Richtig heizen: Wie der Plastik-Stift auf dem Thermostat Energie und Geld spart

Heizen und trotzdem Geld und Energie sparen? Helfen kann der kleine Plastik-Stift am Thermostat, auch Sparclip genannt. Wie das geht, lesen Sie in diesem Artikel.

08.02.2023 | Stand: 18:26 Uhr

Hohe Gaspreise und sinkende Temperaturen: Energiesparen ist derzeit in ganz Deutschland angesagt, Heizen gerade jetzt im Winter bei Minusgraden aber auch. Wie richtiges Heizen den Geldbeutel schonen und den Verbrauch senken kann und was der kleine Plastik-Stift auf dem Thermostat damit zu tun hat, lesen Sie hier.

Was ist der Plastik-Stift auf dem Thermostat?

Wer seine Heizung und den Regler an der Seite einmal genauer unter die Lupe nimmt, entdeckt in der Regel auf dem Thermostat einen kleinen Plastik-Stift. Zum Teil sind in den Zwischenräumen des Reglers auch zwei Plastik-Stifte verarbeitet. Die sogenannten Sparclips befinden sich werkseitig auf allen gängigen Thermostaten von Heizkörpern. Sie können entfernt und in jeder "Nut" im Heizungsregler wieder eingeklemmt werden, um dort eine Temperatur zu markieren.

Wie funktioniert der Sparclip auf dem Thermostat?

Grundsätzlich dient der Plastik-Stift als Markierung oder Begrenzung auf dem Thermostat. Mit nur einem Sparclip kann beispielsweise eine Maximal- oder Minimal-Temperatur eingestellt und mit zwei Sparclips ein Temperaturbereich abgegrenzt werden.

Wird der Plastik-Stift auf dem Thermostat in Richtung Heizung geschoben, blockiert er. Das heißt, dass der Regler nur bis zum Sparclip auf- oder zugedreht werden kann. Markiert der Plastik-Stift also beispielsweise die Stufe drei, kann der Regler auch nicht weiter aufgedreht werden. Ebenso kann auch ein bestimmter Bereich markiert werden. Steht ein Sparclip also auf Stufe zwei und ein anderer auf Stufe drei, kann das Thermostat nur in diesem Bereich bewegt werden.

Um den Plastik-Stift zu entfernen oder einfach die Begrenzung aufzuheben oder anders einzustellen, wird der Stift auf dem Thermostat wieder von der Heizung weg geschoben. Wieder eingesetzt werden kann er in jede Nut auf dem Regler.

Effizient Heizen: Warum hilft der Plastik-Stift auf dem Thermostat?

Grundsätzlich kann die Heizung natürlich auch mit einem Plastik-Stift voll aufgedreht werden, wenn man den Sparclip vorher nach unten schiebt. Aber: Eine Heizung heizt nicht schneller, wenn sie weiter aufgedreht wird, sondern nur länger und bis zu einer höheren Endtemperatur. Effizient ist das nicht und kostet zudem unnötig Geld und Energie. Der Plastik-Stift auf dem Heizungsregler kann helfen, diesen Impuls zu kontrollieren und wirklich nur die gewünschte Temperatur auf dem Thermostat einzustellen. Der Plastik-Stift ist also eine Art Kindersicherung oder Hilfestellung für einen selbst, um die Heizung nicht unnötig hoch einzustellen.

Wer effizient heizen möchte, sollte außerdem die Empfehlungen für die richtige Raumtemperatur beachten. Im Wohn-, Arbeits- und Kinderzimmer liegt diese beispielsweise zwischen 20 und 22 Grad, in der Küche zwischen 18 und 20 Grad, im Badezimmer bei etwa 24 Grad und im Schlafzimmer zwischen 16 und 18 Grad. Auf dem Thermostat wird die Temperatur meist über Stufen angezeigt:

Sternchen-Symbol: Frostschutz, etwa 5 Grad

Stufe 1: zirka 12 Grad

Stufe 2: zirka 16 Grad

Stufe 3: zirka 20 Grad

Stufe 4: zirka 24 Grad

Stufe 5: zirka 28 Grad

Zwischen den einzelnen Stufen befinden sich jeweils noch einmal drei Striche, die jeweils einen Schritt um ein Grad markieren. Wer seinen Heizungsregler also auf 21 Grad beschränken möchte, setzt einen Plastik-Stift beziehungsweise Sparclip in die Nut unter dem ersten Strich nach der Stufe drei.

