"Heiligabend mit Carmen Nebel": Gäste, Übertragung und alle Infos zur Show

"Heiligabend mit Carmen Nebel": Wir liefern Ihnen alle Infos über die Gäste, die Übertragung im TV oder Stream, die Wiederholung und die Aufzeichnung.

12.12.2022 | Stand: 12:27 Uhr

Heiligabend in den Bergen - für viele ist das ein Traum, viele können ihn sich nicht erfüllen. Das ZDF hilft, zumindest ein wenig: In der weihnachtlichen Show "Heiligabend mit Carmen Nebel" entführt die Moderatorin ihre Zuschauer und eine illustre Schar von Gästen in eine Alm-Hütte mit kuscheligen Kaminfeuer und wunderbarer Weihnachtsmusik. Die Sendung läuft am 24. Dezember 2022 zur besten Sendezeit, also um 20.15 Uhr.

Gäste bei "Heiligabend mit Carmen Nebel"

Carmen Nebel trifft sich auf einer weihnachtlich geschmückten Berghütte unter anderem mit diesen Gästen:

Ronja Forcher

Monika Baumgartner

Melissa Naschenweng

Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross

voXXclub

Angelika Milster

Eloy de Jong

Johnny Logan

Gemeinsam erinnern sie sich auch an frühere Weihnachts-Sendungen mit diesen Show-Größen:

Peter Kraus

Giovanni Zarrella

Ella und Norbert Endlich

Andreas Gabalier

Rolando Villazón

Marianne Rosenberg

Roland Kaiser

Howard Carpendale

Wer ist eigentlich Carmen Nebel, die Moderatorin der "Heiligabend"-Show?

Carmen Nebel nimmt im deutschen TV-System eine Sonderstellung ein: Sie ist nach Aussagen des ZDF "die einzige Frau mit einer eigenen Samstagabend-Showreihe". Schon seit 2004 präsentiert sie ihre Eurovisionsshow "Willkommen bei Carmen Nebel - Stars, Musik und Überraschungen". Die Reihe läuft im ZDF und im österreichischen Fernsehen (ORF).

Neben ihrer Showreihe präsentiert sie die Spendengala "Die schönsten Weihnachts-Hits" zugunsten der beiden kirchlichen Hilfsorganisationen "Brot für die Welt" und "Misereor". Auch die jährliche Spendensammlung für die Deutsche Krebshilfe, die seit 2009 unter dem ZDF-Titel "Willkommen bei Carmen Nebel" läuft, gehört zu dem großen Portfolio ihres sozialen Engagements.

Carmen Nebel wurde am 24. Juli 1956 im sächsischen Grimma geboren. Sie hat Pädagogik, Anglistik und Germanistik studiert und als Lehrerin gearbeitet, bis sie mitten auf dem Berliner Alexanderplatz bei einem Talentwettbewerb für Moderatoren entdeckt wurde. Sie hat zwei Söhne und lebt in Berlin.

"Heiligabend mit Carmen Nebel" - Übertragung im TV und Stream

Die Übertragung der Show können Sie ganz konventionell im linearen TV-Programm des ZDF verfolgen - am 24. Dezember 2022 zur Primetime. Falls Sie einen Live-Stream bevorzugen, sind Sie ebenfalls in guten Händen - der Sender überträgt sein gesamtes Programm zeitgleich auch digital.

Gibt es auch eine Wiederholung von "Heiligabend mit Carmen Nebel"?

Selbstverständlich! In der Mediathek des ZDF können Sie die Show noch eine ganze Weile beliebig oft abrufen - wann immer Sie möchten, und das alles kostenlos. Na ja, wenn wir Ihren Rundfunkbeitrag im Moment mal außer Acht lassen.

"Heiligabend mit Carmen Nebel" - Die Aufzeichnung

Die Aufzeichnung findet auf einer "gemütlichen Alm in Tirol" (ZDF) statt, deren exakte Geo-Koordinaten der Sender bislang unter Verschluss hält - vermutlich, um einem unbotmäßigen Show-Tourismus vorzubeugen. Falls wir noch was herausfinden, werden wir den Ort der Tat selbstverständlich an dieser Stelle skrupellos verraten.

