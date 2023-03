Fritzbox einrichten: So wird's gemacht

Ist die Fritzbox erst einmal eingetroffen, ist der Internetzugang fast geschafft. Wie Sie die Fritzbox korrekt einrichten und konfigurieren, erklären wir Ihnen in diesem Artikel.

28.03.2023 | Stand: 11:06 Uhr

Ist die Fritzbox erstmal eingetroffen, ist der Schritt zum WLAN nur noch ein kleiner. Für die Einrichtung und Konfiguration benötigen Sie neben dem Router lediglich die Zugangsdaten Ihres Internetanbieters sowie ein internetfähiges Notebook, Tablet oder Smartphone. Wir erklären Ihnen in diesem Artikel, wie es Schritt für Schritt funktioniert und was es dabei zu beachten gibt.

Fritzbox einrichten: Erste Schritte bis zum WLAN

Zuallererst müssen Sie die Fritzbox an die Stromversorgung und an die DSL-Netzdose anschließen. Da Sie noch über kein eingerichtetes WLAN verfügen, verbinden Sie Ihren PC vorerst über ein Netzwerkkabel (oder auch LAN-Kabel) mit dem Fritzbox-Router, indem sie es in die meist gelben LAN1- bis LAN4-Zugänge stecken. Nach dem Technik- und Verbraucherportal chip.de sind nun folgende Schritte zu tun:

Öffnen Sie Ihren Browser und geben Sie "fritz.box" in die Adresszeile ein.

Als ersten Schritt müssen Sie nun ein sicheres Kennwort bestimmen.

Nachdem Sie Ihr Kennwort zweimal eingegeben haben, klicken Sie auf "Anmelden".

Zur Unterstützung wählen Sie die Option "Assistenten".

Aus der Liste der Anbieter müssen Sie nun Ihren jeweiligen DSL-Anbieter auswählen.

Danach müssen Sie Ihren Benutzernamen und das Kennwort eingeben, damit die Einwahl in das Internet erfolgen kann.

Besitzen Sie zudem einen Festnetzanschluss, klicken Sie auf die Seite "Eigene Rufnummer einrichten", wählen Sie Ihren Telefon-Anbieter aus und geben Sie die erforderlichen Daten ein.

Stellen Sie sicher, dass die Option "Internetverbindung nach Speichern der Einstellungen prüfen" aktiviert ist und klicken Sie auf "Weiter".

Der Internetzugang müsste nun erfolgreich eingerichtet sein. Sie können nun in die Einstellung "WLAN" wechseln.

Fritzbox: Internet und WLAN sicher einrichten - so wird's gemacht

Um einen sicheren Zugang zum Internet zu garantieren, sollten Sie laut chip.de nach der Einrichtung der Fritzbox zudem ein paar nötige Sicherheits-Vorkehrungen treffen. Wie das geht, lesen Sie hier:

Navigieren Sie zu "Sicherheit" und stellen Sie sicher, dass eine "Verschlüsselung" mitsamt Netzwerkschlüssel aktiviert ist. Dadurch verhindern Sie, dass Fremdzugänge auf ihr WLAN erfolgen.

Der Netzwerkschlüssel (WLAN-Passwort) auf der Unterseite ihres Routers sollte zudem ersetzt und stark gewählt sein: eine Zeichenkombination aus mindestens zehn Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen sowie Sonderzeichen.

Auch sollten Sie erwägen, Ihren WLAN-Netzwerknamen zu ändern.

Da mithilfe der WPS-Funktion Geräte sich per Knopfdruck mit dem WLAN verbinden lassen, sollten Sie aus Sicherheitsgründen diese Funktion deaktivieren.

Die sogenannte "Nachtabschaltung" der Fritzbox bietet einen zusätzlichen Sicherheitsvorteil, indem Sie nämlich in regelmäßigen Abständen eine neue IP-Adresse zugewählt bekommen, lässt sich Ihr Netzwerk schwerer hacken.

Falls bei der Konfiguration Schwierigkeiten auftreten sollten, können Sie die Fritzbox jederzeit zurücksetzen und neu beginnen.

Wenn im Homeoffice das Internet hängen sollte, gibt es verschiedene Tipps und Tricks, wie man das Problem angehen kann. Wenn Sie einmal unterwegs sein sollten und auf der Suche nach kostenlosem Internetzugang sind, können Sie spezielle Apps nutzen, um Hotspots zu entdecken.

