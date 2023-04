Leinenpflicht in Bayern 2023: Wo Hunde frei laufen dürfen - und wo nicht

Hundebesitzer sind sich oft unsicher: Wo in Bayern muss ich meinen Hund anleinen und wo nicht? Das sind die wichtigsten Infos zur Leinenpflicht 2023 - inklusive der Regelungen der zehn größten Städte.

27.04.2023 | Stand: 17:20 Uhr

Erfahrene Hundebesitzer wissen: In Deutschland ist nicht einheitlich per Gesetz geregelt, wo die geliebten Vierbeiner frei laufen dürfen und wo eine Leinenpflicht oder mancherorts auch "Leinenzwang" genannt herrscht. Nimmt man den Freund auf vier Pfoten gerne mit auf innerdeutsche Reisen, kann es wegen der sehr unterschiedlichen Regelungen also schnell mal passieren, dass man in dem einen oder anderen Bundesland gegen Regeln der Leinenpflicht verstößt oder seinen Hund strenger hält, als es vielleicht notwendig wäre.

Tatsächlich gibt es auch für den Freistaat Bayern keine gesetzliche und einheitliche Regelung für das Anleinen von Hunden, wie es beispielsweise in Berlin mit der "Hundeverordnung" der Fall ist. Das Land überlässt spezielle Regelungen den einzelnen Städten und Gemeinden. Wie Bayerns zehn größte Städte die Leinenpflicht für Hunde handhaben und was in der Brut- und Setzzeit gilt, lesen Sie im Folgenden. Die meisten Städte beziehen sich bei ihren Regelungen auf Artikel 18 des Bayerischen Landesstraf- und Verordnungsrechts.

Wichtig für Hundebesitzer: In Franken geht die Staupe um. Was das Staupe-Virus ist und wie sich die Symptome äußern, sollte jeder Hundebesitzer wissen.

Leinenpflicht für Hunde in München

Die Stadt München besitzt eine eigene Verordnung zum Halten von Hunden. Sie regelt, wo im Stadtgebiet welche Hunde an der Leine geführt werden müssen, wo sie keinen Zutritt haben oder frei laufen dürfen.

Die Leinenpflicht greift in München für große Hunde ab dem vollendeten 12. Lebensmonat und an folgenden Orten:

Innenstadt - innerhalb des Altstadtrings

Fußgängerzonen

Verkehrsberuhigte Bereiche

Öffentliche Veranstaltungen (Märkte, Feste, Versammlungen im Freien)

Nähe von Kinderspielplätzen

Öffentliche Verkehrsmittel (in Bahnhöfen auch in den Zwischengeschossen und an den Bahnsteigen)

Zudem schreibt die Stadt München auf ihrer Website: "Soweit in der Hundeverordnung, anderen Satzungen, Verordnungen oder Regelwerken oder in den Nutzungsverordnungen von Betreibern oder Eigentümern (zum Beispiel Schlosspark Nymphenburg, Englischer Garten) nichts anderes festgelegt ist, dürfen Hunde im Stadtgebiet auch ohne Leine geführt werden."

Für Listenhunde gelten allerdings noch einmal gesonderte Regeln. Das Betretungsverbot für Hunde ist auf der Website der Stadt genau geregelt.

Leinenpflicht für Hunde in Nürnberg

In Nürnberg müssen Hunde an einer reißfesten Leine (Länge höchstens 120 Zentimeter) an folgenden Orten geführt werden:

Grünanlagen außerhalb ausgewiesener Hundefreilaufzonen

Wochen- und Jahrmärkte

Naturschutzgebiete (Jagdhunde bei rechtmäßiger Jagdausübung ausgenommen)

Für Hunde, die eine Schulterhöhe von 50 Zentimetern überschreiten, gelten in Nürnberg allerdings gesonderte Regelungen. Sie müssen in allen ausgewiesenen Fußgängerzonen und verkehrsberuhigten Bereichen im gesamten Stadtgebiet an die Leine. Gleiches gilt auch für öffentliche Anlagen, öffentliche Wege, Straßen, Plätze im Bereich des Altstadtrings und der Königstorpassage.

Kampfhunde müssen im gesamten Stadtgebiet angeleint werden. Zudem gibt es auch in Nürnberg sogenannte "Hundeverbotszonen".

Leinenpflicht für Hunde in Augsburg

In Augsburg gibt es keine generelle Leinenpflicht. So schreibt es die Stadt auf ihrer Website. Außer, eine Leinenpflicht wird durch Schilder angekündigt oder gekennzeichnet. Die Stadt Augsburg richtet sich aber mit einer Bitte an die Hundehalter: "Wenn andere Angst haben oder viel los ist auf Weg und Wiese: Bitte Hund anleinen oder bei Fuß nehmen." Hunde, die nicht gut auf ihre Besitzer hören, gehörten allerdings generell an die Leine.

Leinenpflicht für Hunde in Regensburg

Im Großteil des Regensburger Stadtgebietes dürfen Hunde ohne Leine laufen. Es gibt allerdings ein paar Ausnahmen. Diese beziehen sich hauptsächlich auf die öffentlichen Grünanlagen und Spielanlagen - mit Ausnahme von durch Schilder gekennzeichnete "Hundefreilaufflächen". Diese sind:

Park Neuprüll

Ziegetsdorfer Park

Brixen-Park

Unterer Wöhrd

Römerpark (Villa Rustica)

Weichser Damm

Auf Spielanlagen gilt laut der Stadt Regensburg ein generelles Hundeverbot.

