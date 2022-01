Infos zur Europa Conference League: Spielplan und Übertragung

Die Europa Conference League steht an der dritten Stelle der europäischen Klubwettbewerbe der UEFA. Den Spielplan für 2021/22, Infos zur Übertragung und Wissenswertes lesen Sie hier.

24.01.2022 | Stand: 06:53 Uhr

Ein neuer Pokal mischt den europäischen Klubfußball in der Saison 21/22 auf: Die UEFA Europa Conference League findet vom 8. Juli 2021 bis zum 25. Mai 2022 statt.

Der dritte europäische Klubwettbewerb neben der Champions League und der Europa League verheißt einen erleichterten Zugang zum Europapokal. Wie Sie die Europa Conference League live im TV und Stream verfolgen können, der aktuelle Spielplan, die teilnehmenden Teams und alle Infos zu Spielmodus und Qualifikation lesen Sie hier.

Spielplan der Europa Conference League 21/22: Termine, Datum, Uhrzeit

Saisonauftakt der neuen Europa Conference League war am 8. Juli 2021. Das Finale wird am 25. Mai 2022 im Nationalstadion Tirana, Albanien ausgetragen. Die Partien laufen seit der Gruppenphase parallel zur Europa League, Donnerstags um 18.45 Uhr und 21 Uhr. Vereinzelte Partien werden auch bereits um 16.30 Uhr ausgetragen.

Hier finden Sie den Spielplan der Europa Conference League mit allen aktuell verfügbaren Terminen, Uhrzeiten und Datum. Neue Informationen ergänzen wir laufend.

Datum Partie Sender Uhrzeit 19.08.21 Play-offs RTL/Nitro/TV Now 18.45 und 21 Uhr 26.08.21 Play-offs RTL/Nitro/TV Now 18.45 und 21 Uhr 16.09.21 Gruppenphase RTL/Nitro/TV Now 16.30 Uhr, 18.45 und 21 Uhr 30.09.21 Gruppenphase RTL/Nitro/TV Now 18.45 und 21 Uhr 21.10.21 Gruppenphase RTL/Nitro/TV Now 18.45 und 21 Uhr 04.11.21 Gruppenphase RTL/Nitro/TV Now 16.30 Uhr, 18.45 und 21 Uhr 25.11.21 Gruppenphase RTL/Nitro/TV Now 16.30 Uhr, 18.45 und 21 Uhr 09.12.21 Gruppenphase RTL/Nitro/TV Now 18.45 und 21 Uhr 10.12.21 bis 16.02.22 Winterpause RTL/Nitro/TV Now 18.45 und 21 Uhr 17.02.22 Runde der letzten 32 RTL/Nitro/TV Now 18.45 und 21 Uhr 24.02.22 Runde der letzten 32 RTL/Nitro/TV Now 18.45 und 21 Uhr 10.03.22 Achtelfinale RTL/Nitro/TV Now 18.45 und 21 Uhr 17.03.22 Achtelfinale RTL/Nitro/TV Now 18.45 und 21 Uhr 07.04.22 Viertelfinale RTL/Nitro/TV Now 18.45 und 21 Uhr 14.04.22 Viertelfinale RTL/Nitro/TV Now 18.45 und 21 Uhr 28.04.22 Halbfinale RTL/Nitro/TV Now 21 Uhr 05.05.22 Halbfinale RTL/Nitro/TV Now 21 Uhr 25.05.22 Finale RTL/Nitro/TV Now 21 Uhr

Welches Team spielt wann? Im offiziellen UEFA-Kalender der Europa Conference League finden Sie alle Begegnungen, Ergebnisse und Termine im Detail ab der ersten Qualifikationsrunde.

