"Herz an Bord": Sendetermine, Moderator und alle Infos

Im Februar startet "Herz an Bord - Frisch verliebt auf hoher See". Wissenswertes rund um Sendetermine, Übertragung im TV und Stream, Kandidaten und zum Moderator gibt es hier.

23.01.2023 | Stand: 13:06 Uhr

Neben "Bachelor" 2023 wird es eine neue Kuppelshow geben. Eine neue Datingsendung geht am Valentinstag an den Start - ein besseres Datum kann es wohl kaum geben. Am 14. Februar erscheint die erste Folge von "Herz an Bord - Frisch verliebt auf hoher See".

Das Prinzip ist recht simpel: vier Single-Damen, die auf der Suche nach der großen Liebe sind, begeben sich auf das Kreuzfahrtschiff AIDAcosma und fahren über das Mittelmeer. Auf dem Schiff treffen die Damen auf fünf Männer, die versuchen deren Herz zu erobern. Es finden verschiedene Dates an Bord oder auf dem Land statt. Das Schiff legt in Barcelona ab und fährt nach Palma, La Spezia, Civitavecchia und Korsika. Die Frauen müssen entscheiden, ob es sich um die wahre Liebe oder lediglich einen Urlaubsflirt handelt. Wer es nicht geschafft hat, das Herz der Frau zu erobern, geht von Bord und verpasst somit die Chance, seine Traumfrau zu finden. Es geht Schlag auf Schlag, denn es warten immer neue Verehrer auf die Damen. Das Schiff startet und beendet seine Reise in Barcelona, wo die letzte Entscheidung der Damen ansteht.

Möchten Sie gerne mehr zu "Herz an Bord - Frisch verliebt auf hoher See" erfahren? Wann sind die Sendetermine? Wie läuft die Übertragung ab? Wer sind die Kandidaten? Wer ist der Moderator? Wir haben die Informationen für Sie zusammengetragen.

"Herz an Bord - Frisch verliebt auf hoher See": Übertragung im TV und Stream

"Herz an Bord - Frisch verliebt auf hoher See" wird es beim Sender Vox zu sehen geben. Die Folgen beginnen immer dienstags zur besten Sendezeit, nämlich um 20.15 Uhr. Wer lieber online schauen möchte, hat auch die Möglichkeit dazu. Die Folgen können parallel im Stream bei RTL+ mitverfolgt werden. Dafür ist allerdings ein kostenpflichtiges Abo notwendig. Wer allerdings schon ein solches hat, kann die Folgen bereits eine Woche vor TV-Ausstrahlung online schauen. Das Abo kostet 4,99 Pro Monat.

Das sind die Sendetermine von "Herz an Bord - Frisch verliebt auf hoher See"

Die Datingshow startet passend am Tag der Liebe - nämlich am 14. Februar 2023. Fortlaufend wird es immer dienstags eine neue Folge geben. Eine genaue Anzahl der Episoden wurde noch nicht bekanntgegeben. Da es allerdings acht Tage sind, an denen die Damen auf Reisen sind, kann man davon ausgehen, dass es möglicherweise acht Folgen geben wird. Daher könnte die Übersicht zu den Sendeterminen folgendermaßen aussehen:

Folge 1 am 14. Februar 2023, 20.15 Uhr, Vox

am 14. Februar 2023, 20.15 Uhr, Vox Folge 2 am 21. Februar 2023, 20.15 Uhr, Vox

am 21. Februar 2023, 20.15 Uhr, Vox Folge 3 am 28. Februar 2023, 20.15 Uhr, Vox

am 28. Februar 2023, 20.15 Uhr, Vox Folge 4 am 7. März 2023, 20.15 Uhr, Vox

am 7. März 2023, 20.15 Uhr, Vox Folge 5 am 14. März 2023, 20.15 Uhr, Vox

am 14. März 2023, 20.15 Uhr, Vox Folge 6 am 21. März 2023, 20.15 Uhr, Vox

am 21. März 2023, 20.15 Uhr, Vox Folge 7 am 28. März 2023, 20.15 Uhr, Vox

am 28. März 2023, 20.15 Uhr, Vox Folge 8 am 4. April 2023, 20.15 Uhr, Vox

Das sind die Kandidatinnen von "Herz an Bord - Frisch verliebt auf hoher See"

Damit Sie die Singledamen bereits kennenlernen können, haben wir hier eine Übersicht für Sie:

Agnes ist 26 Jahre alt und arbeitet bei der Regierung. Wohnhaft ist sie in Recklinghausen. Seit knapp einem Jahr ist Agnes Single und möchte nun bei "Herz an Bord - Frisch verliebt auf hoher See" ihre große Liebe finden. Im Interview äußerte Sie sich wie folgt: "Eine Beziehung ist kein Solo, sondern ein Duett."

Bianca ist 51 Jahre alt, kommt aus Nordrhein-Westfalen und ist seit zwei Jahren beziehngslos. Sie arbeitet als Regierungsangestellte. Sie ist positiv und immer gut gelaunt - hat aber eine genaue Vorstellung wie ihr Traumann aussehen soll: "Optisch suche ich was zwischen George Clooney und Rea Garvey."

Olga Maria, 36 Jahre alt, aus Düsseldorf. Sie ist Kunsthistorikerin und Schauspielerin. Single ist die Blondine seit knapp einem Jahr. Sie beschreibt sich als sehr emotional, hat aber keinen bestimmten Typ Mann. Ihr geht es vor allem darum: "endlich jemanden kennenlernen".

Ulrike macht die Mädelsrunde komplett. Sie ist 47, aus Hamburg und Bewerbungscoach. Sie achtet sehr auf ihre körperliche und mentale Gesundheit. Ihr Traumtyp ist ein großer, nordischer Mann mit einem strahlenden Lächeln und schönen Augen. Sich selbst sieht sie als "eine starke Frau".

Das ist der Moderator von "Herz an Bord - Frisch verliebt auf hoher See"

"Herz an Bord - Frisch verliebt auf hoher See" wird von Wayne Carpendale moderiert, der am 23. März 1977 geboren wurde. Man kennt ihn aus dem Fernsehen, er wirkte unter anderem bei "Der Landarzt" mit. Mittlerweile ist er auf mehreren Sendern zu sehen. Nicht nur als Schauspieler ist er bekannt, sondern auch als Moderator. Er moderierte beispielsweise Shows, wie "Deal oder no Deal" oder "It's Showtime". 2006 gewann er außerdem die erste Staffel von "Let's Dance".

Lesen Sie auch