchautor von "Was, wenn wir einfach die Welt retten?" Katrin Göring-Eckardt (Grüne): Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags

Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags Johannes Vogel ( FDP stellvertretender Bundesvorsitzender, Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion

stellvertretender Bundesvorsitzender, Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion Robin Alexander: stellvertretender Chefredakteur von Welt und Welt am Sonntag

stellvertretender Chefredakteur von Welt und Welt am Sonntag Monika Hohlmeier ( CSU Mitglied des Europäischen Parlaments (EP), Parlamentarische Geschäftsführerin der CSU-Europagruppe im EP

Mitglied des Europäischen Parlaments (EP), Parlamentarische Geschäftsführerin der CSU-Europagruppe im EP Annabel Oelmann: Vorständin der VerbraucherzentraleBremen (Einzelgespräch)

Thema bei "Hart aber fair" heute am 20. März 2023

Konkret lautet das Thema bei "Hart aber fair" heute Abend so: "Heizen, Dämmen, Autofahren: Öko-Umbau mit der Brechstange?". Damit greift die Talkshow unter anderem das geplante Verbot von Öl- und Gasheizungen ab 2024 und die Sanierungspflicht für Häuser mit der Energieeffizienzklasse D auf.

Im Kern geht es in der Talkshow mit Louis Klamroth um die Frage, ob die Ampel-Regierung die Bürger mit diesen Plänen überfordert oder ob diese Maßnahmen für den Klimaschutz nun zwingend notwendig sind. Die Gäste haben dazu sehr unterschiedliche Meinungen.

"Hart aber fair" heute im TV oder Live-Stream sehen

"Hart aber fair" ist am Montag, 20. März 2023, ab 21 Uhr nicht nur im Free-TV in der ARDzu sehen. Der Sender bietet auf der Website der ARD auch kostenlos einen Live-Stream an, sodass sich die Sendung parallel zur Ausstrahlung im Fernsehen auch online verfolgen lässt.

Wiederholung von "Hart aber fair": Ganze Folge im TV oder in der Mediathek

Es gibt mehrere Wege, die aktuelle Folge von "Hart aber fair" als Wiederholung zu schauen. Ganze Folgen werden nach der Ausstrahlung immer in der ARD-Mediathek angeboten. Die Sendung von 20. März 2023 lässt sich aber auch mehrmals im TV nachholen:

21. März 2023, 02.50 Uhr, ARD

21. März 2023, 20.15 Uhr, tagesschau24

22. März 2023, 01.30 Uhr,3Sat

"Hart aber fair": Sendetermine der Talkshow in der ARD

"Hart aber fair" ist meistens am Montag ab 21 Uhr in der ARD zu sehen. Gelegentlich gibt es Verschiebungen und Pausen - so läuft am Ostermontag zum Beispiel keine neue Folge. Ansonsten hat die ARD sehr regelmäßige Sendetermine für die kommenden Wochen angekündigt:

20. März 2023, 21.00 Uhr

27. März 2023, 21.00 Uhr

03. April 2023, 21.00 Uhr

17. April 2023, 21.00 Uhr

21. April 2023, 21.00 Uhr

(sge)

Lesen Sie auch