Europa Conference League: Termine für die Auslosungen

Welche Mannschaften sich in den Partien jeweils messen werden, wird im Laufe der Saison ausgelost. Das sind die Termine für die Auslosungen der Begegnungen in der Europa Conference League 2021/22:

Auslosung 1. Qualifikationsrunde: 15. Juni 2021

Auslosung 2. Qualifikationsrunde: 16. Juni 2021

Auslosung 3. Qualifikationsrunde: 19. Juli 2021

Auslosung Play-offs: 2. August 2021

AuslosungGruppenphase: 27. August 2021

Auslosung Runde der letzten 32: 13. Dezember 2021

Auslosung Achtelfinale: 25. Februar 2021

Auslosung Viertelfinale &Auslosung Halbfinale: 18. März 2021

Auslosung Gruppenphase: Wer spielt bei der UEFA Conference League 21/22 gegen wen?

Die Auslosung am 27. August 2021 hat die folgenden Gruppenzugehörigkeiten für die Teams ergeben:

Gruppe A

LASK

M. Tel-Aviv

Alashkert

HJK

Gruppe B

Gent

Partizan

Flora

Anorthosis

Gruppe C

Roma

Zorya Luhansk

CSKA-Sofia

Bodø/Glimt

Gruppe D

AZ Alkmaar

CFR Cluj

Jablonec

Randers

Gruppe E

Slavia Praha

Feyenoord

Union Berlin

M. Haifa

Gruppe F

Copenhagen

PAOK

Slovan Bratislava

Lincoln Red Imps

Gruppe G

Tottenham

Rennes

Vitesse

Mura

Gruppe H

Basel

Qarabağ

Kairat

Omonoia

Das sind die Begegnungen am 1. Spieltag der UEFA Conference League 21/22:

Datum Begegnung Uhrzeit Übertragung Dienstag, 14.9.21 Maccabi Tel-Aviv - Alashkert - Dienstag, 14.9.21 Maccabi Haifa - Feyenoord 16.30 Uhr Donnerstag, 16.9.21 Slavia Praha - Union Berlin 18.45 Uhr RTL Nitro, TV Now Donnerstag, 16.9.21 Slovan Bratislava - Copenhagen 18.45 Uhr Donnerstag, 16.9.21 Lincoln Red Imps - PAOK 18.45 Uhr Donnerstag, 16.9.21 Rennes - Tottenham 18.45 Uhr Donnerstag, 16.9.21 Mura - Vitesse 18.45 Uhr Donnerstag, 16.9.21 Kairat Almaty - Omonoia 18.45 Uhr Donnerstag, 16.9.21 Qarabağ - Basel 18.45 Uhr Donnerstag, 16.9.21 HJK Helsinki - LASK 21.00 Uhr Donnerstag, 16.9.21 Flora Tallinn - Gent 21.00 Uhr Donnerstag, 16.9.21 Anorthosis Famagusta - Partizan 21.00 Uhr Donnerstag, 16.9.21 Roma - CSKA-Sofia 21.00 Uhr Donnerstag, 16.9.21 Bodø/Glimt - Zorya Luhansk 21.00 Uhr Donnerstag, 16.9.21 Jablonec - CFR Cluj 21.00 Uhr Donnerstag, 16.9.21 Randers - AZ Alkmaar 21.00 Uhr

Das sind die Begegnungen am 2. Spieltag der UEFA Conference League 21/22:

Datum Begegnung Uhrzeit Donnerstag, 30.9.21 Alashkert - HJK Helsinki 18.45 Uhr Donnerstag, 30.9.21 LASK - Maccabi Tel-Aviv 18.45 Uhr Donnerstag, 30.9.21 Gent - Anorthosis Famagusta 18.45 Uhr Donnerstag, 30.9.21 Partizan - Flora Tallinn 18.45 Uhr Donnerstag, 30.9.21 Zorya Luhansk - Roma 18.45 Uhr Donnerstag, 30.9.21 CSKA-Sofia - Bodø/Glimt 18.45 Uhr Donnerstag, 30.9.21 AZ Alkmaar - Jablonec 18.45 Uhr Donnerstag, 30.9.21 CFR Cluj - Randers 18.45 Uhr Donnerstag, 30.9.21 Feyenoord - Slavia Praha 21.00 Uhr Donnerstag, 30.9.21 Union Berlin - Maccabi Haifa 21.00 Uhr Donnerstag, 30.9.21 PAOK - Slovan Bratislava 21.00 Uhr Donnerstag, 30.9.21 Copenhagen - Lincoln Red Imps 21.00 Uhr Donnerstag, 30.9.21 Tottenham - Mura 21.00 Uhr Donnerstag, 30.9.21 Vitesse - Rennes 21.00 Uhr Donnerstag, 30.9.21 Basel - Kairat Almaty 21.00 Uhr Donnerstag, 30.9.21 Omonoia - Qarabağ 21.00 Uhr

