Infos zum "RTL Turmspringen": Teilnehmer, Sendetermin, Übertragung, Wiederholung

"Das RTL Turmspringen" gibt es im Juni erstmals im TV zu sehen. Wir haben alle Infos rund um Teilnehmer, Sendetermin, Übertragung, Wiederholung und Moderatoren für Sie.

12.04.2022 | Stand: 07:48 Uhr

Beim "RTLTurmspringen" treten Promis in verschiedenen Kategorien gegeneinander an. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden sich sowohl in einem Einzelwettbewerb als auch in Synchronwettbewerb vom Sprungbrett in die Tiefe stürzen. Dabei gilt es natürlich eine gute Figur zu machen. Vor dem Sport-Event werden die Promis von einem professionellen Trainer auf das Turmspringen vorbereitet. Auch dabei werden sie natürlich von Kameras begleitet und auch ihren Werdegang und Leidensweg bekommen die Zuschauer beim "RTLTurmspringen" zu sehen.

Wann gibt es "Das RTLTurmspringen" live im TV und Stream zu sehen? Welche prominenten Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden dabei sein? Wer moderiert das Sport-Event? Diese und weitere Fragen beantworten wir hier für Sie.

Teilnehmer beim "RTL Turmspringen": Diese Promis sind dabei

Wer sich jetzt denkt "Moment mal, das gab es doch schon einmal?", der hat Recht: RTL bringt die Raab-Show zurück ins TV. Zuletzt fand das Sport-Event 2015 statt, doch nach dem Rückzug von Stefan Raab aus dem Fernsehgeschäft wurde auch das damalige "TV total Turmspringen" eingestellt. Nun kehrt das Format auf einem neuen Sender zurück. Beim ersten "RTLTurmspringen" sind diese Promis dabei:

Dschungelkönig Filip Pavlović

Reality-Star Elena Miras

Prince CharmingNicolas Puschmann

Bachelor Paul Janke

Moderatorin Lola Weippert

Bachelor Dominik Stuckmann

die ehemalige Langstreckenläuferin Sabrina Mockenhaupt

der ehemalige Kunstturner Philipp Boy

Ex-Fußballer Thorsten Legat

Sänger Jay Khan

GZSZ-Star Felix von Jascheroff

Sänger Marc Terenzi

Darüber hinaus werden weitere prominente Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei sein. Sobald RTL alle Promis bekannt gibt, informieren wir Sie hier.

"Das RTL Turmspringen": Sendetermin des Sport-Events

Der Sendetermin für das erste "RTLTurmspringen" ist der 3. Juni 2022. Los geht es um 20.15 Uhr live aus der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark Berlin. Stefan Raab wird zwar nicht beim Revival seiner Show dabei sein, produziert wird das Sport-Event aber von RaabTV.

"RTL Turmspringen": Übertragung live im TV und Stream

Wie der Name bereits verrät wird "Das RTLTurmspringen" am 03.06.2022 live im TV von dem Privatsender RTLübertragen. Neben der Übertragung im Fernsehen können Sie die Turmspring-Künste der Promis auch online im Live-Stream verfolgen - allerdings nicht kostenlos. Um den RTL Live-Stream auf der Streaming-PlattformRTL+ ansehen zu können, benötigen sie einen kostenpflichtigen Premium-Account. Das Abo kann einen Monat lang kostenlos getestet werden und kostet danach monatlich 4,99 Euro.

Das "RTL Turmspringen" in der Wiederholung

Ob es "Das RTLTurmspringen" auch als Wiederholung im Fernsehen gezeigt wird, ist bisher noch nicht bekannt. Fest steht jedoch, dass Sie das Sport-Event nach der Erstausstrahlung eine Woche lang kostenlos bei RTL+ abrufen können. Danach benötigen Sie für den Abruf genau wie für den Live-Stream einen Premium-Account. Sollte es eine Wiederholung im TV geben informieren wir Sie hier darüber, sobald RTL die entsprechenden Infos veröffentlicht.

Die Moderatoren beim "RTL Turmspringen"

Moderiert wird "Das RTLTurmspringen" vom "Ninja Warrior"-Trio: Frank Buschmann, Jan Köppen und Laura Wontorra. Neben seiner Anstellung bei RTL moderiert Buschmann auch Fußballspiele für den Pay-TV Sender Sky. Jan Köppen hat vor kurzem Ralf Schmitz als Moderator von "Take me out" abgelöst und außerdem Daniel Hartwich in einer Folge von "Let's Dance" vertreten. Laura Wontorra ist neben "Ninja Warrior Germany" auch die Moderatorin von "Grill den Henssler" und "Top Dog Germany". (AZ)