Leinenpflicht für Hunde in Ingolstadt

Mit Bezug auf das bayerische Landesstraf- und Verordnungsgesetz gilt im Stadtgebiet von Ingolstadt eine Leinenpflicht für Hunde ab einer Schulterhöhe von 50 Zentimetern. Eine Unterscheidung zu Listenhunden wird in Ingolstadt nicht gemacht. Sowohl große Hunde als auch sogenannte Kampfhunde müssen in folgenden Bereichen mit einer reißfesten Leine von nicht mehr als 150 Zentimetern Länge geführt werden:

Öffentliche Anlagen im StadtgebietIngolstadt

Anlagen, die dem öffentlichen Baden dienen (15. Mai bis 15. September)

Öffentliche zugängliche Kinderspielplätze und deren unmittelbares Umfeld

Öffentliche Wege, Straße und Plätze im Altstadtbereich (Jahnstraße, Auf der Schanz, Dreizehnerstraße, Esplanade, Heydeckplatz, Roßmühlstraße, Schloßlände, Hartmannplatz)

Für Kinderspielplätze gilt eine gesonderte Regelung: Sie dürfen laut der Anleinverordnung nicht in diese Bereiche mitgenommen werden.

Leinenpflicht für Hunde in Fürth

Die Stadt Fürth regelt ihre Leinenpflicht in der Grünanlagensatzung. Dort heißt es: "Alle Hunde sind in allen städtischen Grünanlagen stets angeleint zu führen." Die Leine müsse reißfest und dürfe bei größeren Hunden oder Kampfhunden höchstens 120 Zentimeter lang sein. Durch Beschilderungen vor Ort wird laut der Stadt auf Ausnahmen hingewiesen.

In Fürth dürfen Hunde an folgenden Orten nur eingeschränkt mit Leine oder gar nicht mitgeführt werden:

Kinderspielplätze

Jugendspielbereiche

Bolzplätze

Liegewiesen

Grillplätze

Pflanz- und Vorbehaltsflächen für Ökologie

Wasser- und Brunnenanlagen (keine badenden Hunde)

Leinenpflicht für Hunde in Würzburg

In Anlagen, auf öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen macht die Stadt Würzburg keine Unterscheidung zwischen sogenannten Kampfhunden und großen Hunden (Schulterhöhe 50 Zentimeter). Hier müssen die Tiere konsequent an der Leine geführt werden. Anders sieht es außerhalb von geschlossenen Ortslagen und auf Freilaufflächen aus, wo die Leinenpflicht zumindest für größere Hunde entfällt.

Bei den städtischen Grünanlagen bekommt keine Rasse und keine Größe den Vorzug: Alle Hunde müssen dort angeleint werden. Die Stadt empfiehlt zudem, die Hunde im Wald nicht unangeleint auszuführen.

Leinenpflicht für Hunde in Erlangen

Die Stadt Erlangen verweist bei der Leinenpflicht auf ihre Hundehaltungsverordnung. Darin ist eine Leinenpflicht für Kampfhunde und große Hunde (Schulterhöhe ab 50 Zentimeter) festgeschrieben. Sie müssen in allen öffentlichen Anlagen und auf allen öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen "zu jeder Tages- und Nachtzeit" an einer reißfesten Leine (höchstens 150 Zentimeter) geführt werden. Die Leinenpflicht gilt in den Bereichen:

im Westen: Fuchsengarten, Westliche Stadtmauerstraße, Güterbahnhofsstraße

im Süden: Werner-von-Siemens-Straße

im Osten: Werner-von-Siemens-Straße, Waldstraße, Östliche Stadtmauerstraße

im Norden: Maximiliansplatz, Kirchenplatz, Neue Straße, Pfarrstraße und Martinsbühler Straße

Leinenpflicht für Hunde in Bamberg

Die Stadt Bamberg hat die Leinenpflicht nicht ganz so strikt geregelt, wie andere bayerische Städte. In Bamberg dürfen Hunde nicht auf Spielplätze oder ausgewiesene Liegewiesen mitgenommen und müssen im Umkreis von 50 Metern rund um Kinderspielplätze an die Leine genommen werden. Von März bis einschließlich Juli besteht im gesamten Haingebiet eine Leinenpflicht und im Botanischen Garten auf den Gehwegen um den Hainweier ERBA-Park dürfen Hunde das ganze Jahr über nicht frei laufen.

Dann erschöpfen sich die Regeln allerdings. Die Stadt verweist lediglich darauf: "Grundsätzlich gilt, wer in öffentlichen Grünanlagen mit Tieren unterwegs ist, hat dafür zu sorgen, das andere Nutzer nicht gefährdet, geschädigt oder belästigt werden.

Leinenpflicht für Hunde in Bayreuth

Bayreuth hat Regeln zur Leinenpflicht in seiner Grünanlagensatzung festgehalten. Dort steht: Hunde dürfen in öffentlichen Grünanlagen nur an einer höchstens 1,5 Meter langen Leine mitgeführt werden. Spielanlagen sind laut der Satzung für Tiere jeglicher Art tabu. Frei laufen dürfen Hunde allerdings auf den dafür ausgeschilderten Flächen.

Generell ist es bei Aufenthalten und Reisen in Bayern also sinnvoll, sich auf den Websiten der Städte und Kommunen oder telefonisch bei den Behörden vor Ort zu informieren, wie der Hund geführt werden soll, sonst droht im schlimmsten Fall ein Bußgeld. Zudem gibt es weitere Pflichten, die Hundehalter einhalten sollten.

Ausgenommen von den Regelungen sind für gewöhnlich Blindenführhunde, Diensthunde (Polizei, Bundespolizei, Justiz- und Zollverwaltung, Bundeswehr), Hunde, die zum Hüten einer Herde eingesetzt werden, Hunde, die eine Rettungshunde-Prüfung bestanden haben und im Zivil-, Katastrophenschutz oder Rettungsdienst eingesetzt werden.