Das sind die Begegnungen am 3. Spieltag der UEFA Conference League 21/22:

Datum Begegnung Uhrzeit Donnerstag, 21.10.21 Alashkert - LASK 18.45 Uhr Donnerstag, 21.10.21 Anorthosis Famagusta - Flora Tallinn 18.45 Uhr Donnerstag, 21.10.21 Bodø/Glimt - Roma 18.45 Uhr Donnerstag, 21.10.21 Feyenoord - Union Berlin 18.45 Uhr Donnerstag, 21.10.21 Mura - Rennes 18.45 Uhr Donnerstag, 21.10.21 Maccabi Haifa - Slavia Praha 18.45 Uhr Donnerstag, 21.10.21 Vitesse - Tottenham 18.45 Uhr Donnerstag, 21.10.21 Qarabağ - Kairat Almaty 18.45 Uhr Donnerstag, 21.10.21 Copenhagen - PAOK 18.45 Uhr Donnerstag, 21.10.21 Partizan - Gent 21.00 Uhr Donnerstag, 21.10.21 CSKA-Sofia - Zorya Luhansk 21.00 Uhr Donnerstag, 21.10.21 Jablonec - Randers 21.00 Uhr Donnerstag, 21.10.21 CFR Cluj - AZ Alkmaar 21.00 Uhr Donnerstag, 21.10.21 Slovan Bratislava - Lincoln Red Imps 21.00 Uhr Donnerstag, 21.10.21 HJK Helsinki - Maccabi Tel-Aviv 21.00 Uhr Donnerstag, 21.10.21 Basel - Omonoia 21.00 Uhr

Das sind die Begegnungen am 4. Spieltag der UEFA Conference League 21/22:

Datum Begegnung Uhrzeit Donnerstag, 4.11.21 Kairat Almaty - Qarabağ 16.30 Uhr Donnerstag, 4.11.21 LASK - Alashkert 18.45 Uhr Donnerstag, 4.11.21 Maccabi Tel-Aviv - HJK Helsinki 18.45 Uhr Donnerstag, 4.11.21 Zorya Luhansk - CSKA-Sofia 18.45 Uhr Donnerstag, 4.11.21 Randers - Jablonec 18.45 Uhr Donnerstag, 4.11.21 AZ Alkmaar - CFR Cluj 18.45 Uhr Donnerstag, 4.11.21 Omonoia - Basel 18.45 Uhr Donnerstag, 4.11.21 Lincoln Red Imps - Slovan Bratislava 18.45 Uhr Donnerstag, 4.11.21 Tottenham - Vitesse 21.00 Uhr Donnerstag, 4.11.21 Gent - Partizan 21.00 Uhr Donnerstag, 4.11.21 Flora Tallinn - Anorthosis Famagusta 21.00 Uhr Donnerstag, 4.11.21 Roma - Bodø/Glimt 21.00 Uhr Donnerstag, 4.11.21 Union Berlin - Feyenoord (TV Now) 21.00 Uhr Donnerstag, 4.11.21 Slavia Praha - Maccabi Haifa 21.00 Uhr Donnerstag, 4.11.21 Rennes - Mura 21.00 Uhr Donnerstag, 4.11.21 PAOK - Copenhagen 21.00 Uhr

