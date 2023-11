Hier eröffnet Decathlon noch dieses Jahr neue Filialen!

Der Sportartikelriese Decathlon ist auf Expansionskurs. Noch in diesem Jahr sollen zwei weitere Filialen in Deutschland eröffnen.

Während in Deutschland ein Geschäft nach dem anderen Insolvenz anmeldet, scheint der Trend an einem Unternehmen vorbei zu gehen: Decathlon. Bereits im vergangenen Jahr hat der französische Sportartikelriese angekündigt, in Deutschland expandieren zu wollen. Bis 2026 soll es insgesamt 110 Decathlon-Filialen im Bundesgebiet geben.

Und nun scheint der Plan tatsächlich an Fahrt aufzunehmen. Bereits über 80 Filialen des Sportartikelriesen gibt es in Deutschland . Und noch in diesem Jahr kommen zwei weitere hinzu. Welche das sind und wann sie eröffnen, lesen Sie in diesem Artikel.

Decathlon eröffnet Filiale in Elmshorn

Noch im November eröffnet Decathlon eine Filiale im Norden der Bundesrepublik. Genauer gesagt in Elmshorn , nordwestlich von Hamburg . Wie das Unternehmen in einer Mitteilung bekannt gibt, sollen rund 2800 Quadratmeter Verkaufsfläche zur Verfügung stehen.

Am 30. November soll die Filiale erstmals ihre Türen öffnen. Wie das Unternehmen auf seiner Website schreibt, soll es an drei Eröffnungstagen ein "buntes Eröffnungsprogramm" mit Glücksrad, Vereinspräsentationen und Kinderschminken geben.

Decathlon eröffnet weitere Filiale in Waiblingen

Im Dezember eröffnet Decathlon dann auch noch im Süden des Landes eine weitere Filiale. Im Stuttgarter Vorort Waiblingen öffnet die Filiale am 7. Dezember ihre Türen im Remspark. Auch hier soll es an drei Eröffnungstagen hoch hergehen.

"Wir freuen uns, mit der neuen Filiale in Waiblingen künftig auch den Rems-Murr-Kreis für unsere sportbegeisterten Kund:innen abdecken zu können", heißt es von Decathlon dazu in einer Mitteilung, "Mit unseren Filialen in Plochingen , Stuttgart , Böblingen und Ludwigsburg können wir so in Zukunft weite Teile des Großraums Stuttgart bedienen und die meisten Einwohner:innen in und um die Landeshauptstadt physisch erreichen."