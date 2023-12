Insekten in Darm und Co.: Welche wurden bereits gefunden?

Es gibt manche Dinge, die sollten nicht unbedingt im Darm landen. Insekten zum Beispiel. Zumindest nicht unverdaut und am Stück. Was alles dort bereits gefunden wurde, lesen Sie in diesem Artikel.

06.12.2023 | Stand: 16:52 Uhr

Das Ärzte allerhand Dinge aus den Körpern ihrer Patienten ziehen, ist vermutlich allen bekannt. Bei allem Schmu, den die Patienten so treiben, gibt es aber auch Fälle, bei denen selbst die Mediziner sprachlos sind. Zum Beispiel dann, wenn sie komplette Insekten oder ähnliches Getier im Magen-Darm-Trakt finden.

Erst kürzlich ist das nämlich passiert. Als Mediziner bei einem 63-jährigen Mann aus Columbia, USA, eine Darmspiegelung durchführten, fanden sie eine ausgewachsene Stubenfliege.

Insekten im Darm: Fliege bei Darmspiegelung entdeckt

Wie in den Bericht der Mediziner aus dem US-amerikanischen Missouri im Fachblatt The American Journal of Gastroenterology veröffentlichten, war die Fliege bereits tot. Wie genau sie jedoch da hinkam, können auch die Mediziner bislang nur vermuten.

Auch der Patient war ratlos, wie das Insekt dorthin gelangt sein könnte. Wie die britische Zeitung The Independent berichtet, habe der Patient vor der Untersuchung wie vorgeschrieben nur Flüssigkeit zu sich genommen.

Und auch für Matthew Bechtold, Chef der Gastroenterologie an der University of Missouri, warf der Fund Fragen auf. Falls die Fliege durch den Mund in den Körper des Patienten kam, "würde man annehmen, dass die oberen Verdauungsenzyme und die Magensäure die Fliege zersetzt hätten", sagte Bechthold, "die Fliege war jedoch unversehrt, was diese Hypothese weniger wahrscheinlich macht." Dass sie zum Hinterausgang hineinkam, hält Bechthold jedoch ebenfalls für unwahrscheinlich. Dafür sprächen zu viele Faktoren dagegen.

Eine plausible Erklärung wäre jedoch, dass auf Obst oder anderen Nahrungsmitteln Fliegeneier waren. Die haben dann den Magen-Darm-Trakt passiert.

Insekten im Darm: Auch Kakerlake bereits entdeckt

Auf die Liste, welche Insekten auf keinem Fall unverdaut im Darm landen sollte, gehört auch die Kakerlake. Doch die Schabe ist laut der DailyMailtatsächlich mal im Darm einer 51-jährigen Patientin entdeckt worden. Als die Ärzte versuchten, das Tier aus dem Darm zu entfernen, zerfiel es jedoch. Doch auch weitere Insekten schaffen es auf die Liste: Marienkäfer, Motten oder auch Ameisen haben es laut dem Blatt bereits im Ganzen in den menschlichen Darm geschafft.