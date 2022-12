"HELLO (AT)" auf Netflix: Was ist über den neuen Mystery-Thriller schon bekannt?

Netflix hat mit dem Dreh von "HELLO (AT)" begonnen. Hier kommen Infos über Start, Folgen, Besetzung, Handlung, Trailer und Stream.

30.12.2022

"HELLO (AT)" steht in den Startlöchern: Die Dreharbeiten für das "Mysterythriller-Drama mit Science Fiction-Elementen" (Netflix) sind angelaufen. Die Klappen für die neue Eigenproduktion des Streamers fallen in München und Umgebung - unter anderem auf dem Gelände der Bavaria-Studios.

Start von "HELLO (AT)"

Der Dreh hat ja gerade erst begonnen - daher ist es müßig, über einen Veröffentlichungstermin bei Netflix zu spekulieren. Sogar die üblichen Verdächtigen - selbsternannte Serien-Auguren jedweden Geschlechts - halten ihre Kristallkugeln im Moment noch unter dem Tuch. Einfach zu früh! Wir bleiben dran und melden uns, sobald wir mehr wissen.

"HELLO (AT)": Die Folgen

Es ist schon bekannt, dass es vier Folgen von "HELLO (AT)" geben wird. Dauer: jeweils rund 60 Minuten. Den Rest liefern wir nach, wenn die Sache etwas weiter gediehen ist.

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "HELLO (AT)"?

Netflix hat diese Besetzung der Hauptrollen bekanntgegeben:

Peri Baumeister als Paula

Yuna Bennett als Charlie

Florian David Fitz als Sven

In weiteren Rollen sind diese Darstellerinnen und Darstellen zu sehen:

Nilam Farooq

Katharina Schüttler

Katharina Thalbach

Uwe Preuss

Meret Becker

Sheeba Chaddha

Im Stab waren beziehungsweise sind aktiv:

Drehbuch: Florian David Fitz, Nadine Gottmann und Kim Zimmermann (Folge 1 und 2) nach einer Idee von Nadine Gottmann und Sebastian Hilger

Regie: Sebastian Hilger und Philipp Leinemann

Kamera: Jan Prahl

Szenenbildnerin: Eva Maria Stiebler

Produzenten: Christian Springer, Amir Hamz, Fahri Yardim (Bon Voyage Films)

Creative Producer: Johannes Jancke

Line Producer: Tobias Pollok

Die Szenen auf der Weltraumstation werden in der Hyperbowl (Penzing) sowie in den Bavaria Studios nahe München gedreht - aufwendige ISS-Sets wurden hierfür von Filmarchitektin Eva Maria Stiebler geschaffen.



"HELLO (AT)": Was ist die Handlung?

Bei "Hello (AT)" handelt es sich um einen Mystery-Thriller, der auch in das Genre Science Fiction lappt. Was passiert? Paula kommt von einem Flug nicht nach Hause, Sven und seine Tochter Charlie stehen vergebens am Gate. Paulas Flugzeug ist spurlos verschwunden. Sven bemüht sich nach Kräften, seine Tochter vor der schrecklichen Gewissheit zu bewahren. Gleichzeitig klammert er sich an eine schwache Hoffnung und wird tatsächlich fündig. Paula hat ihm nämlich ein Rätsel hinterlassen.

Doch je mehr Sven diesem letzten Strohhalm vertraut, desto mehr scheint sein Leben in die Brüche zu gehen. Paula war alles andere als ein durchschnittlicher Mensch. Das Rätsel könnte Sven und Charlie - am Ende sogar die die ganze Welt - massiv bedrohen. Paula, so stellt sich heraus, war auf der ISS. Und dort, in der abgrundtiefen Finsternis des Alls, hat sie etwas entdeckt. Oder ist alles ganz anders?

Stream von "HELLO (AT)" bei Netflix

Der Streaming-Anbieter bietet unterschiedliche Verträge zu Preisen zwischen 4,99 und 17,99 Euro pro Monat an (Stand: 26. Dezember 2022). Die Kosten richten sich unter anderem danach, auf wie vielen Endgeräten man gleichzeitig streamen möchte. Außerdem variiert die Bildqualität - die Auflösung beträgt entweder 720p, 1080p oder 4K+HDR. Sämtliche Inhalte laufen auf dem TV-Gerät, dem Computer, dem Smartphone und dem Tablet. Das Abo kann man jederzeit kündigen. Aktuelle und weitergehende Infos zu den Konditionen finden Sie auf der Website des Anbieters.

"HELLO (AT)" - Der Trailer zur Serie

Da die Dreharbeiten erst seit Kurzem laufen, müssen wir in Sachen Trailer vorläufig passen. Sobald es einen gibt, erfahren Sie es hier. Versprochen!

