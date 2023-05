Inter Mailand - AC Mailand live im TV und Stream: CL-Übertragung am 16.5.23

Im Champions League 22/23 Halbfinale läuft Inter Mailand gegen AC Mailand live im TV und Stream. Alle Infos rund um Übertragung, Termin, Uhrzeit und einen Live-Ticker haben wir hier für Sie.

15.05.2023 | Stand: 14:07 Uhr

Im Spielplan der Champions League 22/23 steht das zweite Halbfinale zwischen Inter Mailand und AC Mailand an. Die weiteren Halbfinalisten sind in diesem Jahr Real Madrid und Manchester City. Die K.o.-Phase der Champions League besteht - abgesehen vom Finale - immer aus einem Hin- und einem Rückspiel. Beim Rückspiel zwischen Inter Mailand und AC Mailand handelt sich hierbei nicht nur um ein italienisches Derby, sondern um ein Stadtderby.

Im Hinspiel, das am 10. Mai 2023 stattgefunden hat, gewann Inter Mailand mit 2:0. Die Tore wurden von Edin Dzeko (8. Minute) und Henrikh Mkhitaryan (11.) erzielt. Trotz des Siegs kann sich Inter nicht ausruhen und muss nochmal alles geben, um in das Finale einziehen zu können.

In diesem Artikel erfahren Sie alles rund um Termin, Uhrzeit und Übertragung zum Champions League Spiel zwischen Inter Mailand und AC Mailand. Außerdem haben wir einen Live-Ticker zum CL-Halbfinale für Sie.

Termin und Uhrzeit: Inter Mailand - AC Mailand im Halbfinale der Champions League 2023

Das Spiel zwischen Inter Mailand und AC Mailand findet am Dienstag, 16. Mai 2023 statt. Anpfiff ist um 21.00 Uhr im Giuseppe-Meazza Stadion in Mailand. Inter ist somit Gastgeber der Partie.

Inter Mailand - AC Mailand live im TV und Stream im Halbfinale der Champions League 2023: Übertragung auch im Free-TV?

Die Rechte zur Übertragung der Champions League 22/23 teilen sich Amazon Primesowie DAZN. Das Mailänder-Derby wird am Dienstag auf Amazon Prime Videoübertragen. Dafür ist allerdings ein kostenpflichtiges Abo nötig, das für 7,99 Euro pro Monat abgeschlossen werden kann. Eine Übertragung im Free-TV wird es nicht geben. Wir haben Ihnen eine Übersicht zum Spiel zusammengestellt:

Halbfinale der Champions League 2023: Inter Mailand gegen AC Mailand im Live-Ticker

Wer kein Abo hat oder keines abschließen möchte, die Partie zwischen Inter Mailand und AC Mailand aber trotzdem nicht verpassen will, kann Sie hier völlig kostenlos verfolgen. Unser Live-Ticker informiert Sie über die neuesten Ereignisse vor, während und nach dem Spiel - inklusive Aufstellung, Tore, Ein- und Auswechselungen sowie gelbe und rote Karten.

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Inter Mailand vs. AC Mailand in der Champions League: Das ist die Bilanz der beiden Teams

Die beiden Mannschaften aus Mailand treffen logischerweise nicht das erste Mal aufeinander. Wirft man einen Blick auf die vergangenen Spiele aus der Serie A (italienische Liga), so fällt auf, dass in den meisten Fällen Inter Mailand als Sieger vom Platz ging - so auch im CL-Hinspiel als die Mannschaft von Simone Inzaghi mit 2:0 siegte. Am 21. Spieltag der italienischen Liga unterlag AC Mailand mit 0:1. Insgesamt sind die beiden italienischen Clubs 180 Mal aufeinandergetroffen, wovon Inter Mailand 68 Mal gewann und AC Mailand 56 Mal.Ebenfalls 56 Mal trennten sich die beiden italienischen Top-Clubs unentschieden.