Neue Regeln für Gasheizung ab 2024: Wie sinnvoll ist ein Einbau?

Pellet, Elektro, Gas und Co. – wer eine neue Heizung einbauen will, steht vor vielen Fragen. Derzeit erlebt die Gasheizung einen regelrechten Boom. Warum das so ist und ob sich das überhaupt lohnt, lesen Sie hier.

08.03.2023 | Stand: 06:31 Uhr

Die Gasheizung steht vor einem kleinen Revival, denn immer mehr Menschen lassen sich derzeit eine einbauen. Und das, obwohl erst letztes Jahr die Gas-Preise durch den Angriffskrieg auf die Ukraine explodiert sind. Doch das tat dem Run auf die Gasheizungen keinen Abbruch, im Gegenteil: bis 2024 wollen viele Haushalte noch schnell auf eine Gasheizung wechseln. Auch Ölheizungen werden zur Zeit ausgetauscht. Warum das so ist und ob sich der Einbau wirklich lohnt, lesen Sie hier.

Werden Gasheizungen ab 2024 verboten?

Die Tage der Gasheizung schienen gezählt. Denn eigentlich sollte der neue Einbau der Heizungen ab 1. Januar 2024 verboten werden. Dann sollten nämlich der Ausbau von Wärmepumpen gefördert werden.

Doch es kommt anders: Die Bundesregierung hat das Gasheizungsverbot gekippt. Und damit auch die Pflicht von Wärmepumpen.

Dafür gibt es eine andere Regelung: Ab 2024 dürfen nur noch Heizungen verbaut werden, die zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden können. Das sagte Jakob Köllisch von der Installateur- und Heizungsbauer-Innung Deutsche Weinstraße gegenüber dem SWR. Das löse derzeit den Gasheizungsboom in Deutschland aus.

Ist eine Gasheizung jetzt noch sinnvoll?

Einfach schnell noch eine Gasheizung einbauen kann unter Umständen gar nicht so sinnvoll sein. Die Verbaucherzentrale rät, einen Heizungsaustausch frühzeitig zu planen und sich umfassend über Alternativen zu informieren. Denn beim Heizungstausch handelt es sich um eine Investition, die etwa 20 Jahre halten soll.

Als wichtigen Schritt rät die Verbraucherzentrale, den derzeitigen Zustand der Heizung zu bewerten und dann mögliche Alternativen suchen. Denn manchmal kann man auch Fördergelder beantragen, die einen früheren Tausch sinnvoll machen.

Gerade die Anfangsinvestitionen machen Gasheizungen sehr reizvoll: diese sind nämlich deutlich geringer als bei Wärmepumpen.

Ein weiterer wichtiger Punkt sind zudem die Betriebskosten. Die sind beispielsweise bei einer Wärmepumpe geringer als bei einer Gastherme. Dafür kostet sie gerne mal das Doppelte in der Anschaffung.

Beim Austausch der Heizung sollte man sich außerdem weitere Fragen stellen, rät die Verbraucherzentrale. Beispielsweise sollte man sich überlegen, ob man die neue Heizung nach ökologischen oder ökonomischen Gesichtspunkten auswählen möchte. Außerdem sollte darüber nachgedacht werden, ob eventuell auch Sonnenenergie für Energie und Wärme mit eingebunden werden kann.

Eine allgemeingültige Antwort, ob sich der Einbau einer Gasheizung noch lohnt, kann also nicht so einfach beantwortet werden. Zwar ist der Kostenfaktor ein wichtiger Punkt, vor allem bei den derzeitigen Lebenshaltungskosten, doch nicht überall ist der Einbau einer neuen Gasheizung so einfach umsetzbar. Ein großes Problem: Die Gebäude in Deutschland sind alle unterschiedlich gebaut.

Zudem sollten Heizungen auch nicht einfach selbst eingebaut werden. Wer seine Heizung noch vor der Gesetzesänderung 2024 austauschen will, sollte sich also frühzeitig mit einer Fachperson in Verbindung setzen und eine individuelle Lösung finden.

Alternativen zur Gasheizung: Diese Lösungen sind 2024 erlaubt

Der Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie sieht in folgenden Lösungen einen guten Ersatz:

Wärmepumpe

Biomasseheizung

Gasheizung, die mit grünen Gasen betrieben wird

Hybridheizung

Stromdirektheizung

Wärmenetzanschluss

