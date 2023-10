Was kostet ein Tag Heizen?

In Zeiten hoher Heizungsrechnungen zögert man mit dem Heizen. Aber was kostet es eigentlich, einen Tag lang zu heizen?

Heizen ist teuer. Deshalb drücken sich viele Sparfüchse im Herbst vor dem Tag, an dem sie zum ersten Mal wieder die Heizung einschalten. Denn jeder Tag, an dem die Wohnung nicht beheizt wird, spart man sich Heizkosten . Aber wie viel kostet es eigentlich, einen Tag lang zu heizen? Wir haben es ausgerechnet.

Einen Tag heizen: Welche Faktoren spielen eine Rolle?

Laut Umweltbundesamt benötigen private Haushalte mehr als zwei Drittel ihres Energieverbrauchs, um Räume zu heizen. Wie viel ein Tag Heizen kostet, lässt sich aber natürlich nicht pauschal beantworten, denn das hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. Um das zu verdeutlichen: Die Heizkostenspanne für eine durchschnittliche 70 Quadratmeter große Wohnung mit zentraler Gasheizung lag im Abrechnungsjahr 2022 beispielsweise zwischen 940 und 2.215 Euro. Das zeigt der Heizspiegel, einem unabhängigen bundesweiten Vergleich in Sachen Energieverbrauch und Heizkosten .

Ein wichtiger Faktor für diese große Preisspanne ist die Größe der Wohnung, die beheizt werden muss. Laut dem Umweltbundesamt gibt es einen Trend zu mehr Haushalten und größeren Wohnflächen. Dieser Trend führt demnach tendenziell zu einem höheren Verbrauch.

Doch als wichtigster Faktor gilt der energetische Standard der Gebäude. Der wird bei Neubauten und sanierten Altbauten in der Regel immer besser - und kann dem Trend der größeren Wohnungen sogar entgegenwirken. So sank laut Umweltbundesamt der spezifische ⁠Endenergieverbrauch⁠, also der Energieverbrauch pro Wohnfläche, für Raumwärme seit 2008 um mehr als zehn Prozent.

Die bessere Heizeffizienz zeigt sich auch in Daten des Heizspiegels . Eine 70-Quadratmeter-Wohnung in einem Mehrfamilienhaus zu beheizen, das vor 1977 gebaut wurde, kostet demnach jährlich durchschnittlich 1.590 Euro. In einem Haus mit Baujahr 2002 sind es etwa 910 Euro.

Auch die Heizung selbst spielt eine Rolle: Wird sie mit Gas oder mit Heizöl betrieben? Oder mit einer Alternative zu den fossilen Brennstoffen, wie etwa Holzpellets? Die Kosten der jeweiligen Energieträger unterscheiden sich stark, wie der Heizspiegel zeigt.

Laut des Heizspiegels gibt es aber auch weitere Faktoren, die für Unterschiede bei Heizkosten verantwortlich sind: etwa regionale Wetterunterschiede und das Heizverhalten der Hausbewohner.

Einen Tag heizen: Wie viel kostet es im Durchschnitt?

Um auszurechnen, wie viel ein Tag Heizung durchschnittlich kostet, muss man erst einmal wissen, wie viel eine ganze Heizperiode im Durchschnitt kostet. Das hängt vom Energieträger ab. Für die Rechnung in diesem Artikel verwenden wir die Daten des unabhängigen Heizspiegels. Für eine durchschnittliche 70 Quadratmeter große Wohnung im Mehrfamilienhaus ergeben sich dabei - bezogen auf Daten im Abrechnungsjahr 2022 - folgende Durchschnittswerte in einer Heizperiode :

Erdgas: 1.475 Euro

Heizöl: 1.400 Euro

Wärmepumpe: 1.260 Euro

Holzpellets: 1.050 Euro

Fernwärme: 1.015 Euro

Um nun die Kosten für einen Tag zu berechnen, werden diese Gesamtkosten von der Dauer der Heizperiode auf einen Tag heruntergerechnet. Der Zeitraum der als Heizperiode gilt, beginnt laut Angaben des Energieversorgers EWE am 1. Oktober und endet am 30. April. Die Heizperiode dauert also üblicherweise 212 Tage in einem Jahr, wenn es kein Schaltjahr ist. Natürlich ist das nur eine theoretische Heizdauer - die Heizung kann im Frühjahr wieder abgeschalten werden, wenn es sinnvoll ist.

Verteilt man nun die oben aufgeführten Durchschnittskosten für eine Heizperiode in einer durchschnittlichen 70 Quadratmeter großen Wohnung auf die 212 Heiztage, dann kostet ein Tag heizen je nach Energieträger etwa so viel:

Erdgas: 6,95 Euro

Heizöl: 6,60 Euro

Wärmepumpe: 5,94 Euro

Holzpellets: 4,95 Euro

Fernwärme: 4,78 Euro

Wie bereits beschrieben, können die Heizkosten aber auch stark variieren. Wer seine Wohnung auf ein paar Grad weniger erwärmt oder effizienter heizt, senkt seinen Verbrauch. Die Kosten pro Heiztag sinken dann entsprechend.

