Hündin wird mit Reizstromgeräten am Halsband in Krumbach gefunden

Ein Passant bringt eine freilaufende Hündin mit zwei Elektroschockgeräten am Hals zur Polizei Krumbach. Der Besitzer des Tieres wurde bereits gefunden.

02.12.2022 | Stand: 09:51 Uhr

Ein Strafverfahren gegen einen Hundehalter aus dem Raum Krumbach ist eingeleitet worden. Am Abend des 21. Novembers sind bei der PolizeiinspektionKrumbach mehrere Mitteilungen über einen freilaufenden Hund im Stadtgebiet eingetroffen. Noch bevor die Streife den Hund ausfindig machen konnte, wurde er durch einen Passanten zur Polizeiinspektion gebracht. Die Beamten nahmen sich laut Pressericht dem Hund sofort an. Nachdem zunächst kein Hundehalter ermittelt werden konnte, wurde der Hund, eine Kangal-Mischlingshündin, ins Tierheim Weißenhorn verbracht.

Die Mitarbeiter im Tierheim stellten nach der Abgabe der Hündin fest, dass an ihrem Halsband zwei Elektroschock-Reizstromgeräte befestigt waren. Aufgrund dieses Umstandes wurden die Diensthundeführer der Zentralen Einsatzdienste (ZED) Neu-Ulm informiert, welche sofort die Ermittlungen aufnahmen und den verantwortlichen Hundehalter, einen 47-Jährigen, ermitteln konnten.

Im Tierheim Weißenhorn wird die Mischlingshündin untersucht

Da sich zudem mehrere Zeugen bei der Polizei in Krumbach meldeten, die dem Hundehalter eine unvorschriftsmäßige Hundehaltung vorwarfen, wurden die Hündin sowie deren Dokumente nach Rücksprache mit dem zuständigen Veterinäramt sichergestellt. Ob die Hündin zu ihrem Besitzer überhaupt noch zurück darf und in wieweit die Dokumente alle der Richtigkeit entsprechen, wird derzeit ermittelt, so die Polizei.

"Elektroschockhalsbänder können über eine Fernbedienung ausgelöst werden und fügen dem Tier dadurch erhebliche Schmerzen zu. Alleine das bloße Anbringen eines solchen Halsbandes ist nach dem Tierschutzgesetz eine Straftat", teilen die ZED Neu-Ulm mit. (AZ)