Das sind die Begegnungen am 5. Spieltag der UEFA Conference League 21/22:

Datum Begegnung Uhrzeit Donnerstag, 25.11.21 Kairat Almaty - Basel 16.30 Uhr Donnerstag, 25.11.21 Slavia Praha - Feyenoord 18.45 Uhr Donnerstag, 25.11.21 Maccabi Haifa - Union Berlin (RTL+) 18.45 Uhr Donnerstag, 25.11.21 Slovan Bratislava - PAOK 18.45 Uhr Donnerstag, 25.11.21 Lincoln Red Imps - Copenhagen 18.45 Uhr Donnerstag, 25.11.21 Mura - Tottenham 18.45 Uhr Donnerstag, 25.11.21 Rennes - Vitesse 18.45 Uhr Donnerstag, 25.11.21 Qarabağ - Omonoia 18.45 Uhr Donnerstag, 25.11.21 HJK Helsinki - Alashkert 21.00 Uhr Donnerstag, 25.11.21 Maccabi Tel-Aviv - LASK 21.00 Uhr Donnerstag, 25.11.21 Anorthosis Famagusta - Gent 21.00 Uhr Donnerstag, 25.11.21 Flora Tallinn - Partizan 21.00 Uhr Donnerstag, 25.11.21 Roma - Zorya Luhansk 21.00 Uhr Donnerstag, 25.11.21 Bodø/Glimt - CSKA-Sofia 21.00 Uhr Donnerstag, 25.11.21 Jablonec - AZ Alkmaar 21.00 Uhr Donnerstag, 25.11.21 Randers - CFR Cluj 21.00 Uhr

Das sind die Begegnungen am 6. Spieltag der UEFA Conference League 21/22:

Datum Begegnung Uhrzeit Donnerstag, 9.12.21 Alashkert - Maccabi Tel-Aviv 18.45 Uhr Donnerstag, 9.12.21 LASK - HJK Helsinki 18.45 Uhr Donnerstag, 9.12.21 Gent - Flora Tallinn 18.45 Uhr Donnerstag, 9.12.21 Partizan - Anorthosis Famagusta 18.45 Uhr Donnerstag, 9.12.21 CSKA-Sofia - Roma 18.45 Uhr Donnerstag, 9.12.21 Zorya Luhansk - Bodø/Glimt 18.45 Uhr Donnerstag, 9.12.21 CFR Cluj - Jablonec 18.45 Uhr Donnerstag, 9.12.21 AZ Alkmaar - Randers 18.45 Uhr Donnerstag, 9.12.21 Feyenoord - Maccabi Haifa 21.00 Uhr Donnerstag, 9.12.21 Union Berlin - Slavia Praha (RTL Nitro) 21.00 Uhr Donnerstag, 9.12.21 Copenhagen - Slovan Bratislava 21.00 Uhr Donnerstag, 9.12.21 PAOK - Lincoln Red Imps 21.00 Uhr Donnerstag, 9.12.21 Tottenham - Rennes 21.00 Uhr Donnerstag, 9.12.21 Vitesse - Mura 21.00 Uhr Donnerstag, 9.12.21 Omonoia - Kairat Almaty 21.00 Uhr Donnerstag, 9.12.21 Basel - Qarabağ 21.00 Uhr

Das sind die Begegnungen in der K.o.-Runde Play-offs der UEFA Conference League 21/22:

Hinrunde:

Datum Begegnung Uhrzeit Donnerstag, 17.02.22 Rapid Wien - Tottenham/Arnhem 18.45 Uhr Donnerstag, 17.02.22 Fenerbahce - Sl. Prag 18.45 Uhr Donnerstag, 17.02.22 Midtjylland - PAOK Saloniki 18.45 Uhr Donnerstag, 17.02.22 Leicester - Randers FC 21.00 Uhr Donnerstag, 17.02.22 Sp. Prag - Partizan Belgrad 21.00 Uhr Donnerstag, 17.02.22 PSV Eindhoven - Maccabi Tel Aviv 21.00 Uhr Donnerstag, 17.02.22 Celtic Glasgow - FK Bodö/Glimt 21.00 Uhr Donnerstag, 17.02.22 Olympique Marseille - Qarabag Agdam 21.00 Uhr

