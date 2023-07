In diesen Jobs mit Top-Gehalt kann man zum Millionär werden

Um zum Millionär zu werden gehört Ehrgeiz dazu. Wer noch nach dem richtigen Job sucht, um die Karriereleiter zu erklimmen muss oft bereit sein, eine längere Ausbildung in Kauf zu nehmen.

19.07.2023 | Stand: 16:23 Uhr

Geld ist nicht alles im Leben. Den meisten Menschen sind bei der Wahl ihres Berufs vor allem Themen wie ein gutes Arbeitsklima oder die Zusammenarbeit mit den Kollegen wichtig. Oft sorgt aber ein gutes Gehalt für die nötige Sicherheit, um in der Freizeit anderen Interessen und Leidenschaften nachzugehen. Für manche ist aber auch der Sprung auf der Karriereleiter selbst eine Motivation, die sie antreibt. Wer sich zum Ziel gesetzt hat, irgendwann zum Millionär zu werden, hat in den folgenden Berufen die besten Chancen dazu.

1. Top-Gehalt als Arzt: Millionär werden will Weile haben

Zum Arzt oder zur Ärztin ist es ein langer Weg. Das Medizinstudium ist oft zeitaufwändig und lässt kaum vergütete Nebenjobs zu. Im Anschluss folgt die Ausbildung zum Assistenzarzt, beziehungsweise zur Assistenzärztin, die oft mit einem hohen Arbeitspensum verbunden ist. Doch zeigt der Gehaltsreport 2023, dass man als Arzt oder Ärztin das beste Gehalt verdienen kann. Das jährliche Medianeinkommen, also das mittlere Gehalt von Ärzten und Ärztinnen, liegt demzufolge bei 93.793 Euro brutto. Dabei kommt es auch darauf an, in welcher Position man tätig ist. Zu den am besten verdienenden Ärztinnen und Ärzten gehören Leitende Oberärzte mit einem tariflichen Monatsbrutto von bis zu 10.000 Euro. Somit kann man es in diesem Job zum Millionär schaffen.

2. Job mit Top-Gehalt: Als Rechtsanwalt zum Millionär

Juristinnen und Juristen haben einen ähnlich schweren Einstieg in den Beruf. Auch bei ihnen hängt die Zulassung von einem Staatsexamen ab. Dafür verdienen Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen in der Regel später im Job ein gutes Gehalt. Wie viel Geld sie genau generieren können, hängt allerdings auch davon ab, welche Klienten und Klientinnen sie vertreten. Dabei können Rechtsanwälte beispielsweise für große Konzerne, Regierungen oder berühmte Persönlichkeiten arbeiten, oder für kleinere Organisationen und weniger wohlhabende Menschen. All dies spielt eine Rolle dabei, wie viel Honorar man als Rechtsanwalt oder Rechtsanwältin verlangen kann.

3. Als Unternehmer mit Top-Gehalt zum Millionär

Die Definition von Unternehmern oder Unternehmerinnen ist sehr breit gefasst und kann viele Menschen einschließen. Dazu zählen können sowohl Gründer kleinerer Startups als auch Menschen, die die Führung einer größeren Firma übernehmen. Für Unternehmer oder Unternehmerinnen gibt es keine Ausbildung. Was hilfreich sein kann, um es mit diesem Beruf zum Millionär zu schaffen, sind Kreativität und ein Gefühl für das Publikum, das man bedienen möchte. Außerdem sind Kenntnisse in den Bereichen Wirtschaft und Finanzen von Vorteil. Laut Gehaltsreport liegt das Mediangehalt von Unternehmerinnen und Unternehmern bei 51.600 Euro brutto im Jahr.

4. Profisportler mit Top-Gehalt: Nicht nur als Fußballer zum Millionär

Nicht jeder, der in seiner Freizeit gerne kickt, hat auch das Zeug zum Profisportler. Auch wenn viele Kinder auf den Bolzplätzen und in den Sporthallen sich das sehnlichst wünschen, schafft es oft nur eine handverlesene Menge in die obersten Riegen des Profisports. Aber nicht nur Fußballer wie Lionel Messi oder Christiano Ronaldo schaffen es durch Gehälter in Millionenhöhe zum Millionär. Auch in anderen Sportarten kann das sich das Fördern eines Talents bezahlt machen.

5. Als Ingenieur kommt es auf die Branche an: mit Top-Gehalt zum Millionär

Als Ingenieurin oder Ingenieur kann man ein gutes Gehalt verdienen. Vor allem die Einstiegsgehälter sind hier zu beachten und liegen schon nach einem ersten berufsqualifizierenden Bachelorabschluss bei 46.827 Euro im Jahr. Je nachdem, in welcher Branche Ingenieure oder Ingenieurinnen Arbeiten kann sich das Gehalt noch einmal unterscheiden. Am meisten verdienen Ingenieure und Ingenieurinnen in der Pharmaindustrie. Dort liegt das durchschnittliche Bruttojahreseinkommen bei 79.556 Euro. In diesem Beruf kann man es nach einiger Zeit somit zum Millionär machen.