Rückrunde:

Datum Begegnung Uhrzeit Donnerstag, 24.02.22 Partizan Belgrad - Sp. Prag 18.45 Uhr Donnerstag, 24.02.22 Maccabi Tel Aviv - PSV Eindhoven 18.45 Uhr Donnerstag, 24.02.22 FK Bodö/Glimt - Celtic Glasgow 18.45 Uhr Donnerstag, 24.02.22 Randers FC - Leicester 18.45 Uhr Donnerstag, 24.02.22 Qarabag Agdam - Olympique Marseille 18.45 Uhr Donnerstag, 24.02.22 Tottenham/Arnhem - Rapid Wien 21.00 Uhr Donnerstag, 24.02.22 PAOK Saloniki - Midtjylland 21.00 Uhr Donnerstag, 24.02.22 Sl. Prag - Fenerbahce 21.00 Uhr

Wer überträgt die UEFA Conference League 21/22 live im TV oder Stream?

Die Mediengruppe RTL hat sich die exklusiven TV-Rechte für die Übertragung im Pay-TV sowie im Free-TV von der UEFA Conference League und der UEFA Europa League gesichert. Bis 2024 hat RTLmit dem erworbenen Rechtepaket das Monopol über die Live-Ausstrahlung der beiden europäischen Klubwettbewerbe. Die UEFA Conference League 2021/22 wird also im kostenpflichtigen Stream auf tvnow.de und auf den beiden kostenlosen Fernsehsendern RTLund Nitro gezeigt.

Auf TV Now werden an jedem Spieltag bis zu acht Spiele aus Europa League und Conference League live zu sehen sein. Im Free-TV auf RTL oder RTL Nitro gibt es pro Spieltag ein Spiel zu sehen. Auf TV Now läuft außerdem eine Konferenz-Übertragung mit Ausschnitten aus allen Spielen.

So funktioniert die Europa Conference League: Modus, Qualifikation, Sieger

Die Europa Conference League soll bevorzugt Vereinen kleinerer europäischer Fußballnationen zugänglich sein und diesen den Einstieg in die Europapokal-Wettbewerbe erleichtern. Gleichzeitig wird die Europa League abgespeckt: Statt 48 Teams werden nur noch 32 Klubs an der Gruppenphase der EL teilnehmen. Insgesamt 184 Mannschaften aus allen 55 UEFA-Mitgliedsverbänden nehmen an den Qualifikationsrunden der Conference League teil. Das stellt außerdem sicher, dass mindestens 34 Nationalverbände in den Gruppenphasen des Europapokals vertreten sind.

Die Europa Conference League startete mit einer Qualifikationsphase und anschließenden Play-offs. Darauf folgte die Gruppenphase, deren Sieger direkt ins Achtelfinale ziehen. Die Gruppenzweiten und Gruppendritten spielen in der Runde der letzten 32 um die verbleibenden acht Plätze im Achtelfinale. Die K.o.-Runde besteht aus Achtel-, Viertel- und Halbfinale bis die Finalisten feststehen, die im Endspiel am 28. Mai 2022 um den neu geschaffenen Europa Conference Pokal spielen. Neben der Trophäe ist dem Gewinner ein Platz in der folgenden Saison der UEFA Europa League sicher.

22 Mannschaften qualifizieren sich über die Qualifikationsrunden und Play-offs für die Gruppenphase der Conference League. Dazu kommen 10 Teams, die bei den Play-offs der Europa League ausgeschieden sind. An den Qualifikationsrunden nehmen die Verlierer der Qualifikationen zur Europa League und Champions League sowie die Plätze eins bis sechs der Pokale der Nationalverbände, je nach Fünfjahreswertung, teil.